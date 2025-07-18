https://ria.ru/20250718/gubernator-2029973185.html

Губернатор Авдеев предложил Путину осмотреть икону князя Боголюбского

Губернатор Авдеев предложил Путину осмотреть икону князя Боголюбского - РИА Новости, 18.07.2025

Губернатор Авдеев предложил Путину осмотреть икону князя Боголюбского

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о реставрировавшейся на протяжении 100 лет и хранящейся теперь во... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T15:03:00+03:00

2025-07-18T15:03:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о реставрировавшейся на протяжении 100 лет и хранящейся теперь во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике иконе, которую связывают с именем князя Андрея Боголюбского, и предложил осмотреть ее. В пятницу глава государства принял с докладом губернатора Владимирской области. Авдеев рассказал, что во Владимире есть одна из икон, история которой связана с Боголюбским, она полноразмерная, 185 сантиметров высотой, и датируется 1155 годом. "Ее 100 лет реставрировали – 100 лет, и к 2024 году закончили реставрацию. Сейчас она находится в саркофаге во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике во Владимире. Если когда-то у вас будет возможность посмотреть на эту реликвию… Потому что в каком состоянии она была, и сейчас, - реставраторы сделали, в общем-то, чудо", - сказал Авдеев.

https://ria.ru/20250717/kreml-2029691778.html

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