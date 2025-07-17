https://ria.ru/20250717/universitet-2029719578.html

Европейский университет оштрафовали на 250 тысяч рублей

Европейский университет оштрафовали на 250 тысяч рублей - РИА Новости, 17.07.2025

Европейский университет оштрафовали на 250 тысяч рублей

Европейский университет в Петербурге оштрафован на 250 тысяч рублей после аналитического отчета о судебных экспертах, в котором суд усмотрел унижение... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T15:51:00+03:00

2025-07-17T15:51:00+03:00

2025-07-17T15:51:00+03:00

санкт-петербург

россия

вудро вильсон

алексей кудрин

михаил пиотровский

европейский университет

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Европейский университет в Петербурге оштрафован на 250 тысяч рублей после аналитического отчета о судебных экспертах, в котором суд усмотрел унижение человеческого достоинства, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Суд признал университет виновным по ст. 20.3.1 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в 250 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Из постановления о возбуждении дела об административном правонарушении следует, что прокуратурой Центрального района в апреле был выявлен факт размещения на сайте университета материала "Аналитический отчет на тему "Как и кем творится судебная экспертиза: эксперты в контексте межведомственных взаимодействий". Как рассказали в пресс-службе судов, из полученного по запросу прокуратуры района суждению следует, что в нем содержатся признаки, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе "российские судебные эксперты". "Признаки унижения достоинства группы лиц "судебные эксперты" выражаются в нанесении вреда профессиональной (деловой) репутации представителям указанной социальной группы", - указали в пресс-службе судов. Ранее в декабре 2023 года Дзержинский райсуд рассмотрел два административных протокола о возможной связи Европейского университета с нежелательной организацией. Согласно материалам на сайте суда, вузу было назначено административное наказание, его характер не уточняется. В ноябре 2023 года Европейский университет заявлял, что причиной составления в отношении него административных протоколов о возможной связи с нежелательной организацией стали восемь научных книг, изданных при поддержке института "Открытое общество" (признан нежелательной организацией в РФ в 2015 году) и института Кеннана (подразделение Международного центра Вудро Вильсона, признанного нежелательным в 2022 году), которые прокуратура изъяла из библиотеки университета в ходе майской проверки. Как отмечали в вузе, эти книги были изданы и переданы в библиотеку с 2000 по 2009 годы. После принятия федерального закона о нежелательных организациях они хранились в закрытом специальном фонде и никому не выдавались. Европейский университет в Петербурге летом 2018 года с четвертой попытки оформил лицензию на образовательную деятельность, которая была аннулирована в судебном порядке в марте 2017 года по иску Рособрнадзора. Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 году и начал свою работу в 1996 году как негосударственная обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика). Согласно информации на сайте Европейского университета, в состав его учредителей входят, в частности, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

https://ria.ru/20250205/shtraf-1997427745.html

https://ria.ru/20250711/minjust-2028617027.html

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санкт-петербург, россия, вудро вильсон, алексей кудрин, михаил пиотровский, европейский университет, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), происшествия