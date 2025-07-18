https://ria.ru/20250718/elektrosamokaty-2029951280.html

В Кудрово Ленинградской области запретят электросамокаты

В Кудрово Ленинградской области запретят электросамокаты - РИА Новости, 18.07.2025

В Кудрово Ленинградской области запретят электросамокаты

Запретить электросамокаты намерены в городе Кудрово Ленинградской области, сообщили в администрации Заневского городского поселения. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T14:17:00+03:00

2025-07-18T14:17:00+03:00

2025-07-18T14:17:00+03:00

ленинградская область

gps

электросамокат

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Запретить электросамокаты намерены в городе Кудрово Ленинградской области, сообщили в администрации Заневского городского поселения. "Уведомление о расторжении соглашения будет направлено организациям по аренде средств индивидуальной мобильности (СИМ) в течение пяти дней. Об этом объявил заместитель главы администрации по ЖКХ и благоустройству Александр Мусин на встрече с представителями компаний", - говорится в сообщении администрации в группе в соцсети "ВКонтакте". Власти пояснили, что решение связано с большим количеством жалоб на то, что этот транспорт паркуют в неположенных местах, а самих самокатов стало очень много для молодого города. "На территории Кудрово присутствуют около 1000 единиц. Большое количество из них не востребовано. Перегружены тротуары, постоянные жалобы с Английской, Областной и других адресов. Самокаты бросают на придомовых территориях, у площадок ТКО, перед подъездами, у железнодорожных переездов и даже в лесу. Возобновление сотрудничества возможно, если мы пропишем дополнительные обязательства организаций перед муниципалитетом", - подчеркнул Мусин. Также в сообщении администрации поселения приводятся слова представителей кикшеринговых фирм, которые объясняют сложившуюся ситуацию потерей сигнала: из-за смещения GPS система может некорректно отображать разрешенные парковочные зоны, разница порой составляет несколько десятков метров.

https://ria.ru/20250715/samokaty-2029329453.html

https://ria.ru/20250710/moskva-2028461186.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ленинградская область, gps, электросамокат