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Штрафы за ВПН (VPN) и поиск экстремистких материалов: размер, когда введут закон
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18:05 17.07.2025 (обновлено: 18:57 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/zakon-2029755493.html
Что будет с Инстаграмом* и VPN для россиян: главные вопросы о новом законе
Штрафы за ВПН (VPN) и поиск экстремистких материалов: размер, когда введут закон
Что будет с Инстаграмом* и VPN для россиян: главные вопросы о новом законе
Госдума во втором чтении приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за умышленный поиск экстремистских... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:05:00+03:00
2025-07-17T18:57:00+03:00
россия
антон немкин (депутат)
совет федерации рф
госдума рф
кодекс об административных правонарушениях (коап)
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Госдума во втором чтении приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете. Теперь за это полагается штраф до пяти тысяч рублей. Также поправки касаются VPN-сервисов. Что ждет пользователей Сети — в разборе РИА Новости.Что известно о новом законопроекте?Изменения касаются статьи 13 КоАП. Ее дополнили пунктом 53: "Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен".Поправки утвердили во втором чтении. После третьего их рассмотрит Совет Федерации, а затем подпишет президент.Если документ одобрят обе палаты парламента, он вступит в силу 1 сентября.Кого будут штрафовать?Законопроект не направлен на "массовое наказание рядовых пользователей", подчеркивают его инициаторы. Речь лишь о тех, кто намеренно распространяет противоправный контент.Как отмечает один из авторов, член Совета Федерации Артем Шейкин, ответственность наступит "только при наличии умысла": то есть когда человек намеренно гуглит экстремистский материал, чтобы его тиражировать или совершить еще какое-либо правонарушение."Факт того, что человек увидел или открыл такую страницу, сам по себе не образует правонарушения", — уточняет он.Вину должен признать суд. Обвинению придется доказать:"Именно суд установит, было ли намерение, был ли факт доступа к запрещенному материалу, знал ли человек, что заходит именно туда", — добавляет член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.Как не попасть под штраф?Главное — не распространять запрещенные материалы.Как узнать, что запрещено, а что нет?Специальный реестр опубликован на сайте Министерства юстиции. Там около 5,5 тысячи пунктов.В том числе — видео, книги, песни и картинки.А если случайно перешел по ссылке на запрещенный материал?Никакого наказания — опять же, если обнаруженный контент "не распространяется, не сохраняется и не популяризируется"."Обычный просмотр страниц, даже материалов иноагентов или "сомнительных лиц", если они не включены в этот список, не является нарушением", — объясняет Шейкин.Депутаты отмечают: наткнуться на запрещенный контент сейчас довольно сложно. Уже действуют законы, по которым провайдеры обязаны блокировать доступ к экстремистским материалам, а платформы — удалять или скрывать их от российских пользователей.Можно ли заходить в Instagram*?Как известно, популярный сервис, наряду с Facebook*, принадлежит компании Meta*, признанной в России экстремистской. Так что вопрос вполне логичный.Депутаты единогласны: заходить можно. Это касается и прочих заблокированных в стране ресурсов — например, сервиса Discord и соцсети X (ранее — Twitter).А что с роликами на YouTube?"Шанс наткнуться на экстремистские видео в интернете случайно или получить в виде рекомендации от платформы, на мой взгляд, минимальный", — указывает депутат Артем Горелкин.Он рекомендует отключить автовоспроизведение видео.А если мне нужно по работе?По словам Немкина, поправки никак не повлияют на сотрудников правоохранительных органов и других уполномоченных специалистов, чья деятельность связана с запрещенными материалами. Для ученых порядок работы с такой информацией также останется прежним."Для научных целей действуют специальные регламенты. Для работы с такими материалами в библиотеке или архиве предусмотрены инструкции, и в этом плане ничего не изменилось. Интернет — публичное пространство, а не зона спецдоступа", — отметил депутат.Например, если историку надо в научных целях ознакомиться с внесенной в экстремистский реестр "Майн Кампф"** Адольфа Гитлера, то ничто этому не помешает. Как и прежде, он может пользоваться библиотечными сервисами. Для того и существуют "Рекомендации по работе библиотек с документами, включенными в федеральный список экстремистских материалов", утвержденные Минкультуры еще в 2017-м.Можно ли пользоваться VPN?Помимо штрафов за поиск экстремистского контента, поправки запрещают рекламировать VPN-сервисы. За это грозит штраф до 500 тысяч рублей. Использование средств обхода блокировок при совершении преступлений считается отягчающим обстоятельством.Однако сами сервисы не запрещены. Депутаты проводят аналогию с алкоголем и табаком: нельзя рекламировать, но употреблять дозволено.Будут ли проверять мой телефон?Как уточнил сенатор Шейкин, нарушения предлагается "фиксировать через материалы, обращения, сообщения в СМИ".То есть следить за гражданами никто не собирается."Тотального контроля не вводится. DPI-сканирования каждого запроса в интернете не будет. Как и автоматических систем наказания", — подчеркивает депутат Немкин.Никаких проверок сотрудниками МВД и прочих силовых органов: законопроект не дает им право забирать у граждан телефоны/планшеты/компьютеры, чтобы посмотреть историю поиска.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Внесена в России в федеральный список экстремистских материалов.
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россия, антон немкин (депутат), совет федерации рф, госдума рф, кодекс об административных правонарушениях (коап)
Россия, Антон Немкин (депутат), Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)

Что будет с Инстаграмом* и VPN для россиян: главные вопросы о новом законе

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка на платформе станции "Хорошёвская" Московского метрополитена
Девушка на платформе станции Хорошёвская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Девушка на платформе станции "Хорошёвская" Московского метрополитена
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Госдума во втором чтении приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете. Теперь за это полагается штраф до пяти тысяч рублей. Также поправки касаются VPN-сервисов. Что ждет пользователей Сети — в разборе РИА Новости.

