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"Путин примет условие": в Британии выразили недоумение ультиматумом Трампа - РИА Новости, 17.07.2025
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03:40 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/tramp-2029600353.html
"Путин примет условие": в Британии выразили недоумение ультиматумом Трампа
"Путин примет условие": в Британии выразили недоумение ультиматумом Трампа - РИА Новости, 17.07.2025
"Путин примет условие": в Британии выразили недоумение ультиматумом Трампа
Ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес Москвы вызывает недоумение, российский лидер Владимир Путин на него не пойдет, заявил британский журналист... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T03:40:00+03:00
2025-07-17T03:40:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес Москвы вызывает недоумение, российский лидер Владимир Путин на него не пойдет, заявил британский журналист Джордж Галлоуэй на YouTube."Трамп решил значительно увеличить поставки американского оружия киевскому режиму. Тому самому режиму, лидера которого он унизил на весь мир в овальном кабинете несколько месяцев назад. Трамп тогда сказал, что Зеленский — диктатор, и у него нет никаких козырей в переговорах с Россией. Теперь все изменилось", — сказал он.Журналист также отметил, что ультиматум Трампа вызвал очередной раскол в его администрации, которая все еще не оправилась из-за большого скандала с делом Эпштейна. По его словам, в правящей партии США царит раскол и глубокий кризис."Худшие люди на планете, такие как Борис Джонсон, у которого руки по локоть в крови, приветствовали решение Трампа наконец взяться за Россию. Но его ближайшие сторонники осудили ультиматум. Неужели он надеется, что Путин примет условия полумертвой страны, в правящей партии которой царит раскол, особенно после всего, что произошло за три последних года?" — заключил Галлоуэй.В понедельник президент США Дональд Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим хозяин Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить несметные деньги на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
https://ria.ru/20250716/ekspert-2029569348.html
https://ria.ru/20250717/ssha-2029593560.html
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в мире, сша, москва, россия, дональд трамп, борис джонсон, евросоюз
В мире, США, Москва, Россия, Дональд Трамп, Борис Джонсон, Евросоюз
"Путин примет условие": в Британии выразили недоумение ультиматумом Трампа

Журналист Галлоуэй: Трамп надеется, что Путин просто так примет его условия

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании
Флаги Великобритании - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес Москвы вызывает недоумение, российский лидер Владимир Путин на него не пойдет, заявил британский журналист Джордж Галлоуэй на YouTube.
"Трамп решил значительно увеличить поставки американского оружия киевскому режиму. Тому самому режиму, лидера которого он унизил на весь мир в овальном кабинете несколько месяцев назад. Трамп тогда сказал, что Зеленский — диктатор, и у него нет никаких козырей в переговорах с Россией. Теперь все изменилось", — сказал он.
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Вчера, 21:03
Журналист также отметил, что ультиматум Трампа вызвал очередной раскол в его администрации, которая все еще не оправилась из-за большого скандала с делом Эпштейна. По его словам, в правящей партии США царит раскол и глубокий кризис.
"Худшие люди на планете, такие как Борис Джонсон, у которого руки по локоть в крови, приветствовали решение Трампа наконец взяться за Россию. Но его ближайшие сторонники осудили ультиматум. Неужели он надеется, что Путин примет условия полумертвой страны, в правящей партии которой царит раскол, особенно после всего, что произошло за три последних года?" — заключил Галлоуэй.
Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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01:48
В понедельник президент США Дональд Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим хозяин Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить несметные деньги на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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Вчера, 08:00
 
В миреСШАМоскваРоссияДональд ТрампБорис ДжонсонЕвросоюз
 
 
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