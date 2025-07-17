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Взрывотехники ликвидируют обломки БПЛА ВСУ в центре Воронежа - РИА Новости, 17.07.2025
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04:59 17.07.2025 (обновлено: 06:37 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/voronezh-2029604880.html
Взрывотехники ликвидируют обломки БПЛА ВСУ в центре Воронежа
Взрывотехники ликвидируют обломки БПЛА ВСУ в центре Воронежа - РИА Новости, 17.07.2025
Взрывотехники ликвидируют обломки БПЛА ВСУ в центре Воронежа
В центре Воронежа нейтрализуют обломки дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T04:59:00+03:00
2025-07-17T06:37:00+03:00
происшествия
воронеж
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В центре Воронежа нейтрализуют обломки дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. Ранее он заявил об уничтожении над городом и его окрестностями как минимум пяти БПЛА. По предварительным данным, фрагменты одного из них попали по многоэтажному дому в левобережной части регионального центра, в результате чего трое детей пострадали."В различных районах Воронежа продолжается обнаружение обломков беспилотников, сбитых при ночной атаке на город. В ближайшее время жители центральной части Воронежа могут слышать громкие звуки, связанные с работой взрывотехников: прошу сохранять спокойствие, но не ослаблять бдительности в период опасности атаки БПЛА", — написал Гусев.
https://ria.ru/20250717/voronezh-2029586940.html
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происшествия, воронеж, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины
Происшествия, Воронеж, Александр Гусев (губернатор), Вооруженные силы Украины
Взрывотехники ликвидируют обломки БПЛА ВСУ в центре Воронежа

Гусев: взрывотехники ликвидируют обломки БПЛА ВСУ в центре Воронежа

© РИА Новости / Ульяна Соловьева | Перейти в медиабанкВид на воронежское водохранилище
Вид на воронежское водохранилище - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Вид на воронежское водохранилище. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В центре Воронежа нейтрализуют обломки дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.
Ранее он заявил об уничтожении над городом и его окрестностями как минимум пяти БПЛА. По предварительным данным, фрагменты одного из них попали по многоэтажному дому в левобережной части регионального центра, в результате чего трое детей пострадали.
"В различных районах Воронежа продолжается обнаружение обломков беспилотников, сбитых при ночной атаке на город. В ближайшее время жители центральной части Воронежа могут слышать громкие звуки, связанные с работой взрывотехников: прошу сохранять спокойствие, но не ослаблять бдительности в период опасности атаки БПЛА", — написал Гусев.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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ПроисшествияВоронежАлександр Гусев (губернатор)Вооруженные силы Украины
 
 
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