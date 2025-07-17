https://ria.ru/20250717/ukraina-2029471855.html
Украинская лихорадка закончилась. В США подписали Киеву приговор
Украинская лихорадка закончилась. В США подписали Киеву приговор - РИА Новости, 17.07.2025
Украинская лихорадка закончилась. В США подписали Киеву приговор
Несмотря на заявления Дональда Трампа о поддержке Украины, инвесторы дали понять: вкладываться в послевоенное восстановление не собираются. Тем временем Европа... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T08:00:00+03:00
2025-07-17T08:00:00+03:00
2025-07-17T08:18:00+03:00
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кит келлог
евросоюз
blackrock
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. Несмотря на заявления Дональда Трампа о поддержке Украины, инвесторы дали понять: вкладываться в послевоенное восстановление не собираются. Тем временем Европа прикидывает, как справляться в одиночку и предлагает собственный план. Как собирают деньги для Киева — в материале РИА Новости.Мертвый проектНа Западе теряют интерес к Украине: все с меньшей охотой выделяют средства даже на текущие задачи — власти жалуются на острую нехватку ресурсов. А отмена Брюсселем беспошлинного ввоза сельхозпродукции лишило Киев конкурентного преимущества на продовольственном рынке.С долгосрочными задачами еще хуже. Американская BlackRock, крупнейшая в мире по активам инвестиционная компания, прекратила поиск инвесторов для Фонда восстановления Украины, а затем и вовсе отказалась от участия в нем.Конечно, американское финансирование не прекратится, отмечает экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода. Но частники взяли паузу в условиях неопределенной геополитической ситуации.Помощь пока поступает, добавляет замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради. Но ограниченная, и в спонсорах — в основном ЕС.Киеву перевели еще миллиард евро, заработанных на российских активах, сообщила глава ЕК на конференции по восстановлению Украины в Риме, состоявшейся на прошлой неделе. Всего ЕС планирует в этом году раскошелиться для режима Зеленского на 30,6 миллиарда.Американцы же остановили работу над инвестиционным проектом еще в январе, сразу после инаугурации Дональда Трампа, а сообщили об этом в преддверии римского саммита.Напомним: как проинформировало в марте 2024-го агентство Bloomberg со ссылкой на зампредседателя BlackRock Филиппа Хильдебранда, западные инвестиционные банки и компании решили привлечь в Фонд развития Украины до 15 миллиардов долларов, в том числе 500 миллионов в виде грантов от ряда стран, банков развития и других спонсоров, а также два миллиарда от частных инвесторов.Сейчас агентство пишет, что инвесторов распугала переменчивость Трампа, а потому проект свернули. Однако эксперты уверены: тут сухой расчет. "Дело крайне рискованное, гарантий возврата средств нет. Решение BlackRock, крупнейшего мирового инвестора, подрывает модель финансирования послевоенного восстановления Украины за счет привлечения частных денег", — говорит Ради.После дождичкаВ Вашингтоне предпочли переложить ответственность на ЕС. На римском саммите спецпосланник Трампа Кит Келлог провел параллель с американской программой помощи Европе после Второй мировой."Тогда Соединенные Штаты и наши европейские союзники должны были превратить регионы, разрушенные войной, в функционирующие государства. Плоды широко известного плана Маршалла мы видели. <…> Такое возможно и с Украиной", — сказал он.В итоге Италия, Германия, Франция и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) решили создать Фонд восстановления Украины. Инвестиционное соглашение предусматривает 1,8 миллиарда евро в виде кредитных гарантий, остальные средства, 580 миллионов — в виде грантов.По сути это страховой фонд, где ЕС выступает как страховщик, отмечает Ради. Механизм покрытия риска таков: банк-кредитор выдает средства украинскому заемщику. И в случае дефолта (невозврата кредита) берет на себя часть убытка, а 70% возмещает фонд гарантий ЕС (через ЕИБ).