https://ria.ru/20250717/vostok-2029675437.html

Группировка "Востока" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Группировка "Востока" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 17.07.2025

Группировка "Востока" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки до 190 военнослужащих и лишились... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T12:55:00+03:00

2025-07-17T12:55:00+03:00

2025-07-17T12:55:00+03:00

безопасность

днепропетровская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки до 190 военнослужащих и лишились танка, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Малиевка Днепропетровской области и Зеленое Поле Запорожской области. "ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке ведомства.

https://ria.ru/20250716/spetsoperatsiya-2029482567.html

днепропетровская область

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безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область