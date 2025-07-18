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Муфтий объяснил популярность исламских финансовых продуктов - РИА Новости, 18.07.2025
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Религия
 
19:10 18.07.2025 (обновлено: 19:11 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/banking-2030053750.html
Муфтий объяснил популярность исламских финансовых продуктов
Муфтий объяснил популярность исламских финансовых продуктов - РИА Новости, 18.07.2025
Муфтий объяснил популярность исламских финансовых продуктов
Исламские финансовые продукты набрали популярность за пределами мусульманской общины из-за доступности и прозрачности финансовых операций и справедливого... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T19:10:00+03:00
2025-07-18T19:11:00+03:00
религия
россия
московская область (подмосковье)
республика дагестан
рушан аббясов
госдума рф
айрат фаррахов
единая россия
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Исламские финансовые продукты набрали популярность за пределами мусульманской общины из-за доступности и прозрачности финансовых операций и справедливого распределения рисков, рассказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу, муфтий Московской области Рушан Аббясов.Во вторник Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о продлении на три года – до 1 сентября 2028 года – эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) в России. По действующему законодательству этот эксперимент проводится с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне. Закон продлевает этот срок до 1 сентября 2028 года, одновременно совершенствуя механизмы проведения эксперимента."Продление эксперимента по внедрению партнёрского (исламского) финансирования - это не просто административный шаг, а чёткий сигнал, что проект оказался востребованным. Спрос на инструменты исламского банкинга в РФ продолжает расти. Важно отметить, что в данном случае речь идёт не об "этническом" или "конфессиональном" продукте. Принципы партнёрского финансирования - прозрачность, отказ от спекуляций, справедливое распределение рисков - находят отклик у людей самых разных религиозных убеждений", – рассказал РИА Новости в среду муфтий Рушан Аббясов.По его словам, развитие исламского банкинга - это не только внутренняя повестка, но и вклад в повышение инвестиционной привлекательности РФ среди стран исламского мира и на международной арене в целом.Депутат Государственной Думы РФ от партии "Единая Россия" Айрат Фаррахов в свою очередь выразил РИА Новости мнение, что сегодня необходимо формировать нормативную базу для удовлетворения потребностей населения РФ."Но столь же важно предпринять шаги для инвестиций со стороны государств, в которых развит исламский партнёрский банкинг и партнёрское финансирование", - сказал он.При этом, отметил депутат, возникают вопросы в связи с использованием арабских терминов."Даже сама формулировка "исламское финансирование" порой вызывает вопросы – верно ли это звучит или нет. На мой взгляд, правильно будет говорить следующим образом: эксперимент по партнёрскому, а в скобках следует добавить слово "исламскому" и далее "финансированию", - пояснил Фаррахов.Как рассказали опрошенные РИА Новости эксперты, один из основных инструментов в финансовой деятельности, разрешенной шариатом, - это мурабаха. Мурабаха - исламский аналог кредита на покупку недвижимости или автомобиля. В этом случае партнёр (не обязательно банк) выкупает товар у продавца за свои средства, далее перепродаёт покупателю по согласованной цене, и она уже включает прибыль. Эта является фиксированной ценой, сама оплата проводится в рассрочку. Например, автомобиль стоит 1 миллион рублей. Исламская финорганизация приобретает машину и продаёт клиенту за 1,2 миллиона рублей с выплатой в течение трех лет по 33 333 рублей в месяц. Это не считается процентной сделкой, поскольку в данном случае производится оплата за товар, а не за пользование деньгами.Вторым инструментом эксперты называют лизинг. В эту группу исламских финансовых операций входят операции, основанные на сдаче одной стороной какого-нибудь актива в аренду другой стороне. Например, фирма нуждается в финансировании для покупки оборудования и обращается в финансовую компанию, которая покупает необходимое оборудование и сдает его в аренду фирме. В конце периода аренды оборудование может быть выкуплено фирмой. Таким образом, прибыль финансовой компании формируется за счет арендных платежей в течение периода аренды и за счет продажи оборудования в конце этого периода.