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В России в первом полугодии выросли продажи отечественного вина - РИА Новости, 17.07.2025
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21:48 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/vino-2029811057.html
В России в первом полугодии выросли продажи отечественного вина
В России в первом полугодии выросли продажи отечественного вина - РИА Новости, 17.07.2025
В России в первом полугодии выросли продажи отечественного вина
Продажи отечественного вина в России в первом полугодии 2025 года составили 37,3 миллиона декалитров, увеличившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T21:48:00+03:00
2025-07-17T21:48:00+03:00
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Продажи отечественного вина в России в первом полугодии 2025 года составили 37,3 миллиона декалитров, увеличившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Минсельхозе РФ. &quot;В России выросли продажи отечественных вин (+6,8%). За полгода в России продано 37,3 миллиона декалитров вина&quot;, - говорится в сообщении.Уточнятся, что продажи российских тихих вин выросли на 9,1%, игристых - на 2,5%. Все больше покупателей отдают предпочтение отечественной продукции за вкус, качество и доверие к происхождению, указывает министерство. С 2020 года российское вино делают только из винограда, выращенного в России. Это обеспечивает качество, поддержку аграриев и развитие виноградарства в регионах, добавили в ведомстве.
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В России в первом полугодии выросли продажи отечественного вина

Минсельхоз: продажи отечественного вина в РФ в первом полугодии выросли на 6,8%

© РИА Новости / Александр Поготов | Перейти в медиабанкПроизводство вина в Ростовской области
Производство вина в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Александр Поготов
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Производство вина в Ростовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Продажи отечественного вина в России в первом полугодии 2025 года составили 37,3 миллиона декалитров, увеличившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Минсельхозе РФ.
«

России выросли продажи отечественных вин (+6,8%). За полгода в России продано 37,3 миллиона декалитров вина", - говорится в сообщении.

Уточнятся, что продажи российских тихих вин выросли на 9,1%, игристых - на 2,5%.
Все больше покупателей отдают предпочтение отечественной продукции за вкус, качество и доверие к происхождению, указывает министерство.
С 2020 года российское вино делают только из винограда, выращенного в России. Это обеспечивает качество, поддержку аграриев и развитие виноградарства в регионах, добавили в ведомстве.
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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