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Маск назвал подделкой письмо якобы от Трампа с поздравлением Эпштейну - РИА Новости, 18.07.2025
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06:01 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/mask-2029839394.html
Маск назвал подделкой письмо якобы от Трампа с поздравлением Эпштейну
Маск назвал подделкой письмо якобы от Трампа с поздравлением Эпштейну - РИА Новости, 18.07.2025
Маск назвал подделкой письмо якобы от Трампа с поздравлением Эпштейну
Американский предприниматель Илон Маск назвал ненастоящим письмо-поздравление, которое, по утверждению газеты Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T06:01:00+03:00
2025-07-18T06:01:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
дональд трамп
илон маск
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал ненастоящим письмо-поздравление, которое, по утверждению газеты Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп якобы отправил 20 лет назад финансисту Джеффри Эпштейну, обвиняемому в секс-торговле. Так Маск ответил на комментарий в соцсети X американской журналистки Мегин Келли, прикрепившей публикацию другого пользователя про статью Wall Street Journal о письме Трампа и назвавшей её "худшей попыткой сделать заказную статью", которую она когда-либо видела. "Да, письмо звучит как подделка", - написал Маск в ответ Келли в соцсети X. Предприниматель прокомментировал новость Wall Street Journal о письме Трампа несколько раз, назвав представленное в статье письмо "странным" и добавив, что Трамп "такого бы не сказал". Газета Wall Street Journal утверждает, что Трамп подарил Эпштейну на 50-летие непристойный рисунок с поздравлением. Как сообщает газета, предполагаемый рисунок Трампа находится в альбоме, который подруга финансиста Гилейн Максвелл составила к его 50-летию. Согласно документам и источникам, на которые ссылается издание, в альбоме были стихи, фотографии и поздравления от бизнесменов, ученых, бывших девушек Эпштейна и его друзей детства. Трамп, в свою очередь, заявил, что руководство и владельцы газеты Wall Street Journal были предупреждены о перспективах судебного иска за диффамацию еще до публикации истории о поздравлении, якобы направленном им 20 лет назад на день рождения финансиста Эпштейна. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20250718/tramp-2029835724.html
https://ria.ru/20250718/tramp-2029833994.html
https://ria.ru/20250716/tramp-2029539779.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп, илон маск
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, Илон Маск
Маск назвал подделкой письмо якобы от Трампа с поздравлением Эпштейну

Маск: письмо якобы от Трампа с поздравлением Эпштейна является подделкой

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал ненастоящим письмо-поздравление, которое, по утверждению газеты Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп якобы отправил 20 лет назад финансисту Джеффри Эпштейну, обвиняемому в секс-торговле.
Так Маск ответил на комментарий в соцсети X американской журналистки Мегин Келли, прикрепившей публикацию другого пользователя про статью Wall Street Journal о письме Трампа и назвавшей её "худшей попыткой сделать заказную статью", которую она когда-либо видела.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Трамп заявил, что попросил предоставить показания по делу Эпштейна
04:24
"Да, письмо звучит как подделка", - написал Маск в ответ Келли в соцсети X.
Предприниматель прокомментировал новость Wall Street Journal о письме Трампа несколько раз, назвав представленное в статье письмо "странным" и добавив, что Трамп "такого бы не сказал".
Газета Wall Street Journal утверждает, что Трамп подарил Эпштейну на 50-летие непристойный рисунок с поздравлением. Как сообщает газета, предполагаемый рисунок Трампа находится в альбоме, который подруга финансиста Гилейн Максвелл составила к его 50-летию. Согласно документам и источникам, на которые ссылается издание, в альбоме были стихи, фотографии и поздравления от бизнесменов, ученых, бывших девушек Эпштейна и его друзей детства.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Трамп обвинил WSJ в фальсификации истории с Эпштейном
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Трамп, в свою очередь, заявил, что руководство и владельцы газеты Wall Street Journal были предупреждены о перспективах судебного иска за диффамацию еще до публикации истории о поздравлении, якобы направленном им 20 лет назад на день рождения финансиста Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
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В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнДональд ТрампИлон Маск
 
 
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