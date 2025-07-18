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В Кудрово Ленинградской области запретят электросамокаты - РИА Новости, 18.07.2025
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14:17 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/elektrosamokaty-2029951280.html
В Кудрово Ленинградской области запретят электросамокаты
В Кудрово Ленинградской области запретят электросамокаты - РИА Новости, 18.07.2025
В Кудрово Ленинградской области запретят электросамокаты
Запретить электросамокаты намерены в городе Кудрово Ленинградской области, сообщили в администрации Заневского городского поселения. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:17:00+03:00
2025-07-18T14:17:00+03:00
ленинградская область
gps
электросамокат
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Запретить электросамокаты намерены в городе Кудрово Ленинградской области, сообщили в администрации Заневского городского поселения. "Уведомление о расторжении соглашения будет направлено организациям по аренде средств индивидуальной мобильности (СИМ) в течение пяти дней. Об этом объявил заместитель главы администрации по ЖКХ и благоустройству Александр Мусин на встрече с представителями компаний", - говорится в сообщении администрации в группе в соцсети "ВКонтакте". Власти пояснили, что решение связано с большим количеством жалоб на то, что этот транспорт паркуют в неположенных местах, а самих самокатов стало очень много для молодого города. "На территории Кудрово присутствуют около 1000 единиц. Большое количество из них не востребовано. Перегружены тротуары, постоянные жалобы с Английской, Областной и других адресов. Самокаты бросают на придомовых территориях, у площадок ТКО, перед подъездами, у железнодорожных переездов и даже в лесу. Возобновление сотрудничества возможно, если мы пропишем дополнительные обязательства организаций перед муниципалитетом", - подчеркнул Мусин. Также в сообщении администрации поселения приводятся слова представителей кикшеринговых фирм, которые объясняют сложившуюся ситуацию потерей сигнала: из-за смещения GPS система может некорректно отображать разрешенные парковочные зоны, разница порой составляет несколько десятков метров.
https://ria.ru/20250715/samokaty-2029329453.html
https://ria.ru/20250710/moskva-2028461186.html
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ленинградская область, gps, электросамокат
Ленинградская область, GPS, электросамокат
В Кудрово Ленинградской области запретят электросамокаты

В городе Кудрово Ленинградской области планируют запретить электросамокаты

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка катается на электросамокате
Девушка катается на электросамокате - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Девушка катается на электросамокате. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Запретить электросамокаты намерены в городе Кудрово Ленинградской области, сообщили в администрации Заневского городского поселения.
"Уведомление о расторжении соглашения будет направлено организациям по аренде средств индивидуальной мобильности (СИМ) в течение пяти дней. Об этом объявил заместитель главы администрации по ЖКХ и благоустройству Александр Мусин на встрече с представителями компаний", - говорится в сообщении администрации в группе в соцсети "ВКонтакте".
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Власти пояснили, что решение связано с большим количеством жалоб на то, что этот транспорт паркуют в неположенных местах, а самих самокатов стало очень много для молодого города.
«
"На территории Кудрово присутствуют около 1000 единиц. Большое количество из них не востребовано. Перегружены тротуары, постоянные жалобы с Английской, Областной и других адресов. Самокаты бросают на придомовых территориях, у площадок ТКО, перед подъездами, у железнодорожных переездов и даже в лесу. Возобновление сотрудничества возможно, если мы пропишем дополнительные обязательства организаций перед муниципалитетом", - подчеркнул Мусин.
Также в сообщении администрации поселения приводятся слова представителей кикшеринговых фирм, которые объясняют сложившуюся ситуацию потерей сигнала: из-за смещения GPS система может некорректно отображать разрешенные парковочные зоны, разница порой составляет несколько десятков метров.
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Ленинградская областьGPSэлектросамокат
 
 
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