Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган заявил Путину о важности третьего раунда переговоров с Украиной - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:15 18.07.2025 (обновлено: 19:03 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/erdogan-2030036482.html
Эрдоган заявил Путину о важности третьего раунда переговоров с Украиной
Эрдоган заявил Путину о важности третьего раунда переговоров с Украиной - РИА Новости, 18.07.2025
Эрдоган заявил Путину о важности третьего раунда переговоров с Украиной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу обсудил конфликт на Украине, заявил о важности... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:15:00+03:00
2025-07-18T19:03:00+03:00
в мире
украина
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894074697_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_6a9e217126485a0824001b2f8889f133.jpg
АНКАРА, 18 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу обсудил конфликт на Украине, заявил о важности третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле. "Президент Эрдоган заявил, что важно начать третий раунд переговоров между Россией и Украиной и что Турция продолжит принимать переговоры в Стамбуле, когда будут определены подходящие для сторон даты", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.Как отмечали в Кремле, Москва выступает за то, чтобы добавить динамики переговорному процессу с Киевом.
https://ria.ru/20250625/peregovory-2025423356.html
украина
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894074697_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_e6ceaea736c178fdc1ee213fd23e289a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
В мире, Украина, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
Эрдоган заявил Путину о важности третьего раунда переговоров с Украиной

Эрдоган заявил Путину о важности третьего раунда переговоров России и Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРеджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 18 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу обсудил конфликт на Украине, заявил о важности третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле.
"Президент Эрдоган заявил, что важно начать третий раунд переговоров между Россией и Украиной и что Турция продолжит принимать переговоры в Стамбуле, когда будут определены подходящие для сторон даты", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
Как отмечали в Кремле, Москва выступает за то, чтобы добавить динамики переговорному процессу с Киевом.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам участия на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Эрдоган заявил об "окне возможностей" для прекращения огня на Украине
25 июня, 18:23
 
В миреУкраинаТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала