https://ria.ru/20250717/vino-2029811057.html
В России в первом полугодии выросли продажи отечественного вина
В России в первом полугодии выросли продажи отечественного вина - РИА Новости, 17.07.2025
В России в первом полугодии выросли продажи отечественного вина
Продажи отечественного вина в России в первом полугодии 2025 года составили 37,3 миллиона декалитров, увеличившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T21:48:00+03:00
2025-07-17T21:48:00+03:00
2025-07-17T21:48:00+03:00
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147976/39/1479763978_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26a31b9f924133eb36a5549443c0447e.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Продажи отечественного вина в России в первом полугодии 2025 года составили 37,3 миллиона декалитров, увеличившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Минсельхозе РФ. "В России выросли продажи отечественных вин (+6,8%). За полгода в России продано 37,3 миллиона декалитров вина", - говорится в сообщении.Уточнятся, что продажи российских тихих вин выросли на 9,1%, игристых - на 2,5%. Все больше покупателей отдают предпочтение отечественной продукции за вкус, качество и доверие к происхождению, указывает министерство. С 2020 года российское вино делают только из винограда, выращенного в России. Это обеспечивает качество, поддержку аграриев и развитие виноградарства в регионах, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250716/vino-2029359193.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147976/39/1479763978_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec1a3438e2fc02784d25467fdaffdf4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В России в первом полугодии выросли продажи отечественного вина
Минсельхоз: продажи отечественного вина в РФ в первом полугодии выросли на 6,8%
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Продажи отечественного вина в России в первом полугодии 2025 года составили 37,3 миллиона декалитров, увеличившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Минсельхозе РФ.
«
"В России выросли продажи отечественных вин (+6,8%). За полгода в России продано 37,3 миллиона декалитров вина", - говорится в сообщении.
Уточнятся, что продажи российских тихих вин выросли на 9,1%, игристых - на 2,5%.
Все больше покупателей отдают предпочтение отечественной продукции за вкус, качество и доверие к происхождению, указывает министерство.
С 2020 года российское вино делают только из винограда, выращенного в России. Это обеспечивает качество, поддержку аграриев и развитие виноградарства в регионах, добавили в ведомстве.