https://ria.ru/20250718/eksport-2029845649.html

Южная Корея продолжит экспорт продуктов в Россию

Южная Корея продолжит экспорт продуктов в Россию - РИА Новости, 18.07.2025

Южная Корея продолжит экспорт продуктов в Россию

Южная Корея продолжит поддерживать экспорт своих продуктов в РФ, чтобы в России могли получать качественное мороженое и другие товары K-Food, рассказал в... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T08:11:00+03:00

2025-07-18T08:11:00+03:00

2025-07-18T09:08:00+03:00

россия

южная корея

сеул

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СЕУЛ, 18 июл – РИА Новости. Южная Корея продолжит поддерживать экспорт своих продуктов в РФ, чтобы в России могли получать качественное мороженое и другие товары K-Food, рассказал в интервью РИА Новости замминистра продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства Республики Корея Кан Хён Сок. "Впредь мы будем оказывать активную поддержку - от разработки трендовых продуктов до участия в выставках - чтобы потребители по всей России могли наслаждаться качественным корейским мороженым и другими продуктами K-Food", - заявил замминистра. Объём импорта мороженого в Россию из Южной Кореи, по данным Статистического управления Республики Корея, в июне достиг рекордного уровня как по сравнению с предыдущим месяцем, так и в годовом выражении. Россия в июне заняла 4 место среди главных покупателей мороженого у Республики Корея. Инициатива правительства Республики Корея, запущенная министерством продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства, K-Food+ направлена на увеличение экспорта, расширение рынков сбыта южнокорейских товаров как продовольственных, так и сельскохозяйственных, и других, например сельскохозяйственное и пищевое оборудование. Суммарно за первое полугодие 2025 года из Южной Корею в Россию прибыло мороженого на 3,9 миллиона долларов - на 21% больше, чем год назад. По итогам всего прошлого года поставки составили чуть больше 5 миллионов долларов. Также сообщалось, что в мае этого года РФ на четверть увеличила закупки у Южной Кореи сладких напитков - как газированных, так и нет, нарастив импорт до максимальных значений за почти два года. В июне Южная Корея впервые за почти два года поставила в Россию хлебопекарные печи – сразу на 1 миллион долларов. Также Сеул продал Москве различное оборудование для производства пищи - на 2,8 миллиона долларов. В основном это было оборудование для кондитерской промышленности, производства какао-порошка или шоколада. Кроме того, на экспорт в РФ шло оборудование для приготовления горячих напитков, приготовления или подогрева пищи, которыми обычно пользуются в общепите - на 46 тысяч долларов. Например, это кофемашины, печи для пицц, фритюрницы, шкафы для хранения пищевых полуфабрикатов и так далее.

https://ria.ru/20250717/smartfon-2029595791.html

https://ria.ru/20250716/ekonomika-2029360459.html

россия

южная корея

сеул

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россия, южная корея, сеул