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В Госдуме назвали критерий для попадания в список недружественных ПО
В Госдуме назвали критерий для попадания в список недружественных ПО - РИА Новости, 18.07.2025
В Госдуме назвали критерий для попадания в список недружественных ПО
Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что одним из критериев попадания в список ПО из недружественных стран, подлежащий... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T16:51:00+03:00
2025-07-18T16:51:00+03:00
2025-07-18T16:58:00+03:00
россия
антон горелкин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что одним из критериев попадания в список ПО из недружественных стран, подлежащий ограничениям, будет неуважение к законодательству РФ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября предложить дополнительные ограничения на использование в РФ программного обеспечения (ПО) из недружественных стран, включая коммуникационные сервисы. "Я не исключаю, что в будущем списке ПО из недружественных стран окажутся совсем другие коммуникационные сервисы (например, корпоративные). Но уверен, что главным критерием попадания в него будет именно уважение к российскому законодательству", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.
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россия, антон горелкин, госдума рф
Россия, Антон Горелкин, Госдума РФ
В Госдуме назвали критерий для попадания в список недружественных ПО
Горелкиным: критерием попадания в лист враждебных ПО станет неуважение к закону