Гранты же в 580 миллионов предназначены на подготовку проектов, оценку рисков, консультации, усиление потенциала банков и заемщиков, а также субсидирование процентных ставок и покрытие других издержек, таких как комиссии и страховки. В рамках программы надеются привлечь до десяти миллиардов евро инвестиций."ЕС подтверждает свою роль самого сильного партнера Украины, не просто главного донора, но и ключевого инвестора в будущее страны. Речь идет о восстановлении предприятий, открытии больниц, обеспечении энергетической безопасности. Европа на стороне Украины — сегодня и завтра", — подчеркнула глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Сомнительная авантюраОднако реалистичность плана вызывает сомнения. "Если BlackRock с его ресурсами и связями не смог убедить инвесторов, то кто на такое способен? Это красноречивое свидетельство полного отсутствия доверия крупного капитала к украинскому проекту в его нынешнем виде", — рассуждает Ради."По сути BlackRock и есть финансовая власть, и ее отказ характеризует не только настроения крупного капитала, но и политический курс США, а значит, и всего Запада", — добавляет член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.Учитывая плачевное состояние экономики и потерю земель, богатых ценными природными ресурсами, включая редкоземельные металлы, привлечь средства самостоятельно Киев не сумеет. Разуваев не исключает даже передачу территорий Польше, Венгрии и Румынии. "Правда, сколько за них удастся выручить — вопрос открытый", — уточняет он.Кроме того, до окончания боевых действий говорить о восстановлении не приходится. "Экономика Украины держится "на искусственной вентиляции", западная помощь обеспечивает до 50% ВВП. В таких условиях любые планы восстановления не имеют отношения к реальности. И гарантии ЕС просто несопоставимы с масштабом задач", — указывает Ради.Эксперты сходятся во мнении, что собрать достаточно денег нереально. Похоже, это понимают и в Киеве. Так, премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украине в ближайшие 14 лет потребуется триллион долларов. Конечно, он, помимо европейских инвестиций, рассчитывает на конфискацию замороженных российских активов. В Москве же считают их возврат одним из обязательных условий урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20250710/kvoty-2028132941.html
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экономика, украина, киев, сша, дональд трамп, кит келлог, евросоюз, blackrock, еврокомиссия, европейский инвестиционный банк, инвестиции
Экономика, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Кит Келлог, Евросоюз, BlackRock, Еврокомиссия, Европейский инвестиционный банк, Инвестиции
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. Несмотря на заявления Дональда Трампа о поддержке Украины, инвесторы дали понять: вкладываться в послевоенное восстановление не собираются. Тем временем Европа прикидывает, как справляться в одиночку и предлагает собственный план. Как собирают деньги для Киева — в материале РИА Новости.
На Западе теряют интерес к Украине: все с меньшей охотой выделяют средства даже на текущие задачи — власти жалуются на острую нехватку ресурсов. А отмена Брюсселем беспошлинного ввоза сельхозпродукции лишило Киев конкурентного преимущества на продовольственном рынке.
С долгосрочными задачами еще хуже. Американская BlackRock, крупнейшая в мире по активам инвестиционная компания, прекратила поиск инвесторов для Фонда восстановления Украины, а затем и вовсе отказалась от участия в нем.
Конечно, американское финансирование не прекратится, отмечает экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода. Но частники взяли паузу в условиях неопределенной геополитической ситуации.
Помощь пока поступает, добавляет замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради. Но ограниченная, и в спонсорах — в основном ЕС.
Киеву перевели еще миллиард евро, заработанных на российских активах, сообщила глава ЕК на конференции по восстановлению Украины в Риме, состоявшейся на прошлой неделе. Всего ЕС планирует в этом году раскошелиться для режима Зеленского на 30,6 миллиарда.
Американцы же остановили работу над инвестиционным проектом еще в январе, сразу после инаугурации Дональда Трампа, а сообщили
об этом в преддверии римского саммита.
