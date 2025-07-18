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Эрдоган заявил Путину о важности третьего раунда переговоров с Украиной

Эрдоган заявил Путину о важности третьего раунда переговоров с Украиной - РИА Новости, 18.07.2025

Эрдоган заявил Путину о важности третьего раунда переговоров с Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу обсудил конфликт на Украине, заявил о важности... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T18:15:00+03:00

2025-07-18T18:15:00+03:00

2025-07-18T19:03:00+03:00

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АНКАРА, 18 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу обсудил конфликт на Украине, заявил о важности третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле. "Президент Эрдоган заявил, что важно начать третий раунд переговоров между Россией и Украиной и что Турция продолжит принимать переговоры в Стамбуле, когда будут определены подходящие для сторон даты", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.Как отмечали в Кремле, Москва выступает за то, чтобы добавить динамики переговорному процессу с Киевом.

https://ria.ru/20250625/peregovory-2025423356.html

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