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Пушков заявил об утрате Украиной общечеловеческих норм

Пушков заявил об утрате Украиной общечеловеческих норм - РИА Новости, 17.07.2025

Пушков заявил об утрате Украиной общечеловеческих норм

Предложение мэра Львова Андрея Садового об обмене останков советских воинов на бойцов ВСУ говорит о том, что Украина утеряла общечеловеческие нормы, заявил... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T20:05:00+03:00

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2025-07-17T20:05:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Предложение мэра Львова Андрея Садового об обмене останков советских воинов на бойцов ВСУ говорит о том, что Украина утеряла общечеловеческие нормы, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. Ранее Садовый выступил с предложением обменять эксгумированные останки советских воинов, захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных. "Это утрата, по-моему, тех общечеловеческих норм, которые регулируют поведение государства и руководителей даже в условиях войны. Ничего подобного никто до сих пор придумать не мог. Почему? Потому что это было табу. Но останки – это останки. Ими не торгуют", — сказал Пушков в ходе пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня". Сенатор отметил, что Украина — это не просто "продукт распада" СССР, это страна, где "распад достиг наибольшей степени". По его словам, уровень цинизма, который сейчас утвердился на Украине, поражает. "Украина — страна, на мой взгляд, где исчезла какая-либо система ценностей. Когда исчезает система ценностей, тогда всё возможно. Как говорил Достоевский, если Бога нет, то всё позволено. Если исчезает система нравственных ценностей, то всё позволено. Это продукт, на мой взгляд, очень серьёзной социальной деградации, продукт психологической деградации. Когда не существует запретов, не существует табу, можно выступить с любым предложением, оправдать всё, что угодно", - пояснил политик. По мнению главы комиссии Совфеда, подобные черты являются характерными для тех, кто пришёл к власти на Украине в 2014 году: "это люди, которые утратили значительную часть вот такого абстрактного, казалось бы, понятия как человечность". "Национализм им заменил человечность. И отсюда такого рода предложения, которые кроме оторопи ничего не могут вызвать", - констатировал Пушков.

https://ria.ru/20250609/tela-2021766498.html

https://ria.ru/20250711/korchunov-2028627055.html

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в мире, украина, львов, ссср, алексей пушков, андрей садовой, совет федерации рф, вооруженные силы украины