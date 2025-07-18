https://ria.ru/20250718/marochko-2029839922.html

Марочко рассказал о продвижении ВС России в Волчанске

Марочко рассказал о продвижении ВС России в Волчанске - РИА Новости, 18.07.2025

Марочко рассказал о продвижении ВС России в Волчанске

Российские силы выбили украинскую пехоту с части позиций на юго-западе Волчанска в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T06:04:00+03:00

2025-07-18T06:04:00+03:00

2025-07-18T06:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

волчанск

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Российские силы выбили украинскую пехоту с части позиций на юго-западе Волчанска в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "С начала текущей недели в ходе освободительных действий в населенном пункте Волчанск наши штурмовики выбили украинских боевиков с части позиций на юго-западе города и зачистили территорию площадью около 1500 квадратных метров", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко отметил, что ВС РФ подготовили небольшой плацдарм на южном берегу реки Волчья и взяли под контроль часть домов в районе Черкасского переулка в городе.

https://ria.ru/20250717/artillerija-2029618018.html

волчанск

харьковская область

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безопасность, волчанск, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф