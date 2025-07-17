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Сибирские ученые создали биопестицид нового поколения - РИА Новости, 17.07.2025
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10:44 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/uchenye-2029635650.html
Сибирские ученые создали биопестицид нового поколения
Сибирские ученые создали биопестицид нового поколения - РИА Новости, 17.07.2025
Сибирские ученые создали биопестицид нового поколения
Разработанный сибирскими учеными биопестицид нового поколения "Новохизоль" на основе хитозана в ходе полевых и лабораторных испытаний показал эффективность и... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:44:00+03:00
2025-07-17T10:44:00+03:00
хорошие новости
российская академия наук
пестициды
биология
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НОВОСИБИРСК, 17 июл – РИА Новости. Разработанный сибирскими учеными биопестицид нового поколения "Новохизоль" на основе хитозана в ходе полевых и лабораторных испытаний показал эффективность и рассматривается как перспективное средство для защиты урожаев, сообщил Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. Традиционные химические пестициды направлены на подавление, уничтожение патогенов. Как правило, это вещества, которые могут действовать неблагоприятно на само растение. Также они загрязняют окружающую среду и токсичны для человека. Поэтому в настоящее время все больший интерес вызывает создание биопестицидов, которые намного безопаснее для окружающей среды и самих растений и при этом способны не только бороться с патогенами, но и укреплять естественный иммунитет культур. "Многие из них сейчас разрабатываются так, чтобы они могли формировать комплексы с другими полезными веществами, например, стимуляторами роста, которые позволят не только убивать патогены, но еще стимулировать растение, чтобы оно было более продуктивно, более урожайно. При этом важно, чтобы они не уступали по своей эффективности традиционным средствам защиты растений", - рассказал ведущий научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Андрей Щербань, занимающийся проверкой эффективности "Новохизоля" - препарата, разработанного учеными Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН. В ходе полевых исследований ученые оценивали, как обработка модельного растения (в этой роли выступила мягкая пшеница) препаратом на разных стадиях развития сказывается на его продуктивности и устойчивости к разным заболеваниям. При этом было изучено комплексное действие "Новохизоля" с экстрактами лишайника, коры сосны сибирской и другими, также обладающими защитными свойствами, но при этом сами по себе плохо растворяющимися в воде, что мешает их использованию. "Было показано, что использование "Новохизоля" в комплексе с другими средствами дает синергетический эффект. Теперь ученым предстоит выбрать наиболее оптимальные сочетания, где эффективность сочетается с низкой себестоимостью и простотой производства", - сообщили в ИЦиГ СО РАН. Одновременно в ходе лабораторных исследований ученые описали некоторые защитные механизмы растения, работу которых активизирует обработка препаратом. В частности, он повышает накопление особых рецепторов на поверхности клеток растений, реагирующих на хитин в оболочке гриба, и вызывающих иммунную реакцию на заражение патогеном. А также "Новохизоль" способствует накоплению в зараженных тканях пероксида водорода, который разрушает гриб. "Результаты исследований показывают, что "Новохизоль" можно рассматривать как перспективное средство для защиты урожаев. А понимание механизмов его действия открывает возможности для создания более эффективных комплексных препаратов на его основе", - отметили в научном институте.
https://ria.ru/20250715/pitomnik-2029275833.html
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российская академия наук, пестициды, биология
Хорошие новости, Российская академия наук, пестициды, биология
Сибирские ученые создали биопестицид нового поколения

Разработанный в Сибири новый биопестицид показал эффективность в ходе испытаний

© Depositphotos.com / Elnur_Ученый-биотехнолог в лаборатории
Ученый-биотехнолог в лаборатории - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Depositphotos.com / Elnur_
Ученый-биотехнолог в лаборатории. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 17 июл – РИА Новости. Разработанный сибирскими учеными биопестицид нового поколения "Новохизоль" на основе хитозана в ходе полевых и лабораторных испытаний показал эффективность и рассматривается как перспективное средство для защиты урожаев, сообщил Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН.
Традиционные химические пестициды направлены на подавление, уничтожение патогенов. Как правило, это вещества, которые могут действовать неблагоприятно на само растение. Также они загрязняют окружающую среду и токсичны для человека. Поэтому в настоящее время все больший интерес вызывает создание биопестицидов, которые намного безопаснее для окружающей среды и самих растений и при этом способны не только бороться с патогенами, но и укреплять естественный иммунитет культур.
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"Многие из них сейчас разрабатываются так, чтобы они могли формировать комплексы с другими полезными веществами, например, стимуляторами роста, которые позволят не только убивать патогены, но еще стимулировать растение, чтобы оно было более продуктивно, более урожайно. При этом важно, чтобы они не уступали по своей эффективности традиционным средствам защиты растений", - рассказал ведущий научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Андрей Щербань, занимающийся проверкой эффективности "Новохизоля" - препарата, разработанного учеными Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН.
В ходе полевых исследований ученые оценивали, как обработка модельного растения (в этой роли выступила мягкая пшеница) препаратом на разных стадиях развития сказывается на его продуктивности и устойчивости к разным заболеваниям. При этом было изучено комплексное действие "Новохизоля" с экстрактами лишайника, коры сосны сибирской и другими, также обладающими защитными свойствами, но при этом сами по себе плохо растворяющимися в воде, что мешает их использованию.
"Было показано, что использование "Новохизоля" в комплексе с другими средствами дает синергетический эффект. Теперь ученым предстоит выбрать наиболее оптимальные сочетания, где эффективность сочетается с низкой себестоимостью и простотой производства", - сообщили в ИЦиГ СО РАН.
Одновременно в ходе лабораторных исследований ученые описали некоторые защитные механизмы растения, работу которых активизирует обработка препаратом. В частности, он повышает накопление особых рецепторов на поверхности клеток растений, реагирующих на хитин в оболочке гриба, и вызывающих иммунную реакцию на заражение патогеном. А также "Новохизоль" способствует накоплению в зараженных тканях пероксида водорода, который разрушает гриб.
"Результаты исследований показывают, что "Новохизоль" можно рассматривать как перспективное средство для защиты урожаев. А понимание механизмов его действия открывает возможности для создания более эффективных комплексных препаратов на его основе", - отметили в научном институте.
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