Напомним: как проинформировало в марте 2024-го агентство Bloomberg со ссылкой на зампредседателя BlackRock Филиппа Хильдебранда, западные инвестиционные банки и компании решили привлечь в Фонд развития Украины до 15 миллиардов долларов, в том числе 500 миллионов в виде грантов от ряда стран, банков развития и других спонсоров, а также два миллиарда от частных инвесторов.
Сейчас агентство пишет, что инвесторов распугала переменчивость Трампа, а потому проект свернули. Однако эксперты уверены: тут сухой расчет. "Дело крайне рискованное, гарантий возврата средств нет. Решение BlackRock, крупнейшего мирового инвестора, подрывает модель финансирования послевоенного восстановления Украины за счет привлечения частных денег", — говорит Ради.
В Вашингтоне предпочли переложить ответственность на ЕС. На римском саммите спецпосланник Трампа Кит Келлог провел параллель с американской программой помощи Европе после Второй мировой.
"Тогда Соединенные Штаты и наши европейские союзники должны были превратить регионы, разрушенные войной, в функционирующие государства. Плоды широко известного плана Маршалла мы видели. <…> Такое возможно и с Украиной", — сказал он.
В итоге Италия, Германия, Франция и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) решили создать Фонд восстановления Украины. Инвестиционное соглашение предусматривает 1,8 миллиарда евро в виде кредитных гарантий, остальные средства, 580 миллионов — в виде грантов.
По сути это страховой фонд, где ЕС выступает как страховщик, отмечает Ради. Механизм покрытия риска таков: банк-кредитор выдает средства украинскому заемщику. И в случае дефолта (невозврата кредита) берет на себя часть убытка, а 70% возмещает фонд гарантий ЕС (через ЕИБ).
Гранты же в 580 миллионов предназначены на подготовку проектов, оценку рисков, консультации, усиление потенциала банков и заемщиков, а также субсидирование процентных ставок и покрытие других издержек, таких как комиссии и страховки. В рамках программы надеются привлечь до десяти миллиардов евро инвестиций.
"ЕС подтверждает свою роль самого сильного партнера Украины, не просто главного донора, но и ключевого инвестора в будущее страны. Речь идет о восстановлении предприятий, открытии больниц, обеспечении энергетической безопасности. Европа на стороне Украины — сегодня и завтра", — подчеркнула
глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Однако реалистичность плана вызывает сомнения. "Если BlackRock с его ресурсами и связями не смог убедить инвесторов, то кто на такое способен? Это красноречивое свидетельство полного отсутствия доверия крупного капитала к украинскому проекту в его нынешнем виде", — рассуждает Ради.
"По сути BlackRock и есть финансовая власть, и ее отказ характеризует не только настроения крупного капитала, но и политический курс США, а значит, и всего Запада", — добавляет член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
Учитывая плачевное состояние экономики и потерю земель, богатых ценными природными ресурсами, включая редкоземельные металлы, привлечь средства самостоятельно Киев не сумеет. Разуваев не исключает даже передачу территорий Польше, Венгрии и Румынии. "Правда, сколько за них удастся выручить — вопрос открытый", — уточняет он.
Кроме того, до окончания боевых действий говорить о восстановлении не приходится. "Экономика Украины держится "на искусственной вентиляции", западная помощь обеспечивает до 50% ВВП. В таких условиях любые планы восстановления не имеют отношения к реальности. И гарантии ЕС просто несопоставимы с масштабом задач", — указывает Ради.
Эксперты сходятся во мнении, что собрать достаточно денег нереально. Похоже, это понимают и в Киеве. Так, премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украине в ближайшие 14 лет потребуется триллион долларов. Конечно, он, помимо европейских инвестиций, рассчитывает на конфискацию замороженных российских активов. В Москве же считают их возврат одним из обязательных условий урегулирования конфликта.