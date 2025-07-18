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Фон дер Ляйен не знает, где сердце военной машины России, заявил Медведев
Фон дер Ляйен не знает, где сердце военной машины России, заявил Медведев - РИА Новости, 18.07.2025
Фон дер Ляйен не знает, где сердце военной машины России, заявил Медведев
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев усомнился в том, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен понимает, "где сердце военной машины... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T15:31:00+03:00
2025-07-18T15:31:00+03:00
2025-07-18T15:44:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев усомнился в том, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен понимает, "где сердце военной машины России", по которому, по ее словам, ЕС якобы нанес удар новым пакетом санкций.В пятницу фон дер Ляйен приветствовала введение 18 пакета санкций против России и заявила, что ЕС таким образом наносит удар "по сердцу военной машины России"."Омерзительная старуха Урсула заявила об ударе ЕС в "сердце военной машины России". Не уверен, что она понимает, где сердце. Но думает она, похоже, всегда одним местом. Тем, которым занималась в период неудачной врачебной практики", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Ранее Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России, он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо.
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в мире, россия, ганновер, урсула фон дер ляйен, дмитрий медведев, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, Ганновер, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Медведев, Еврокомиссия, Евросоюз
Фон дер Ляйен не знает, где сердце военной машины России, заявил Медведев
Медведев: Урсула фон дер Ляйен вряд ли знает, где сердце военной машины России