https://ria.ru/20250718/epshteyn-2029912106.html

СМИ: Трамп сделал необычный подарок Эпштейну на юбилей

СМИ: Трамп сделал необычный подарок Эпштейну на юбилей - РИА Новости, 18.07.2025

СМИ: Трамп сделал необычный подарок Эпштейну на юбилей

Нынешний президент США Дональд Трамп в 2003 году отправил финансисту Джеффри Эпштейну письмо с эротическим рисунком, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T12:40:00+03:00

2025-07-18T12:40:00+03:00

2025-07-18T12:43:00+03:00

в мире

дональд трамп

джеффри эпштейн

the wall street journal

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029876197_0:179:3070:1906_1920x0_80_0_0_b559cdc9c4da08e0ae47077967cd4ff3.jpg

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Нынешний президент США Дональд Трамп в 2003 году отправил финансисту Джеффри Эпштейну письмо с эротическим рисунком, пишет The Wall Street Journal.Газета рассказала, что ознакомилась с альбомом в честь 50-летия Эпштейна, в котором его подруга Гилейн Максвелл собрала непристойные послания от друзей. Автором одного из них, как утверждается, был Трамп. Согласно описанию, это несколько строк машинописного текста, обрамленных контуром обнаженной женщины, нарисованным маркером. Ниже ее талии стоит волнистая подпись: "Дональд"."Письмо заканчивается словами: "С днем рождения — и пусть каждый день станет еще одним чудесным секретом", — говорится в статье.Сам Трамп опроверг эту информацию. Он заявил, что это не его слова, он так не разговаривает и не рисует картинок. WSJ он назвал "отвратительной и грязной" и пригрозил ее руководству и владельцу Руперту Мердоку судом. В 2019 году Эпштейну предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Утверждалось, что с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Финансист расплачивался с ними сотнями долларов наличными, а затем поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст пострадавших зачастую не превышал 14 лет.В начале июля 2019-го суд Манхэттена в Нью-Йорке отказал Эпштейну в выходе под залог и оставил его под стражей. В конце того же месяца стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он умер. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20250717/tramp-2029810806.html

https://ria.ru/20250718/ssha-2029840521.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Тузова

Ольга Тузова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, дональд трамп, джеффри эпштейн, the wall street journal, сша