Что известно о новом законопроекте?

Изменения касаются статьи 13 КоАП. Ее дополнили пунктом 53: "Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен".
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи
Поправки утвердили во втором чтении. После третьего их рассмотрит Совет Федерации, а затем подпишет президент.
Если документ одобрят обе палаты парламента, он вступит в силу 1 сентября.

Кого будут штрафовать?

Законопроект не направлен на "массовое наказание рядовых пользователей", подчеркивают его инициаторы. Речь лишь о тех, кто намеренно распространяет противоправный контент.
Как отмечает один из авторов, член Совета Федерации Артем Шейкин, ответственность наступит "только при наличии умысла": то есть когда человек намеренно гуглит экстремистский материал, чтобы его тиражировать или совершить еще какое-либо правонарушение.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
"Факт того, что человек увидел или открыл такую страницу, сам по себе не образует правонарушения", — уточняет он.
Вину должен признать суд. Обвинению придется доказать:
  • подсудимый был осведомлен о нахождении материала в списке экстремистских,
  • искал его в интернете специально,
  • ради получения доступа использовал VPN.
"Именно суд установит, было ли намерение, был ли факт доступа к запрещенному материалу, знал ли человек, что заходит именно туда", — добавляет член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Как не попасть под штраф?

Главное — не распространять запрещенные материалы.
© Фото : Pexels / Christina MorilloЖенщины за ноутбуком
Работа в IT - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : Pexels / Christina Morillo
Женщины за ноутбуком

Как узнать, что запрещено, а что нет?

Специальный реестр опубликован на сайте Министерства юстиции. Там около 5,5 тысячи пунктов.
В том числе — видео, книги, песни и картинки.

А если случайно перешел по ссылке на запрещенный материал?

Никакого наказания — опять же, если обнаруженный контент "не распространяется, не сохраняется и не популяризируется".
"Обычный просмотр страниц, даже материалов иноагентов или "сомнительных лиц", если они не включены в этот список, не является нарушением", — объясняет Шейкин.
Депутаты отмечают: наткнуться на запрещенный контент сейчас довольно сложно. Уже действуют законы, по которым провайдеры обязаны блокировать доступ к экстремистским материалам, а платформы — удалять или скрывать их от российских пользователей.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПосетитель компьютерного клуба
Посетитель компьютерного клуба - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Посетитель компьютерного клуба

Можно ли заходить в Instagram*?

Как известно, популярный сервис, наряду с Facebook*, принадлежит компании Meta*, признанной в России экстремистской. Так что вопрос вполне логичный.
Депутаты единогласны: заходить можно. Это касается и прочих заблокированных в стране ресурсов — например, сервиса Discord и соцсети X (ранее — Twitter).

А что с роликами на YouTube?

"Шанс наткнуться на экстремистские видео в интернете случайно или получить в виде рекомендации от платформы, на мой взгляд, минимальный", — указывает депутат Артем Горелкин.
Он рекомендует отключить автовоспроизведение видео.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип видеохостинга YouTube

А если мне нужно по работе?

По словам Немкина, поправки никак не повлияют на сотрудников правоохранительных органов и других уполномоченных специалистов, чья деятельность связана с запрещенными материалами. Для ученых порядок работы с такой информацией также останется прежним.
"Для научных целей действуют специальные регламенты. Для работы с такими материалами в библиотеке или архиве предусмотрены инструкции, и в этом плане ничего не изменилось. Интернет — публичное пространство, а не зона спецдоступа", — отметил депутат.
Например, если историку надо в научных целях ознакомиться с внесенной в экстремистский реестр "Майн Кампф"** Адольфа Гитлера, то ничто этому не помешает. Как и прежде, он может пользоваться библиотечными сервисами. Для того и существуют "Рекомендации по работе библиотек с документами, включенными в федеральный список экстремистских материалов", утвержденные Минкультуры еще в 2017-м.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКниги в книгохранилище Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино
Книги в книгохранилище всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Книги в книгохранилище Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино

Можно ли пользоваться VPN?

Помимо штрафов за поиск экстремистского контента, поправки запрещают рекламировать VPN-сервисы. За это грозит штраф до 500 тысяч рублей. Использование средств обхода блокировок при совершении преступлений считается отягчающим обстоятельством.
Однако сами сервисы не запрещены. Депутаты проводят аналогию с алкоголем и табаком: нельзя рекламировать, но употреблять дозволено.

Будут ли проверять мой телефон?

Как уточнил сенатор Шейкин, нарушения предлагается "фиксировать через материалы, обращения, сообщения в СМИ".
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции
То есть следить за гражданами никто не собирается.
"Тотального контроля не вводится. DPI-сканирования каждого запроса в интернете не будет. Как и автоматических систем наказания", — подчеркивает депутат Немкин.
Никаких проверок сотрудниками МВД и прочих силовых органов: законопроект не дает им право забирать у граждан телефоны/планшеты/компьютеры, чтобы посмотреть историю поиска.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Внесена в России в федеральный список экстремистских материалов.
 
РоссияАнтон Немкин (депутат)Совет Федерации РФГосдума РФКодекс об административных правонарушениях (КоАП)
 
 
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