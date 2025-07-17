https://ria.ru/20250717/ukraina-2029590734.html

На Украине представили состав нового правительства

На Украине представили состав нового правительства - РИА Новости, 17.07.2025

На Украине представили состав нового правительства

Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T01:10:00+03:00

2025-07-17T01:10:00+03:00

2025-07-17T01:10:00+03:00

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владимир зеленский

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верховная рада украины

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия представил потенциальный состав нового правительства, за который парламент будет голосовать на ближайшем заседании. Депутат Рады Алексей Гончаренко* ранее в среду сообщал, что парламент проголосовал за отставку Дениса Шмыгаля с поста премьера, а также за роспуск правительства. Позднее Зеленский сообщил, что подписал и подал документы в Верховную раду о назначении Шмыгаля новым министром обороны. Место премьера он ранее предлагал первому вице-премьеру, министру экономики Украины Юлии Свириденко "Провели заседание фракции с участием президента… На заседании фракции были представлены кандидаты на должности в кабмине, которые также присутствовали", - написал Арахамия в своем Telegram-канале. Он также опубликовал состав нового правительства. Так, кандидатура Свириденко предлагается на пост премьера, Шмыгаль – главой минобороны, министр цифровой трансформации Михаил Федоров – на пост первого вице-премьера, министр развития инфраструктуры и территорий Алексей Кулеба и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка могут стать вице-премьерами. Бывший глава министерства энергетики Герман Галущенко, предположительно, возглавит министерство юстиции, а его место займет министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук. Первый заместитель министра финансов Денис Улютин может возглавить министерство социальной политики. Первый заместитель Свириденко Алексей Соболев может стать главой министерства ресурсов, в котором объединят экономику, экологию и минагрополитики. Свои должности сохраняют министр иностранных дел Андрей Сибига, министр молодежи и спорта Матвей Бедный, министр ветеранов Наталья Калмыкова, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр образования и науки Оксен Лисовой, министр здравоохранения Виктор Ляшко, министр финансов Сергей Марченко. При этом консультации по кандидату на должность министра культуры еще продолжаются. Верховная рада рассмотрит указанные кандидатуры на ближайшем заседании, сообщил Арахамия.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250716/tramp-2029515334.html

https://ria.ru/20250716/zelenskiy-2029551824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, давид арахамия, владимир зеленский, денис шмыгаль, верховная рада украины