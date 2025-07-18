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Мерц назвал соглашение по пошлинам между Европой и США асимметричным - РИА Новости, 18.07.2025
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14:36 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/merts-2029958430.html
Мерц назвал соглашение по пошлинам между Европой и США асимметричным
Мерц назвал соглашение по пошлинам между Европой и США асимметричным - РИА Новости, 18.07.2025
Мерц назвал соглашение по пошлинам между Европой и США асимметричным
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что соглашение по пошлинам между Европой и США будет "асимметричным". РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:36:00+03:00
2025-07-18T14:36:00+03:00
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дональд трамп
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БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что соглашение по пошлинам между Европой и США будет "асимметричным". "Если бы был включен сектор услуг, торговый баланс между Америкой и Европой выглядел бы совсем иначе. Но американское правительство не принимает этого, поэтому мы должны ориентироваться на то, что у нас будет асимметричное соглашение по пошлинам, но опять же с максимально возможными низкими ставками с обеих сторон", - заявил Мерц на летней пресс-конференции. Канцлер заявил, что в последний раз говорил об этом с американским президентом в прошлую пятницу. "Эти пошлины, независимо от того, в каком размере они будут взиматься в долгосрочной перспективе, наносят ущерб всем нам, а не только европейцам", - подчеркнул он. Президент США Дональд Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
https://ria.ru/20250718/tramp-2029955157.html
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в мире, сша, европа, германия, фридрих мерц, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, еврокомиссия, евросоюз
В мире, США, Европа, Германия, Фридрих Мерц, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Евросоюз
Мерц назвал соглашение по пошлинам между Европой и США асимметричным

Мерц: соглашение по пошлинам между Европой и США будет асимметричным

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что соглашение по пошлинам между Европой и США будет "асимметричным".
"Если бы был включен сектор услуг, торговый баланс между Америкой и Европой выглядел бы совсем иначе. Но американское правительство не принимает этого, поэтому мы должны ориентироваться на то, что у нас будет асимметричное соглашение по пошлинам, но опять же с максимально возможными низкими ставками с обеих сторон", - заявил Мерц на летней пресс-конференции.
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Канцлер заявил, что в последний раз говорил об этом с американским президентом в прошлую пятницу.
"Эти пошлины, независимо от того, в каком размере они будут взиматься в долгосрочной перспективе, наносят ущерб всем нам, а не только европейцам", - подчеркнул он.
Президент США Дональд Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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В миреСШАЕвропаГерманияФридрих МерцУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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