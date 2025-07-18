Рейтинг@Mail.ru
Экс-вице-премьер Украины рассказала, почему страну не приглашают в ЕС - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:15 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/evrosojuz-2030068974.html
Экс-вице-премьер Украины рассказала, почему страну не приглашают в ЕС
Экс-вице-премьер Украины рассказала, почему страну не приглашают в ЕС - РИА Новости, 18.07.2025
Экс-вице-премьер Украины рассказала, почему страну не приглашают в ЕС
Евросоюз не смог открыть первый кластер переговоров о вступлении Украины в интеграционное объединение, заявила украинская экс-вице-премьер Ольга Стефанишина в... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T21:15:00+03:00
2025-07-18T21:15:00+03:00
в мире
украина
молдавия
киев
ольга стефанишина
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз не смог открыть первый кластер переговоров о вступлении Украины в интеграционное объединение, заявила украинская экс-вице-премьер Ольга Стефанишина в интервью изданию "Европейская правда". "Европейские институции показали, что пока они не готовы мобилизовать усилия и принять решение об открытии первого кластера переговоров о вступлении (Украины - ред.) в ЕС. Не готовы, несмотря на то, что основная политическая работа сделана, институциональная структура создана, первый этап переговоров в формате скрининга мы прошли достаточно хорошо... Мы поняли, что на сегодняшний день в ЕС нет политического единства вокруг этого решения", - сказала Стефанишина. Как уточнила бывшая вице-премьер, в Киеве ждали открытия первого кластера переговоров в пятницу. В июне 2022 года Европейский союз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между Евросоюзом и Украиной, а также Евросоюзом и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в объединение. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления государства в Европейский союз. Эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата - лишь начало достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с Евросоюзом переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней в настоящее время в интеграционное объединение вступила Хорватия: это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20250507/ukraina-2015475785.html
украина
молдавия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, молдавия, киев, ольга стефанишина, евросоюз
В мире, Украина, Молдавия, Киев, Ольга Стефанишина, Евросоюз
Экс-вице-премьер Украины рассказала, почему страну не приглашают в ЕС

Стефанишина: ЕС не смог открыть первый кластер переговоров о вступлении Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз не смог открыть первый кластер переговоров о вступлении Украины в интеграционное объединение, заявила украинская экс-вице-премьер Ольга Стефанишина в интервью изданию "Европейская правда".
"Европейские институции показали, что пока они не готовы мобилизовать усилия и принять решение об открытии первого кластера переговоров о вступлении (Украины - ред.) в ЕС. Не готовы, несмотря на то, что основная политическая работа сделана, институциональная структура создана, первый этап переговоров в формате скрининга мы прошли достаточно хорошо... Мы поняли, что на сегодняшний день в ЕС нет политического единства вокруг этого решения", - сказала Стефанишина.
Как уточнила бывшая вице-премьер, в Киеве ждали открытия первого кластера переговоров в пятницу.
В июне 2022 года Европейский союз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между Евросоюзом и Украиной, а также Евросоюзом и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в объединение.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления государства в Европейский союз. Эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата - лишь начало достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с Евросоюзом переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней в настоящее время в интеграционное объединение вступила Хорватия: это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Глава ЕК призвала ускорить процесс присоединения Украины к Евросоюзу
7 мая, 10:55
 
В миреУкраинаМолдавияКиевОльга СтефанишинаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала