https://ria.ru/20250718/marochko-2029839922.html
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Волчанске
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Волчанске - РИА Новости, 18.07.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Волчанске
Российские силы выбили украинскую пехоту с части позиций на юго-западе Волчанска в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T06:04:00+03:00
2025-07-18T06:04:00+03:00
2025-07-18T06:04:00+03:00
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андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Российские силы выбили украинскую пехоту с части позиций на юго-западе Волчанска в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "С начала текущей недели в ходе освободительных действий в населенном пункте Волчанск наши штурмовики выбили украинских боевиков с части позиций на юго-западе города и зачистили территорию площадью около 1500 квадратных метров", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко отметил, что ВС РФ подготовили небольшой плацдарм на южном берегу реки Волчья и взяли под контроль часть домов в районе Черкасского переулка в городе.
https://ria.ru/20250717/artillerija-2029618018.html
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безопасность, волчанск, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Волчанск, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Волчанске
Марочко: ВС России выбили пехоту ВСУ с позиций на юго-западе Волчанска