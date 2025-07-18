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В Госдуме назвали критерий для попадания в список недружественных ПО - РИА Новости, 18.07.2025
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16:51 18.07.2025 (обновлено: 16:58 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/gosduma-2030010914.html
В Госдуме назвали критерий для попадания в список недружественных ПО
В Госдуме назвали критерий для попадания в список недружественных ПО - РИА Новости, 18.07.2025
В Госдуме назвали критерий для попадания в список недружественных ПО
Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что одним из критериев попадания в список ПО из недружественных стран, подлежащий... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T16:51:00+03:00
2025-07-18T16:58:00+03:00
россия
антон горелкин
госдума рф
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что одним из критериев попадания в список ПО из недружественных стран, подлежащий ограничениям, будет неуважение к законодательству РФ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября предложить дополнительные ограничения на использование в РФ программного обеспечения (ПО) из недружественных стран, включая коммуникационные сервисы. "Я не исключаю, что в будущем списке ПО из недружественных стран окажутся совсем другие коммуникационные сервисы (например, корпоративные). Но уверен, что главным критерием попадания в него будет именно уважение к российскому законодательству", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.
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россия, антон горелкин, госдума рф
Россия, Антон Горелкин, Госдума РФ
В Госдуме назвали критерий для попадания в список недружественных ПО

Горелкиным: критерием попадания в лист враждебных ПО станет неуважение к закону

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что одним из критериев попадания в список ПО из недружественных стран, подлежащий ограничениям, будет неуважение к законодательству РФ.
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября предложить дополнительные ограничения на использование в РФ программного обеспечения (ПО) из недружественных стран, включая коммуникационные сервисы.
"Я не исключаю, что в будущем списке ПО из недружественных стран окажутся совсем другие коммуникационные сервисы (например, корпоративные). Но уверен, что главным критерием попадания в него будет именно уважение к российскому законодательству", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.
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