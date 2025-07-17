https://ria.ru/20250717/vostok-2029675437.html
Группировка "Востока" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Востока" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 17.07.2025
Группировка "Востока" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки до 190 военнослужащих и лишились... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:55:00+03:00
2025-07-17T12:55:00+03:00
2025-07-17T12:55:00+03:00
безопасность
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки до 190 военнослужащих и лишились танка, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Малиевка Днепропетровской области и Зеленое Поле Запорожской области. "ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке ведомства.
https://ria.ru/20250716/spetsoperatsiya-2029482567.html
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безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Безопасность, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
Группировка "Востока" продолжила продвижение в глубину обороны противника
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 190 военных и танк в зоне "Востока"