Одно из необходимых условий, которое должно выполняться для операций, основанных на аренде актива, - риски владения активом во все время аренды должен нести арендодатель. В отличие от долговых инструментов инструменты данного типа могут торговаться на вторичном рынке, представляя на этом рынке инструменты с фиксированной доходностью. Держатель финансового инструмента является владельцем определенной доли в активе, на котором основан инструмент, и, таким образом, имеет права на арендные платежи и несет риски владения.Третья основная форма операций - долевое финансирование. Такого рода сделки представляют собой соглашение, согласно которому одна сторона предоставляет другой финансирование для осуществления деятельности, направленной на извлечение прибыли. Например, финансовая компания предоставляет фирме средства на закупку оборудования, найма рабочей силы для дальнейшего производства и реализации продукции. Прибыль, полученная при реализации продукции, делится между финансовой компанией и фирмой в заранее оговоренной пропорции. По окончании периода сделки оборудование продается, и его стоимость возвращается финансовой компании (оборудование может быть выкуплено фирмой).При этом все убытки в случае их возникновения в результате данной деятельности несет финансовая компания как единственная сторона, предоставляющая финансирование. Соглашения, основанные на разделении прибыли и убытков, могут быть многосторонними, а финансирование может предоставляться несколькими сторонами. В реализации деятельности может участвовать несколько сторон, в том числе предоставляющие финансирование. Главное условие заключения таких соглашений - разделение убытков между сторонами в строгом соответствии с их долей в общей сумме финансирования. Прибыль может распределяться между сторонами в любой (заранее оговоренной) пропорции.Финансовые инструменты, основанные на таких операциях, могут свободно торговаться на вторичном рынке. Доход по ним формируется за счет доли в прибыли и, следовательно, не фиксирован, заключили опрошенные РИА Новости эксперты.
https://ria.ru/20250715/banking-2029236221.html
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Новости
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РИА Новости
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россия, московская область (подмосковье), республика дагестан, рушан аббясов, госдума рф, айрат фаррахов, единая россия
Религия, Россия, Московская область (Подмосковье), Республика Дагестан, Рушан Аббясов, Госдума РФ, Айрат Фаррахов, Единая Россия
Муфтий объяснил популярность исламских финансовых продуктов

Муфтий Аббясов: исламский банкинг популярен у немусульман из-за прозрачности

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМуфтий Московской области Рушан Аббясов
Муфтий Московской области Рушан Аббясов - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Муфтий Московской области Рушан Аббясов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Исламские финансовые продукты набрали популярность за пределами мусульманской общины из-за доступности и прозрачности финансовых операций и справедливого распределения рисков, рассказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
Во вторник Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о продлении на три года – до 1 сентября 2028 года – эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) в России. По действующему законодательству этот эксперимент проводится с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне. Закон продлевает этот срок до 1 сентября 2028 года, одновременно совершенствуя механизмы проведения эксперимента.
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Госдума продлила эксперимент по исламскому банкингу
15 июля, 14:13
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"Продление эксперимента по внедрению партнёрского (исламского) финансирования - это не просто административный шаг, а чёткий сигнал, что проект оказался востребованным. Спрос на инструменты исламского банкинга в РФ продолжает расти. Важно отметить, что в данном случае речь идёт не об "этническом" или "конфессиональном" продукте. Принципы партнёрского финансирования - прозрачность, отказ от спекуляций, справедливое распределение рисков - находят отклик у людей самых разных религиозных убеждений", – рассказал РИА Новости в среду муфтий Рушан Аббясов.
По его словам, развитие исламского банкинга - это не только внутренняя повестка, но и вклад в повышение инвестиционной привлекательности РФ среди стран исламского мира и на международной арене в целом.
Депутат Государственной Думы РФ от партии "Единая Россия" Айрат Фаррахов в свою очередь выразил РИА Новости мнение, что сегодня необходимо формировать нормативную базу для удовлетворения потребностей населения РФ.
"Но столь же важно предпринять шаги для инвестиций со стороны государств, в которых развит исламский партнёрский банкинг и партнёрское финансирование", - сказал он.
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17 мая, 12:00
При этом, отметил депутат, возникают вопросы в связи с использованием арабских терминов.
"Даже сама формулировка "исламское финансирование" порой вызывает вопросы – верно ли это звучит или нет. На мой взгляд, правильно будет говорить следующим образом: эксперимент по партнёрскому, а в скобках следует добавить слово "исламскому" и далее "финансированию", - пояснил Фаррахов.
Как рассказали опрошенные РИА Новости эксперты, один из основных инструментов в финансовой деятельности, разрешенной шариатом, - это мурабаха. Мурабаха - исламский аналог кредита на покупку недвижимости или автомобиля. В этом случае партнёр (не обязательно банк) выкупает товар у продавца за свои средства, далее перепродаёт покупателю по согласованной цене, и она уже включает прибыль. Эта является фиксированной ценой, сама оплата проводится в рассрочку. Например, автомобиль стоит 1 миллион рублей. Исламская финорганизация приобретает машину и продаёт клиенту за 1,2 миллиона рублей с выплатой в течение трех лет по 33 333 рублей в месяц. Это не считается процентной сделкой, поскольку в данном случае производится оплата за товар, а не за пользование деньгами.
Вторым инструментом эксперты называют лизинг. В эту группу исламских финансовых операций входят операции, основанные на сдаче одной стороной какого-нибудь актива в аренду другой стороне. Например, фирма нуждается в финансировании для покупки оборудования и обращается в финансовую компанию, которая покупает необходимое оборудование и сдает его в аренду фирме. В конце периода аренды оборудование может быть выкуплено фирмой. Таким образом, прибыль финансовой компании формируется за счет арендных платежей в течение периода аренды и за счет продажи оборудования в конце этого периода.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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17 мая, 11:54
Одно из необходимых условий, которое должно выполняться для операций, основанных на аренде актива, - риски владения активом во все время аренды должен нести арендодатель. В отличие от долговых инструментов инструменты данного типа могут торговаться на вторичном рынке, представляя на этом рынке инструменты с фиксированной доходностью. Держатель финансового инструмента является владельцем определенной доли в активе, на котором основан инструмент, и, таким образом, имеет права на арендные платежи и несет риски владения.
Третья основная форма операций - долевое финансирование. Такого рода сделки представляют собой соглашение, согласно которому одна сторона предоставляет другой финансирование для осуществления деятельности, направленной на извлечение прибыли. Например, финансовая компания предоставляет фирме средства на закупку оборудования, найма рабочей силы для дальнейшего производства и реализации продукции. Прибыль, полученная при реализации продукции, делится между финансовой компанией и фирмой в заранее оговоренной пропорции. По окончании периода сделки оборудование продается, и его стоимость возвращается финансовой компании (оборудование может быть выкуплено фирмой).
При этом все убытки в случае их возникновения в результате данной деятельности несет финансовая компания как единственная сторона, предоставляющая финансирование. Соглашения, основанные на разделении прибыли и убытков, могут быть многосторонними, а финансирование может предоставляться несколькими сторонами. В реализации деятельности может участвовать несколько сторон, в том числе предоставляющие финансирование. Главное условие заключения таких соглашений - разделение убытков между сторонами в строгом соответствии с их долей в общей сумме финансирования. Прибыль может распределяться между сторонами в любой (заранее оговоренной) пропорции.
Финансовые инструменты, основанные на таких операциях, могут свободно торговаться на вторичном рынке. Доход по ним формируется за счет доли в прибыли и, следовательно, не фиксирован, заключили опрошенные РИА Новости эксперты.
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РелигияРоссияМосковская область (Подмосковье)Республика ДагестанРушан АббясовГосдума РФАйрат ФарраховЕдиная Россия
 
 
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