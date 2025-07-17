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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 17.07.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T07:36:00+03:00
2025-07-17T07:36:00+03:00
2025-07-17T07:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Опасность была объявлена в среду в 21.06 мск, она продлилась 10 часов 16 минут. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Гусев: в Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА