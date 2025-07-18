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Губернатор Авдеев предложил Путину осмотреть икону князя Боголюбского - РИА Новости, 18.07.2025
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Религия
 
15:03 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/gubernator-2029973185.html
Губернатор Авдеев предложил Путину осмотреть икону князя Боголюбского
Губернатор Авдеев предложил Путину осмотреть икону князя Боголюбского - РИА Новости, 18.07.2025
Губернатор Авдеев предложил Путину осмотреть икону князя Боголюбского
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о реставрировавшейся на протяжении 100 лет и хранящейся теперь во... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T15:03:00+03:00
2025-07-18T15:03:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о реставрировавшейся на протяжении 100 лет и хранящейся теперь во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике иконе, которую связывают с именем князя Андрея Боголюбского, и предложил осмотреть ее. В пятницу глава государства принял с докладом губернатора Владимирской области. Авдеев рассказал, что во Владимире есть одна из икон, история которой связана с Боголюбским, она полноразмерная, 185 сантиметров высотой, и датируется 1155 годом. "Ее 100 лет реставрировали – 100 лет, и к 2024 году закончили реставрацию. Сейчас она находится в саркофаге во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике во Владимире. Если когда-то у вас будет возможность посмотреть на эту реликвию… Потому что в каком состоянии она была, и сейчас, - реставраторы сделали, в общем-то, чудо", - сказал Авдеев.
https://ria.ru/20250717/kreml-2029691778.html
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владимирская область, владимир, россия, александр авдеев (дипломат), владимир путин, общество
Религия, Владимирская область, Владимир, Россия, Александр Авдеев (дипломат), Владимир Путин, Общество
Губернатор Авдеев предложил Путину осмотреть икону князя Боголюбского

Авдеев предложил Путину осмотреть отреставрированную икону князя Боголюбского

© Фото : ВСМЗ | Владимиро-Суздальский музей-заповедник/TelegramФрагмент иконы “Богоматерь Боголюбская”
Фрагмент иконы “Богоматерь Боголюбская” - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : ВСМЗ | Владимиро-Суздальский музей-заповедник/Telegram
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о реставрировавшейся на протяжении 100 лет и хранящейся теперь во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике иконе, которую связывают с именем князя Андрея Боголюбского, и предложил осмотреть ее.
В пятницу глава государства принял с докладом губернатора Владимирской области. Авдеев рассказал, что во Владимире есть одна из икон, история которой связана с Боголюбским, она полноразмерная, 185 сантиметров высотой, и датируется 1155 годом.
"Ее 100 лет реставрировали – 100 лет, и к 2024 году закончили реставрацию. Сейчас она находится в саркофаге во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике во Владимире. Если когда-то у вас будет возможность посмотреть на эту реликвию… Потому что в каком состоянии она была, и сейчас, - реставраторы сделали, в общем-то, чудо", - сказал Авдеев.
Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина и реставратор Елена Юдина на презентации отреставрированной иконы Страшный суд в Успенском соборе Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
В Успенском соборе показали отреставрированную икону "Страшный суд"
17 июля, 13:47
 
РелигияВладимирская областьВладимирРоссияАлександр Авдеев (дипломат)Владимир ПутинОбщество
 
 
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