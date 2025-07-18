СМИ: Трамп сделал необычный подарок Эпштейну на юбилей
WSJ: Трамп подарил Эпштейну на 50-летие эротическую картинку
© Getty Images / NurPhoto/Beata ZawrzelПрезидент США Дональд Трамп
© Getty Images / NurPhoto/Beata Zawrzel
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Нынешний президент США Дональд Трамп в 2003 году отправил финансисту Джеффри Эпштейну письмо с эротическим рисунком, пишет The Wall Street Journal.
Газета рассказала, что ознакомилась с альбомом в честь 50-летия Эпштейна, в котором его подруга Гилейн Максвелл собрала непристойные послания от друзей. Автором одного из них, как утверждается, был Трамп. Согласно описанию, это несколько строк машинописного текста, обрамленных контуром обнаженной женщины, нарисованным маркером. Ниже ее талии стоит волнистая подпись: "Дональд".
"Письмо заканчивается словами: "С днем рождения — и пусть каждый день станет еще одним чудесным секретом", — говорится в статье.
Сам Трамп опроверг эту информацию. Он заявил, что это не его слова, он так не разговаривает и не рисует картинок. WSJ он назвал "отвратительной и грязной" и пригрозил ее руководству и владельцу Руперту Мердоку судом.
Впрочем, в 2017 году с аукциона продали рисунок, на котором нынешний хозяин Белого дома в 2005-м изобразил башню Trump Tower в Нью-Йорке. По данным аукционного дома из Калифорнии Nate D. Sanders Auctions, этот лот ушел за почти 30 тысяч долларов.
В 2019 году Эпштейну предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Утверждалось, что с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Финансист расплачивался с ними сотнями долларов наличными, а затем поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст пострадавших зачастую не превышал 14 лет.
В начале июля 2019-го суд Манхэттена в Нью-Йорке отказал Эпштейну в выходе под залог и оставил его под стражей. В конце того же месяца стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он умер. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.