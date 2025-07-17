https://ria.ru/20250717/voronezh-2029628527.html
Число пострадавших при украинской атаке на Воронеж выросло до четырёх
Число пострадавших при украинской атаке на Воронеж выросло до четырёх - РИА Новости, 17.07.2025
Число пострадавших при украинской атаке на Воронеж выросло до четырёх
Количество пострадавших при ночной атаке БПЛА на Воронеж выросло до четырёх человек, двум из них потребовалась госпитализация, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:02:00+03:00
2025-07-17T10:02:00+03:00
2025-07-17T10:11:00+03:00
воронеж
александр гусев (губернатор)
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 17 июл - РИА Новости. Количество пострадавших при ночной атаке БПЛА на Воронеж выросло до четырёх человек, двум из них потребовалась госпитализация, сообщил губернатор Александр Гусев.Ранее глава региона сообщал о том, что в ночь на четверг дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и пригородом обнаружено и уничтожено не менее пяти беспилотников. По предварительной информации, фрагменты БПЛА попали в многоэтажный дом, губернатор сообщал о трех пострадавших."В результате ночной атаки на Воронеж пострадали четыре человека. Из них госпитализация потребовалась двум несовершеннолетним (2009 и 2013 годов рождения). Ещё двое пострадавших, в том числе несовершеннолетний, после получения медицинской помощи от госпитализации отказались", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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воронеж, александр гусев (губернатор), происшествия
Воронеж, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
Число пострадавших при украинской атаке на Воронеж выросло до четырёх
Гусев: число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Воронеж выросло до 4