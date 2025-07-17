Что будет с Инстаграмом* и VPN для россиян: главные вопросы о новом законе
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка на платформе станции "Хорошёвская" Московского метрополитена
Девушка на платформе станции "Хорошёвская" Московского метрополитена
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Оглавление
- Что известно о новом законопроекте?
- Кого будут штрафовать?
- Как не попасть под штраф?
- Как узнать, что запрещено, а что нет?
- А если случайно перешел по ссылке на запрещенный материал?
- Можно ли заходить в Instagram*?
- А что с роликами на YouTube?
- А если мне нужно по работе?
- Можно ли пользоваться VPN?
- Будут ли проверять мой телефон?
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Госдума во втором чтении приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете. Теперь за это полагается штраф до пяти тысяч рублей. Также поправки касаются VPN-сервисов. Что ждет пользователей Сети — в разборе РИА Новости.
Что известно о новом законопроекте?
Изменения касаются статьи 13 КоАП. Ее дополнили пунктом 53: "Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен".
Поправки утвердили во втором чтении. После третьего их рассмотрит Совет Федерации, а затем подпишет президент.
Если документ одобрят обе палаты парламента, он вступит в силу 1 сентября.
Кого будут штрафовать?
Законопроект не направлен на "массовое наказание рядовых пользователей", подчеркивают его инициаторы. Речь лишь о тех, кто намеренно распространяет противоправный контент.
Как отмечает один из авторов, член Совета Федерации Артем Шейкин, ответственность наступит "только при наличии умысла": то есть когда человек намеренно гуглит экстремистский материал, чтобы его тиражировать или совершить еще какое-либо правонарушение.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
"Факт того, что человек увидел или открыл такую страницу, сам по себе не образует правонарушения", — уточняет он.
Вину должен признать суд. Обвинению придется доказать:
- подсудимый был осведомлен о нахождении материала в списке экстремистских,
- искал его в интернете специально,
- ради получения доступа использовал VPN.
"Именно суд установит, было ли намерение, был ли факт доступа к запрещенному материалу, знал ли человек, что заходит именно туда", — добавляет член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
Как не попасть под штраф?
Главное — не распространять запрещенные материалы.
© Фото : Pexels / Christina MorilloЖенщины за ноутбуком
© Фото : Pexels / Christina Morillo
Женщины за ноутбуком
Как узнать, что запрещено, а что нет?
Специальный реестр опубликован на сайте Министерства юстиции. Там около 5,5 тысячи пунктов.
В том числе — видео, книги, песни и картинки.
А если случайно перешел по ссылке на запрещенный материал?
Никакого наказания — опять же, если обнаруженный контент "не распространяется, не сохраняется и не популяризируется".
"Обычный просмотр страниц, даже материалов иноагентов или "сомнительных лиц", если они не включены в этот список, не является нарушением", — объясняет Шейкин.
Депутаты отмечают: наткнуться на запрещенный контент сейчас довольно сложно. Уже действуют законы, по которым провайдеры обязаны блокировать доступ к экстремистским материалам, а платформы — удалять или скрывать их от российских пользователей.
Посетитель компьютерного клуба
Можно ли заходить в Instagram*?
Как известно, популярный сервис, наряду с Facebook*, принадлежит компании Meta*, признанной в России экстремистской. Так что вопрос вполне логичный.
Депутаты единогласны: заходить можно. Это касается и прочих заблокированных в стране ресурсов — например, сервиса Discord и соцсети X (ранее — Twitter).
А что с роликами на YouTube?
"Шанс наткнуться на экстремистские видео в интернете случайно или получить в виде рекомендации от платформы, на мой взгляд, минимальный", — указывает депутат Артем Горелкин.
Он рекомендует отключить автовоспроизведение видео.
Логотип видеохостинга YouTube
А если мне нужно по работе?
По словам Немкина, поправки никак не повлияют на сотрудников правоохранительных органов и других уполномоченных специалистов, чья деятельность связана с запрещенными материалами. Для ученых порядок работы с такой информацией также останется прежним.
"Для научных целей действуют специальные регламенты. Для работы с такими материалами в библиотеке или архиве предусмотрены инструкции, и в этом плане ничего не изменилось. Интернет — публичное пространство, а не зона спецдоступа", — отметил депутат.
Например, если историку надо в научных целях ознакомиться с внесенной в экстремистский реестр "Майн Кампф"** Адольфа Гитлера, то ничто этому не помешает. Как и прежде, он может пользоваться библиотечными сервисами. Для того и существуют "Рекомендации по работе библиотек с документами, включенными в федеральный список экстремистских материалов", утвержденные Минкультуры еще в 2017-м.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКниги в книгохранилище Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино
Книги в книгохранилище Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино
Можно ли пользоваться VPN?
Помимо штрафов за поиск экстремистского контента, поправки запрещают рекламировать VPN-сервисы. За это грозит штраф до 500 тысяч рублей. Использование средств обхода блокировок при совершении преступлений считается отягчающим обстоятельством.
Однако сами сервисы не запрещены. Депутаты проводят аналогию с алкоголем и табаком: нельзя рекламировать, но употреблять дозволено.
Будут ли проверять мой телефон?
Как уточнил сенатор Шейкин, нарушения предлагается "фиксировать через материалы, обращения, сообщения в СМИ".
Сотрудник полиции
То есть следить за гражданами никто не собирается.
"Тотального контроля не вводится. DPI-сканирования каждого запроса в интернете не будет. Как и автоматических систем наказания", — подчеркивает депутат Немкин.
Никаких проверок сотрудниками МВД и прочих силовых органов: законопроект не дает им право забирать у граждан телефоны/планшеты/компьютеры, чтобы посмотреть историю поиска.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Внесена в России в федеральный список экстремистских материалов.