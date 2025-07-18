https://ria.ru/20250718/eksport-2029843961.html

Кан Хён Сок: Южная Корея продолжит развивать экспорт мороженого в Россию

Кан Хён Сок: Южная Корея продолжит развивать экспорт мороженого в Россию - РИА Новости, 18.07.2025

Кан Хён Сок: Южная Корея продолжит развивать экспорт мороженого в Россию

Объем импорта мороженого в Россию из Южной Кореи, по данным Статистического управления Республики Корея, в июне достиг рекордного уровня как по сравнению с... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T09:00:00+03:00

2025-07-18T09:00:00+03:00

2025-07-18T18:57:00+03:00

интервью

россия

южная корея

сеул

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Объем импорта мороженого в Россию из Южной Кореи, по данным Статистического управления Республики Корея, в июне достиг рекордного уровня как по сравнению с предыдущим месяцем, так и в годовом выражении. Замминистра продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства Республики Корея Кан Хён Сок рассказал в интервью РИА Новости, в чем причина популярности корейского мороженого и как в Сеуле оценивают дальнейшие перспективы экспорта на российский рынок.— Поделитесь экспертным мнением, в чем секрет популярности K-мороженого в России?— По моему мнению, "Корейская волна" (тренд южнокорейской поп-культуры. — Прим. ред.) по-прежнему популярна среди молодежи в России, а новые вкусы и формы корейского мороженого, его полезный состав и высокое качество привлекли внимание российских потребителей. Например, согласно опросу, проведенному еще в июне 2024 года одной из сетей продуктовых магазинов в Москве, на вопрос о самом важном факторе при выборе мороженого 55% респондентов назвали "вкус", 51% — "полезный состав" и 33% — "качество".— Как получилось, что Россия стала в таких объемах закупать мороженое у Республики Корея?— Рост экспорта корейского мороженого в Россию, по моему мнению, стал возможен благодаря слаженным усилиям бизнеса и правительства в формате "одной команды". Министерство сельского хозяйства и продовольствия с начала года прилагало постоянные усилия по расширению экспорта в рамках инициативы "K-Food+".— В годовом выражении общий экспорт мороженого Республики Корея вырос на 29%. Расскажите подробнее об инициативе "K-Food+". Как я понимаю, это стратегическая программа правительства Республики Корея, запущенная Министерством продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства. Она направлена на увеличение экспорта, расширение рынков сбыта южнокорейских товаров, как продовольственных, так и сельскохозяйственных и других. Получается, мороженое — лишь один из множества товаров?— Да, в январе мы объявили целевой показатель экспорта "K-Food+" на 2025 год — 14 миллиардов долларов, а также провели консультации с экспортными компаниями и профильными организациями по стратегии расширения экспорта "K-Food+" в 2025 году. В феврале была представлена детальная стратегия по увеличению экспорта, а в апреле состоялась встреча с экспортерами, где мы выслушали их проблемы и обсудили меры государственной поддержки.— Южная Корея поставляет свои продукты 196 странам. Как вы оцениваете перспективы дальнейшего экспорта корейского мороженого именно на российский рынок? Какие меры будет принимать правительство для его развития?— Позитивно. Впредь мы будем оказывать активную поддержку — от разработки трендовых продуктов до участия в выставках, чтобы потребители по всей России могли наслаждаться качественным корейским мороженым и другими продуктами.

https://ria.ru/20250716/ekonomika-2029360459.html

https://ria.ru/20250328/uran-2008063955.html

https://ria.ru/20220722/kndr-1804199971.html

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интервью, россия, южная корея, сеул