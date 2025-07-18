Рейтинг@Mail.ru
Южная Корея продолжит экспорт продуктов в Россию - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:11 18.07.2025 (обновлено: 09:08 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/eksport-2029845649.html
Южная Корея продолжит экспорт продуктов в Россию
Южная Корея продолжит экспорт продуктов в Россию - РИА Новости, 18.07.2025
Южная Корея продолжит экспорт продуктов в Россию
Южная Корея продолжит поддерживать экспорт своих продуктов в РФ, чтобы в России могли получать качественное мороженое и другие товары K-Food, рассказал в... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T08:11:00+03:00
2025-07-18T09:08:00+03:00
россия
южная корея
сеул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029852046_0:3:1070:605_1920x0_80_0_0_696c707c118ac1378e896d31e19d259c.jpg
СЕУЛ, 18 июл – РИА Новости. Южная Корея продолжит поддерживать экспорт своих продуктов в РФ, чтобы в России могли получать качественное мороженое и другие товары K-Food, рассказал в интервью РИА Новости замминистра продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства Республики Корея Кан Хён Сок. "Впредь мы будем оказывать активную поддержку - от разработки трендовых продуктов до участия в выставках - чтобы потребители по всей России могли наслаждаться качественным корейским мороженым и другими продуктами K-Food", - заявил замминистра. Объём импорта мороженого в Россию из Южной Кореи, по данным Статистического управления Республики Корея, в июне достиг рекордного уровня как по сравнению с предыдущим месяцем, так и в годовом выражении. Россия в июне заняла 4 место среди главных покупателей мороженого у Республики Корея. Инициатива правительства Республики Корея, запущенная министерством продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства, K-Food+ направлена на увеличение экспорта, расширение рынков сбыта южнокорейских товаров как продовольственных, так и сельскохозяйственных, и других, например сельскохозяйственное и пищевое оборудование. Суммарно за первое полугодие 2025 года из Южной Корею в Россию прибыло мороженого на 3,9 миллиона долларов - на 21% больше, чем год назад. По итогам всего прошлого года поставки составили чуть больше 5 миллионов долларов. Также сообщалось, что в мае этого года РФ на четверть увеличила закупки у Южной Кореи сладких напитков - как газированных, так и нет, нарастив импорт до максимальных значений за почти два года. В июне Южная Корея впервые за почти два года поставила в Россию хлебопекарные печи – сразу на 1 миллион долларов. Также Сеул продал Москве различное оборудование для производства пищи - на 2,8 миллиона долларов. В основном это было оборудование для кондитерской промышленности, производства какао-порошка или шоколада. Кроме того, на экспорт в РФ шло оборудование для приготовления горячих напитков, приготовления или подогрева пищи, которыми обычно пользуются в общепите - на 46 тысяч долларов. Например, это кофемашины, печи для пицц, фритюрницы, шкафы для хранения пищевых полуфабрикатов и так далее.
https://ria.ru/20250717/smartfon-2029595791.html
https://ria.ru/20250716/ekonomika-2029360459.html
россия
южная корея
сеул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029852046_0:0:1070:804_1920x0_80_0_0_2486bb7de5dbca719edb4a8f1cfc3e56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, южная корея, сеул
Россия, Южная Корея, Сеул
Южная Корея продолжит экспорт продуктов в Россию

Кан Хён Сок: Южная Корея продолжит поддерживать экспорт своих продуктов в РФ

© Фото : Yonhap News AgencyКан Хён Сок
Кан Хён Сок - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : Yonhap News Agency
Кан Хён Сок. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕУЛ, 18 июл – РИА Новости. Южная Корея продолжит поддерживать экспорт своих продуктов в РФ, чтобы в России могли получать качественное мороженое и другие товары K-Food, рассказал в интервью РИА Новости замминистра продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства Республики Корея Кан Хён Сок.
"Впредь мы будем оказывать активную поддержку - от разработки трендовых продуктов до участия в выставках - чтобы потребители по всей России могли наслаждаться качественным корейским мороженым и другими продуктами K-Food", - заявил замминистра.
Сеул - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию выросли
Вчера, 02:22
Объём импорта мороженого в Россию из Южной Кореи, по данным Статистического управления Республики Корея, в июне достиг рекордного уровня как по сравнению с предыдущим месяцем, так и в годовом выражении. Россия в июне заняла 4 место среди главных покупателей мороженого у Республики Корея.
Инициатива правительства Республики Корея, запущенная министерством продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства, K-Food+ направлена на увеличение экспорта, расширение рынков сбыта южнокорейских товаров как продовольственных, так и сельскохозяйственных, и других, например сельскохозяйственное и пищевое оборудование.
Суммарно за первое полугодие 2025 года из Южной Корею в Россию прибыло мороженого на 3,9 миллиона долларов - на 21% больше, чем год назад. По итогам всего прошлого года поставки составили чуть больше 5 миллионов долларов.
Также сообщалось, что в мае этого года РФ на четверть увеличила закупки у Южной Кореи сладких напитков - как газированных, так и нет, нарастив импорт до максимальных значений за почти два года.
В июне Южная Корея впервые за почти два года поставила в Россию хлебопекарные печи – сразу на 1 миллион долларов. Также Сеул продал Москве различное оборудование для производства пищи - на 2,8 миллиона долларов. В основном это было оборудование для кондитерской промышленности, производства какао-порошка или шоколада. Кроме того, на экспорт в РФ шло оборудование для приготовления горячих напитков, приготовления или подогрева пищи, которыми обычно пользуются в общепите - на 46 тысяч долларов. Например, это кофемашины, печи для пицц, фритюрницы, шкафы для хранения пищевых полуфабрикатов и так далее.
Автомобиль Hyundai Solaris в автосалоне в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Южная Корея в июне нарастила поставки автомобилей в Россию
16 июля, 04:01
 
РоссияЮжная КореяСеул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала