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FT: ЕС может ввести пошлины на услуги в случае провала переговоров с США
FT: ЕС может ввести пошлины на услуги в случае провала переговоров с США - РИА Новости, 17.07.2025
FT: ЕС может ввести пошлины на услуги в случае провала переговоров с США
Евросоюз разрабатывает варианты возможных ответных мер на случай провала торговых переговоров с США, они включают введение пошлин на американские услуги, а... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:35:00+03:00
2025-07-17T12:35:00+03:00
2025-07-17T12:35:00+03:00
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дональд трамп
евросоюз
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введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Евросоюз разрабатывает варианты возможных ответных мер на случай провала торговых переговоров с США, они включают введение пошлин на американские услуги, а также экспортный контроль, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Президент США Дональд Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. "ЕС готовит список потенциальных пошлин на услуги США, а также мер экспортного контроля в качестве части своих возможных ответных действий в случае провала торговых переговоров с Вашингтоном", - говорится в публикации. По словам одного из собеседников издания, возможные ответные меры ЕС не будут ограничиваться лишь технологическими компаниями США. Как отмечается, Еврокомиссия еще не представила список соответствующих мер в отношении Штатов странам-членам ЕС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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в мире, сша, вашингтон (штат), урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Вашингтон (штат), Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт
FT: ЕС может ввести пошлины на услуги в случае провала переговоров с США
FT: ЕС может ввести пошлины на услуги США в случае провала торговых переговоров