https://ria.ru/20250717/vino-2029811057.html

В России в первом полугодии выросли продажи отечественного вина

В России в первом полугодии выросли продажи отечественного вина - РИА Новости, 17.07.2025

В России в первом полугодии выросли продажи отечественного вина

Продажи отечественного вина в России в первом полугодии 2025 года составили 37,3 миллиона декалитров, увеличившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T21:48:00+03:00

2025-07-17T21:48:00+03:00

2025-07-17T21:48:00+03:00

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Продажи отечественного вина в России в первом полугодии 2025 года составили 37,3 миллиона декалитров, увеличившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Минсельхозе РФ. "В России выросли продажи отечественных вин (+6,8%). За полгода в России продано 37,3 миллиона декалитров вина", - говорится в сообщении.Уточнятся, что продажи российских тихих вин выросли на 9,1%, игристых - на 2,5%. Все больше покупателей отдают предпочтение отечественной продукции за вкус, качество и доверие к происхождению, указывает министерство. С 2020 года российское вино делают только из винограда, выращенного в России. Это обеспечивает качество, поддержку аграриев и развитие виноградарства в регионах, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250716/vino-2029359193.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)