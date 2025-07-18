Экс-вице-премьер Украины рассказала, почему страну не приглашают в ЕС
Стефанишина: ЕС не смог открыть первый кластер переговоров о вступлении Украины
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз не смог открыть первый кластер переговоров о вступлении Украины в интеграционное объединение, заявила украинская экс-вице-премьер Ольга Стефанишина в интервью изданию "Европейская правда".
"Европейские институции показали, что пока они не готовы мобилизовать усилия и принять решение об открытии первого кластера переговоров о вступлении (Украины - ред.) в ЕС. Не готовы, несмотря на то, что основная политическая работа сделана, институциональная структура создана, первый этап переговоров в формате скрининга мы прошли достаточно хорошо... Мы поняли, что на сегодняшний день в ЕС нет политического единства вокруг этого решения", - сказала Стефанишина.
Как уточнила бывшая вице-премьер, в Киеве ждали открытия первого кластера переговоров в пятницу.
В июне 2022 года Европейский союз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между Евросоюзом и Украиной, а также Евросоюзом и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в объединение.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления государства в Европейский союз. Эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата - лишь начало достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с Евросоюзом переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней в настоящее время в интеграционное объединение вступила Хорватия: это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.