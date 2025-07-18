https://ria.ru/20250718/baku-2030050866.html

Запросы задержанных россиян на медпомощь удовлетворены, сообщили в Баку

Запросы задержанных россиян на медпомощь удовлетворены, сообщили в Баку - РИА Новости, 18.07.2025

Запросы задержанных россиян на медпомощь удовлетворены, сообщили в Баку

Запросы на получение медицинской помощи от россиян, задержанных в Баку, в том числе сотрудников Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и Евгения Белоусова,... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T18:57:00+03:00

2025-07-18T18:57:00+03:00

2025-07-18T22:13:00+03:00

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БАКУ, 18, июл – РИА Новости. Запросы на получение медицинской помощи от россиян, задержанных в Баку, в том числе сотрудников Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и Евгения Белоусова, удовлетворены, сообщили РИА Новости в аппарате омбудсмена республики.Ранее в июле уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева получила ее ходатайство о проведении проверки и оказании помощи задержанным россиянам. По словам Москальковой, Алиева ответила незамедлительно, что обращение принято и она примет все необходимые меры."Принятые членами НПГ (национальной превентивной группы) омбудсмена глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов, а также остальные восемь задержанных в Баку граждан РФ не жаловались на условия содержания и обращение с ними. Их просьбы о приеме и медицинской помощи удовлетворены", - сказал собеседник агентства.Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.Первого июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.

https://ria.ru/20250709/zaderzhannye-2028134720.html

https://ria.ru/20250717/baku-2029601301.html

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