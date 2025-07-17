Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при украинской атаке на Воронеж выросло до четырёх - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 17.07.2025 (обновлено: 10:11 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/voronezh-2029628527.html
Число пострадавших при украинской атаке на Воронеж выросло до четырёх
Число пострадавших при украинской атаке на Воронеж выросло до четырёх - РИА Новости, 17.07.2025
Число пострадавших при украинской атаке на Воронеж выросло до четырёх
Количество пострадавших при ночной атаке БПЛА на Воронеж выросло до четырёх человек, двум из них потребовалась госпитализация, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:02:00+03:00
2025-07-17T10:11:00+03:00
воронеж
александр гусев (губернатор)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
ВОРОНЕЖ, 17 июл - РИА Новости. Количество пострадавших при ночной атаке БПЛА на Воронеж выросло до четырёх человек, двум из них потребовалась госпитализация, сообщил губернатор Александр Гусев.Ранее глава региона сообщал о том, что в ночь на четверг дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и пригородом обнаружено и уничтожено не менее пяти беспилотников. По предварительной информации, фрагменты БПЛА попали в многоэтажный дом, губернатор сообщал о трех пострадавших."В результате ночной атаки на Воронеж пострадали четыре человека. Из них госпитализация потребовалась двум несовершеннолетним (2009 и 2013 годов рождения). Ещё двое пострадавших, в том числе несовершеннолетний, после получения медицинской помощи от госпитализации отказались", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронеж, александр гусев (губернатор), происшествия
Воронеж, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
Число пострадавших при украинской атаке на Воронеж выросло до четырёх

Гусев: число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Воронеж выросло до 4

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 17 июл - РИА Новости. Количество пострадавших при ночной атаке БПЛА на Воронеж выросло до четырёх человек, двум из них потребовалась госпитализация, сообщил губернатор Александр Гусев.
Ранее глава региона сообщал о том, что в ночь на четверг дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и пригородом обнаружено и уничтожено не менее пяти беспилотников. По предварительной информации, фрагменты БПЛА попали в многоэтажный дом, губернатор сообщал о трех пострадавших.
"В результате ночной атаки на Воронеж пострадали четыре человека. Из них госпитализация потребовалась двум несовершеннолетним (2009 и 2013 годов рождения). Ещё двое пострадавших, в том числе несовершеннолетний, после получения медицинской помощи от госпитализации отказались", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ВоронежАлександр Гусев (губернатор)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала