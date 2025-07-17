https://ria.ru/20250717/trevoga-2029599259.html
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 17.07.2025
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T03:28:00+03:00
2025-07-17T03:28:00+03:00
2025-07-17T03:28:00+03:00
безопасность
ленинградская область
александр дрозденко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. "Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ленинградская область, александр дрозденко
Безопасность, Ленинградская область, Александр Дрозденко
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА
Губернатор Дрозденко: в Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА