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Задержанным в Баку россиянам разрешили встретиться с родными - РИА Новости, 18.07.2025
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19:10 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/baku-2030054074.html
Задержанным в Баку россиянам разрешили встретиться с родными
Задержанным в Баку россиянам разрешили встретиться с родными - РИА Новости, 18.07.2025
Задержанным в Баку россиянам разрешили встретиться с родными
Желание задержанных в Баку россиян встретиться с родными было удовлетворено, сообщили РИА Новости в аппарате омбудсмена Азербайджана. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T19:10:00+03:00
2025-07-18T19:10:00+03:00
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БАКУ, 18 июл – РИА Новости. Желание задержанных в Баку россиян встретиться с родными было удовлетворено, сообщили РИА Новости в аппарате омбудсмена Азербайджана. Ранее в июле уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева получила ее ходатайство о проведении проверки и оказании помощи задержанным россиянам. По словам Москальковой, Алиева ответила незамедлительно, что ее обращение принято и она примет все необходимые меры. "Заявляем, что обратившиеся к омбудсмену члены семей арестованных в Баку граждан РФ были приняты в аппарате омбудсмена Азербайджана, а их обращения о встречах с родственниками были удовлетворены", - отметили в аппарате. Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации. Первого июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на 4 месяца. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.
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в мире, азербайджан, баку, россия, татьяна москалькова, дмитрий песков, мария захарова, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
В мире, Азербайджан, Баку, Россия, Татьяна Москалькова, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
Задержанным в Баку россиянам разрешили встретиться с родными

В Баку удовлетворили просьбу задержанных россиян встретиться с родными

© Кадр видео, опубликованного азербайджанскими СМИЗадержанные в Баку россияне
Задержанные в Баку россияне - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Кадр видео, опубликованного азербайджанскими СМИ
Задержанные в Баку россияне
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БАКУ, 18 июл – РИА Новости. Желание задержанных в Баку россиян встретиться с родными было удовлетворено, сообщили РИА Новости в аппарате омбудсмена Азербайджана.
Ранее в июле уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева получила ее ходатайство о проведении проверки и оказании помощи задержанным россиянам. По словам Москальковой, Алиева ответила незамедлительно, что ее обращение принято и она примет все необходимые меры.
"Заявляем, что обратившиеся к омбудсмену члены семей арестованных в Баку граждан РФ были приняты в аппарате омбудсмена Азербайджана, а их обращения о встречах с родственниками были удовлетворены", - отметили в аппарате.
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
Первого июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на 4 месяца. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.
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В миреАзербайджанБакуРоссияТатьяна МоскальковаДмитрий ПесковМария ЗахароваРейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
 
 
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