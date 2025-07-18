https://ria.ru/20250718/dagestan-2029941558.html

В Дагестане осудили еще четверых участников беспорядков в аэропорту

В Дагестане осудили еще четверых участников беспорядков в аэропорту - РИА Новости, 18.07.2025

В Дагестане осудили еще четверых участников беспорядков в аэропорту

Суд приговорил еще четверых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году к срокам от 11 до 11 лет и 6 месяцев колонии, среди них Патимат Шарудинова, РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T13:44:00+03:00

2025-07-18T13:44:00+03:00

2025-07-18T13:44:00+03:00

происшествия

республика дагестан

махачкала

ставропольский краевой суд

генеральная прокуратура рф

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ПЯТИГОРСК, 18 июл – РИА Новости. Суд приговорил еще четверых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году к срокам от 11 до 11 лет и 6 месяцев колонии, среди них Патимат Шарудинова, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Шарудинова является единственной женщиной, проходящей по делам о беспорядках в аэропорту "Уйташ". Фигурантка выступала в качестве соорганизатора и координатора преступных действий. "Ставропольский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении семерых жителей Республики Дагестан. Суд… назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 11 лет до 11 лет 6 месяцев", – сообщили в прокуратуре. В ведомстве отметили, что четверо подсудимых были признаны виновными в участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих, а также в оказании вооруженного сопротивления представителю власти, неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. Как было установлено в суде, 29 октября 2023 года Патимат Шарудинова, Девлетхан Рамазанов, Гаджи Иманмурзаев, Аскер Будайханов в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества. Генпрокуратура ранее сообщала, что в суды Краснодарского и Ставропольского краев всего поступило 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Дагестана. Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, были нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие города. В отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

https://ria.ru/20250718/delo-2029886921.html

https://ria.ru/20250704/mahachkala-2027221115.html

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происшествия, республика дагестан, махачкала, ставропольский краевой суд, генеральная прокуратура рф