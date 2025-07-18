Россия и Белоруссия ведут работу в сфере сохранения исторической памяти
РФ и Белоруссия разработали регламент комиссии по сохранению исторической памяти
© Фото : Парламентское собрание союза Беларуси и РоссииЗаседание Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту
Заседание Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту
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КАЛИНИНГРАД, 18 июля - РИА Новости. Депутаты Союзного Парламента России и Белоруссии разработали регламент комиссии по сохранению и защите исторической памяти и определили направления ее работы, сообщил председатель комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту Виктор Пинский.
В пятницу в Калининграде состоялось заседание комиссии Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии, на котором депутаты обсудили вопрос о внесении изменений в положение о комиссиях Парламентского Собрания Союза, связанных с решением об образовании комиссии Парламентского Собрания по сохранению и защите исторической памяти.
"Это будет 17-я комиссия, которая будет называться "комиссия по сохранению и защите исторической памяти", поэтому комиссия по законодательству и регламенту, как профильная, внесла изменение в регламент и положение о комиссиях Парламентского Собрания, где эта комиссия будет наделена вопросами ведения и будет сформирована из представителей Парламентского Собрания", - сказал журналистам Пинский.
Председатель комиссии по законодательству и регламенту уточнил, что во время международного форума, который проходил в преддверии дня Победы в Волгограде, президент РФ Владимир Путин посоветовал Парламентскому Собранию создать комиссию по сохранению и защите исторической памяти. 16 июня в Бресте на заседании 68-й сессии Парламентского Собрания было принято решение о создании такой комиссии.
Кроме того, Пинский обозначил, что перед парламентариями стоят важные задачи: сохранение исторической памяти и защита исторической правды о Великой Отечественной войне, Второй мировой войне, увековечение Победы и роли в ней советского народа, поддержка проектов, направленных на сохранение и защиту исторической памяти и правды, а также противодействие распространению идеологии неонацизма.
Парламентское Собрание Союза России и Белоруссии - представительный и законодательный орган Союзного государства. Это законодательная ветвь власти. Парламентское Собрание работает над законопроектами, но, поскольку приходится учитывать нормативные акты сразу двух стран, основное направление работы - их гармонизация. В компетенции союзных депутатов также выделяются выявление и устранение возможных противоречий, обеспечение равных прав граждан в Союзном государстве.