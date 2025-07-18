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Организаторы фестиваля "День Индии" в Москве объявили программу мероприятий

Организаторы фестиваля "День Индии" в Москве объявили программу мероприятий - РИА Новости, 18.07.2025

Организаторы фестиваля "День Индии" в Москве объявили программу мероприятий

Один из самых популярных этнических фестивалей Москвы "День Индии" пройдет с 14 по 17 августа в ландшафтном парке "Остров мечты", сообщает Индийский... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T07:14:00+03:00

2025-07-18T07:14:00+03:00

2025-07-18T07:14:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Один из самых популярных этнических фестивалей Москвы "День Индии" пройдет с 14 по 17 августа в ландшафтном парке "Остров мечты", сообщает Индийский культурно-национальный центр "Сита".В этом году праздник будет приурочен к 79-й годовщине Дня Независимости Индии, который отмечается 15 августа.Ключевая тема фестиваля – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне."Мы чтим наши общие ценности – мир, дружбу и взаимное уважение. Этот фестиваль является живым мостом между странами, объединяющим сообщества через культуру, наследие и диалог", - заявил Сэмми Котвани, основатель фестиваля и президент Индийского культурно-национального центра "Сита".Йога, ярмарка и БолливудМероприятие пройдет на 25 площадках. Гости смогут участвовать в семинарах по йоге и аюрведе.Также в программе - кулинарные мастер-классы по приготовлению традиционных индийских блюд, танцы, песни, шахматный турнир для детей, ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда.Праздник Джанмаштами – день рождения Кришны – запланирован на субботу, а фестиваль колесницы Ратха-ятра завершит воскресную программу.В ярмарке специй, украшений, тканей, косметики представят свои товары более 150 участников. Продегустировать традиционные блюда можно в 40 ресторанных зонах. Специальная позиция в меню – спелое манго прямиком из Индии.Лучшим вручат премиюВпервые в рамках "Дня Индии" будет проведена церемония вручения специальных наград в десяти номинациях.В частности, организаторы отметят лучших в деле продвижения йоги и индийских духовных практик, развития индо-российского кинематографа и поддержки аюрведы. Премию вручат мастерам литературного перевода индийских авторов и сторонникам танцевальной дипломатии - за продвижение индийского исполнительского искусства.Будут отмечены научные и технологические инициативы, вклад в здравоохранение и гуманитарную помощь, достижения в предпринимательстве и торговле.Стипендиями предоставят тем, кто активно развивает образовательные программы.В судейскую коллегию премии вошли советник президента Антон Кобяков, сенатор Владимир Полетаев, депутат Госдумы Казбек Тайсаев, представитель МИД Мария Захарова и МВД - Валентина Казакова. Также в жюри - глава Межведомственной комиссии по историческому просвещению России Владимир Мединский, бывший зампред правительства Виталий Мутко, гендиректор МИА "Россия сегодня", заместитель гендиректора ВГТРК Дмитрий Киселев, президент РАН Геннадий Красников, директор Национального медицинского исследовательского радиологического центра Андрей Каприн, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, ректор РУДН Олег Ястребов, народный художник РФ Андрей Ковальчук и гендиректор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров.Уникальная традиция и конкурс рисунковБольшим событием фестиваля станет запуск зоны Маха Кумбха Мела. Там гости узнают об истории и ритуалах одного из крупнейших религиозных праздников Индии, во время которого миллионы паломников совершают омовения в водах реки Ганг.Школьники смогут принять участие во всероссийском конкурсе рисунков "Маха Кумбха Мела в Москве: детский взгляд". Прием заявок - до 31 июля. Победители получат памятные призы.Полная программа доступна на сайте.Все мероприятия бесплатные, вход на фестиваль свободный.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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