Трамп назвал обвинивших его в связях с Эпштейном наивными
Трамп назвал обвинивших его в связях с Эпштейном наивными и неустойчивыми
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Real America's Voice назвал наивными и неустойчивыми тех представителей Республиканской партии, которые присоединились к обвинениям в его адрес о предполагаемых связях с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
"Некоторые наивные республиканцы, как всегда, сразу же подстраиваются под ситуацию. Им просто не хватает устойчивости. У них ее нет", - заявил он, комментируя дело Эпштейна.
Американский лидер вновь выразил уверенность в том, что дело Эпштейна является фальсификацией, которую "выдумали демократы".
В среду Трамп заявил, что обвинения в его предполагаемых связях с финансистом Джеффри Эпштейном являются "новой аферой демократов", а также отверг поддержку бывших сторонников, которые, по его словам, "купились" на этот обман.
ФБР и министерство юстиции США ранее выпустили совместное заявление, где утверждается, что американский финансист Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News глава минюста и генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. В начале июля Бонди заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
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