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Запросы задержанных россиян на медпомощь удовлетворены, сообщили в Баку - РИА Новости, 18.07.2025
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18:57 18.07.2025 (обновлено: 22:13 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/baku-2030050866.html
Запросы задержанных россиян на медпомощь удовлетворены, сообщили в Баку
Запросы задержанных россиян на медпомощь удовлетворены, сообщили в Баку - РИА Новости, 18.07.2025
Запросы задержанных россиян на медпомощь удовлетворены, сообщили в Баку
Запросы на получение медицинской помощи от россиян, задержанных в Баку, в том числе сотрудников Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и Евгения Белоусова,... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:57:00+03:00
2025-07-18T22:13:00+03:00
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БАКУ, 18, июл – РИА Новости. Запросы на получение медицинской помощи от россиян, задержанных в Баку, в том числе сотрудников Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и Евгения Белоусова, удовлетворены, сообщили РИА Новости в аппарате омбудсмена республики.Ранее в июле уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева получила ее ходатайство о проведении проверки и оказании помощи задержанным россиянам. По словам Москальковой, Алиева ответила незамедлительно, что обращение принято и она примет все необходимые меры."Принятые членами НПГ (национальной превентивной группы) омбудсмена глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов, а также остальные восемь задержанных в Баку граждан РФ не жаловались на условия содержания и обращение с ними. Их просьбы о приеме и медицинской помощи удовлетворены", - сказал собеседник агентства.Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.Первого июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.
https://ria.ru/20250709/zaderzhannye-2028134720.html
https://ria.ru/20250717/baku-2029601301.html
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в мире, азербайджан, баку, россия
В мире, Азербайджан, Баку, Россия
Запросы задержанных россиян на медпомощь удовлетворены, сообщили в Баку

Омбудсмен Азербайджана: запросы задержанных россиян на медпомощь удовлетворены

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБаку
Баку - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БАКУ, 18, июл – РИА Новости. Запросы на получение медицинской помощи от россиян, задержанных в Баку, в том числе сотрудников Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и Евгения Белоусова, удовлетворены, сообщили РИА Новости в аппарате омбудсмена республики.
Ранее в июле уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева получила ее ходатайство о проведении проверки и оказании помощи задержанным россиянам. По словам Москальковой, Алиева ответила незамедлительно, что обращение принято и она примет все необходимые меры.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Россиян в Баку должны защищать выбранные ими адвокаты, заявила Москалькова
9 июля, 13:55
"Принятые членами НПГ (национальной превентивной группы) омбудсмена глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов, а также остальные восемь задержанных в Баку граждан РФ не жаловались на условия содержания и обращение с ними. Их просьбы о приеме и медицинской помощи удовлетворены", - сказал собеседник агентства.
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
Первого июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Матери задержанных в Баку россиян навестили сыновей
17 июля, 03:56
 
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