Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп сделал необычный подарок Эпштейну на юбилей - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 18.07.2025 (обновлено: 12:43 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/epshteyn-2029912106.html
СМИ: Трамп сделал необычный подарок Эпштейну на юбилей
СМИ: Трамп сделал необычный подарок Эпштейну на юбилей - РИА Новости, 18.07.2025
СМИ: Трамп сделал необычный подарок Эпштейну на юбилей
Нынешний президент США Дональд Трамп в 2003 году отправил финансисту Джеффри Эпштейну письмо с эротическим рисунком, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:40:00+03:00
2025-07-18T12:43:00+03:00
в мире
дональд трамп
джеффри эпштейн
the wall street journal
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029876197_0:179:3070:1906_1920x0_80_0_0_b559cdc9c4da08e0ae47077967cd4ff3.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Нынешний президент США Дональд Трамп в 2003 году отправил финансисту Джеффри Эпштейну письмо с эротическим рисунком, пишет The Wall Street Journal.Газета рассказала, что ознакомилась с альбомом в честь 50-летия Эпштейна, в котором его подруга Гилейн Максвелл собрала непристойные послания от друзей. Автором одного из них, как утверждается, был Трамп. Согласно описанию, это несколько строк машинописного текста, обрамленных контуром обнаженной женщины, нарисованным маркером. Ниже ее талии стоит волнистая подпись: "Дональд"."Письмо заканчивается словами: "С днем рождения — и пусть каждый день станет еще одним чудесным секретом", — говорится в статье.Сам Трамп опроверг эту информацию. Он заявил, что это не его слова, он так не разговаривает и не рисует картинок. WSJ он назвал "отвратительной и грязной" и пригрозил ее руководству и владельцу Руперту Мердоку судом. В 2019 году Эпштейну предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Утверждалось, что с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Финансист расплачивался с ними сотнями долларов наличными, а затем поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст пострадавших зачастую не превышал 14 лет.В начале июля 2019-го суд Манхэттена в Нью-Йорке отказал Эпштейну в выходе под залог и оставил его под стражей. В конце того же месяца стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он умер. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20250717/tramp-2029810806.html
https://ria.ru/20250718/ssha-2029840521.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029876197_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_fb5d5ddc032bac4cbc80b9fcc4174127.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, джеффри эпштейн, the wall street journal, сша
В мире, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн, The Wall Street Journal, США
СМИ: Трамп сделал необычный подарок Эпштейну на юбилей

WSJ: Трамп подарил Эпштейну на 50-летие эротическую картинку

© Getty Images / NurPhoto/Beata ZawrzelПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Getty Images / NurPhoto/Beata Zawrzel
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Нынешний президент США Дональд Трамп в 2003 году отправил финансисту Джеффри Эпштейну письмо с эротическим рисунком, пишет The Wall Street Journal.
Газета рассказала, что ознакомилась с альбомом в честь 50-летия Эпштейна, в котором его подруга Гилейн Максвелл собрала непристойные послания от друзей. Автором одного из них, как утверждается, был Трамп. Согласно описанию, это несколько строк машинописного текста, обрамленных контуром обнаженной женщины, нарисованным маркером. Ниже ее талии стоит волнистая подпись: "Дональд".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Трамп призвал Минюст опубликовать нераскрытые данные по делу Эпштейна
17 июля, 21:44
"Письмо заканчивается словами: "С днем рождения — и пусть каждый день станет еще одним чудесным секретом", — говорится в статье.
Сам Трамп опроверг эту информацию. Он заявил, что это не его слова, он так не разговаривает и не рисует картинок. WSJ он назвал "отвратительной и грязной" и пригрозил ее руководству и владельцу Руперту Мердоку судом.

Впрочем, в 2017 году с аукциона продали рисунок, на котором нынешний хозяин Белого дома в 2005-м изобразил башню Trump Tower в Нью-Йорке. По данным аукционного дома из Калифорнии Nate D. Sanders Auctions, этот лот ушел за почти 30 тысяч долларов.

В 2019 году Эпштейну предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Утверждалось, что с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Финансист расплачивался с ними сотнями долларов наличными, а затем поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст пострадавших зачастую не превышал 14 лет.
В начале июля 2019-го суд Манхэттена в Нью-Йорке отказал Эпштейну в выходе под залог и оставил его под стражей. В конце того же месяца стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он умер. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Вице-президент США назвал чушью письмо якобы от Трампа Эпштейну
Вчера, 06:22
 
В миреДональд ТрампДжеффри ЭпштейнThe Wall Street JournalСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала