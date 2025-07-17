https://ria.ru/20250717/uslugi-2029667200.html

FT: ЕС может ввести пошлины на услуги в случае провала переговоров с США

FT: ЕС может ввести пошлины на услуги в случае провала переговоров с США - РИА Новости, 17.07.2025

FT: ЕС может ввести пошлины на услуги в случае провала переговоров с США

Евросоюз разрабатывает варианты возможных ответных мер на случай провала торговых переговоров с США, они включают введение пошлин на американские услуги, а... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T12:35:00+03:00

2025-07-17T12:35:00+03:00

2025-07-17T12:35:00+03:00

в мире

сша

вашингтон (штат)

урсула фон дер ляйен

дональд трамп

евросоюз

еврокомиссия

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Евросоюз разрабатывает варианты возможных ответных мер на случай провала торговых переговоров с США, они включают введение пошлин на американские услуги, а также экспортный контроль, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Президент США Дональд Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. "ЕС готовит список потенциальных пошлин на услуги США, а также мер экспортного контроля в качестве части своих возможных ответных действий в случае провала торговых переговоров с Вашингтоном", - говорится в публикации. По словам одного из собеседников издания, возможные ответные меры ЕС не будут ограничиваться лишь технологическими компаниями США. Как отмечается, Еврокомиссия еще не представила список соответствующих мер в отношении Штатов странам-членам ЕС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.

https://ria.ru/20250716/initsiativa-2029508195.html

https://ria.ru/20250713/pushkov-2028827330.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт