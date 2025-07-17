https://ria.ru/20250717/voronezh-2029604880.html

Взрывотехники ликвидируют обломки БПЛА ВСУ в центре Воронежа

Взрывотехники ликвидируют обломки БПЛА ВСУ в центре Воронежа - РИА Новости, 17.07.2025

Взрывотехники ликвидируют обломки БПЛА ВСУ в центре Воронежа

В центре Воронежа нейтрализуют обломки дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T04:59:00+03:00

2025-07-17T04:59:00+03:00

2025-07-17T06:37:00+03:00

происшествия

воронеж

александр гусев (губернатор)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148863/14/1488631483_374:379:3341:2048_1920x0_80_0_0_1531f102357938e69cf419b070fb23fb.jpg

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В центре Воронежа нейтрализуют обломки дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. Ранее он заявил об уничтожении над городом и его окрестностями как минимум пяти БПЛА. По предварительным данным, фрагменты одного из них попали по многоэтажному дому в левобережной части регионального центра, в результате чего трое детей пострадали."В различных районах Воронежа продолжается обнаружение обломков беспилотников, сбитых при ночной атаке на город. В ближайшее время жители центральной части Воронежа могут слышать громкие звуки, связанные с работой взрывотехников: прошу сохранять спокойствие, но не ослаблять бдительности в период опасности атаки БПЛА", — написал Гусев.

https://ria.ru/20250717/voronezh-2029586940.html

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, воронеж, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины