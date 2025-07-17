https://ria.ru/20250717/voronezh-2029628527.html

Число пострадавших при украинской атаке на Воронеж выросло до четырёх

Число пострадавших при украинской атаке на Воронеж выросло до четырёх - РИА Новости, 17.07.2025

Число пострадавших при украинской атаке на Воронеж выросло до четырёх

Количество пострадавших при ночной атаке БПЛА на Воронеж выросло до четырёх человек, двум из них потребовалась госпитализация, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T10:02:00+03:00

2025-07-17T10:02:00+03:00

2025-07-17T10:11:00+03:00

воронеж

александр гусев (губернатор)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg

ВОРОНЕЖ, 17 июл - РИА Новости. Количество пострадавших при ночной атаке БПЛА на Воронеж выросло до четырёх человек, двум из них потребовалась госпитализация, сообщил губернатор Александр Гусев.Ранее глава региона сообщал о том, что в ночь на четверг дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и пригородом обнаружено и уничтожено не менее пяти беспилотников. По предварительной информации, фрагменты БПЛА попали в многоэтажный дом, губернатор сообщал о трех пострадавших."В результате ночной атаки на Воронеж пострадали четыре человека. Из них госпитализация потребовалась двум несовершеннолетним (2009 и 2013 годов рождения). Ещё двое пострадавших, в том числе несовершеннолетний, после получения медицинской помощи от госпитализации отказались", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронеж, александр гусев (губернатор), происшествия