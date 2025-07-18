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ЕС готовы начать переговоры со странами Персидского залива, пишет Bloomberg - РИА Новости, 18.07.2025
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14:22 18.07.2025 (обновлено: 14:23 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/es-2029953506.html
ЕС готовы начать переговоры со странами Персидского залива, пишет Bloomberg
ЕС готовы начать переговоры со странами Персидского залива, пишет Bloomberg - РИА Новости, 18.07.2025
ЕС готовы начать переговоры со странами Персидского залива, пишет Bloomberg
Страны ЕС одобрили начало переговоров о сотрудничестве с государствами Персидского залива на фоне угроз введения пошлин со стороны администрации президента США... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:22:00+03:00
2025-07-18T14:23:00+03:00
в мире
персидский залив
сша
кувейт
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Страны ЕС одобрили начало переговоров о сотрудничестве с государствами Персидского залива на фоне угроз введения пошлин со стороны администрации президента США Дональда Трампа, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. "Государства-члены ЕС одобрили начало переговоров с шестью странами Персидского залива, блок стремится расширить свое международное партнерство на фоне угроз... Трампа ввести пошлины", - говорится в сообщении. По словам источников, главы МИД ЕС в пятницу дали согласие на переговоры о заключении соглашений о стратегическом партнерстве с Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Катаром, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Согласно Блумбергу, в ЕС ожидают, что переговоры начнутся "как можно скорее" и затронут широкий спектр вопросов, от безопасности до энергетики. Как добавляет агентство, еврокомиссар по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуица планирует принять участие во встрече министров ЕС и представителей Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) в Кувейте 6 октября. Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
https://ria.ru/20250718/kitay-2029905354.html
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персидский залив
сша
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в мире, персидский залив, сша, кувейт, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Персидский залив, США, Кувейт, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕС готовы начать переговоры со странами Персидского залива, пишет Bloomberg

Bloomberg: ЕС одобрил начало переговоров с шестью странами Персидского залива

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Страны ЕС одобрили начало переговоров о сотрудничестве с государствами Персидского залива на фоне угроз введения пошлин со стороны администрации президента США Дональда Трампа, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
"Государства-члены ЕС одобрили начало переговоров с шестью странами Персидского залива, блок стремится расширить свое международное партнерство на фоне угроз... Трампа ввести пошлины", - говорится в сообщении.
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Вчера, 12:18
По словам источников, главы МИД ЕС в пятницу дали согласие на переговоры о заключении соглашений о стратегическом партнерстве с Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Катаром, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Согласно Блумбергу, в ЕС ожидают, что переговоры начнутся "как можно скорее" и затронут широкий спектр вопросов, от безопасности до энергетики.
Как добавляет агентство, еврокомиссар по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуица планирует принять участие во встрече министров ЕС и представителей Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) в Кувейте 6 октября.
Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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Финляндия добивается от ЕС финансирования приграничных с Россией регионов
Вчера, 11:42
 
В миреПерсидский заливСШАКувейтДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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