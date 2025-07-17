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На Украине представили состав нового правительства - РИА Новости, 17.07.2025
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01:10 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029590734.html
На Украине представили состав нового правительства
На Украине представили состав нового правительства - РИА Новости, 17.07.2025
На Украине представили состав нового правительства
Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T01:10:00+03:00
2025-07-17T01:10:00+03:00
в мире
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давид арахамия
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия представил потенциальный состав нового правительства, за который парламент будет голосовать на ближайшем заседании. Депутат Рады Алексей Гончаренко* ранее в среду сообщал, что парламент проголосовал за отставку Дениса Шмыгаля с поста премьера, а также за роспуск правительства. Позднее Зеленский сообщил, что подписал и подал документы в Верховную раду о назначении Шмыгаля новым министром обороны. Место премьера он ранее предлагал первому вице-премьеру, министру экономики Украины Юлии Свириденко "Провели заседание фракции с участием президента… На заседании фракции были представлены кандидаты на должности в кабмине, которые также присутствовали", - написал Арахамия в своем Telegram-канале. Он также опубликовал состав нового правительства. Так, кандидатура Свириденко предлагается на пост премьера, Шмыгаль – главой минобороны, министр цифровой трансформации Михаил Федоров – на пост первого вице-премьера, министр развития инфраструктуры и территорий Алексей Кулеба и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка могут стать вице-премьерами. Бывший глава министерства энергетики Герман Галущенко, предположительно, возглавит министерство юстиции, а его место займет министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук. Первый заместитель министра финансов Денис Улютин может возглавить министерство социальной политики. Первый заместитель Свириденко Алексей Соболев может стать главой министерства ресурсов, в котором объединят экономику, экологию и минагрополитики. Свои должности сохраняют министр иностранных дел Андрей Сибига, министр молодежи и спорта Матвей Бедный, министр ветеранов Наталья Калмыкова, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр образования и науки Оксен Лисовой, министр здравоохранения Виктор Ляшко, министр финансов Сергей Марченко. При этом консультации по кандидату на должность министра культуры еще продолжаются. Верховная рада рассмотрит указанные кандидатуры на ближайшем заседании, сообщил Арахамия.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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в мире, россия, украина, давид арахамия, владимир зеленский, денис шмыгаль, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, Давид Арахамия, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины
На Украине представили состав нового правительства

Арахамия представил потенциальный состав нового правительства Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия представил потенциальный состав нового правительства, за который парламент будет голосовать на ближайшем заседании.
Депутат Рады Алексей Гончаренко* ранее в среду сообщал, что парламент проголосовал за отставку Дениса Шмыгаля с поста премьера, а также за роспуск правительства. Позднее Зеленский сообщил, что подписал и подал документы в Верховную раду о назначении Шмыгаля новым министром обороны. Место премьера он ранее предлагал первому вице-премьеру, министру экономики Украины Юлии Свириденко
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"Провели заседание фракции с участием президента… На заседании фракции были представлены кандидаты на должности в кабмине, которые также присутствовали", - написал Арахамия в своем Telegram-канале.
Он также опубликовал состав нового правительства. Так, кандидатура Свириденко предлагается на пост премьера, Шмыгаль – главой минобороны, министр цифровой трансформации Михаил Федоров – на пост первого вице-премьера, министр развития инфраструктуры и территорий Алексей Кулеба и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка могут стать вице-премьерами.
Бывший глава министерства энергетики Герман Галущенко, предположительно, возглавит министерство юстиции, а его место займет министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук. Первый заместитель министра финансов Денис Улютин может возглавить министерство социальной политики. Первый заместитель Свириденко Алексей Соболев может стать главой министерства ресурсов, в котором объединят экономику, экологию и минагрополитики.
Свои должности сохраняют министр иностранных дел Андрей Сибига, министр молодежи и спорта Матвей Бедный, министр ветеранов Наталья Калмыкова, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр образования и науки Оксен Лисовой, министр здравоохранения Виктор Ляшко, министр финансов Сергей Марченко. При этом консультации по кандидату на должность министра культуры еще продолжаются.
Верховная рада рассмотрит указанные кандидатуры на ближайшем заседании, сообщил Арахамия.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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