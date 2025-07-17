https://ria.ru/20250717/telegram-2029817364.html
Дуров опубликовал пост с намеком о будущем Telegram
Дуров опубликовал пост с намеком о будущем Telegram - РИА Новости, 17.07.2025
Дуров опубликовал пост с намеком о будущем Telegram
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост после заявления Роскомнадзора о готовящемся открытии представительства сервиса в России. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T22:54:00+03:00
2025-07-17T22:54:00+03:00
2025-07-17T22:54:00+03:00
россия
британские виргинские острова
павел дуров
георгий лобушкин
владимир путин
telegram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776394_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_8f59cc3e6d00985190b2b660421729b2.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост после заявления Роскомнадзора о готовящемся открытии представительства сервиса в России.Дуров ответил "100%" на свое собственное сообщение от 2 июля, в котором говорится: "Возможно, что мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram".При этом в Telegram-канале бывшего пресс-секретаря Дурова Георгия Лобушкина появилось заявление, в котором говорится, что у мессенджера "нет и быть не может по многим причинам" планов по открытию офиса в России.Ранее на сайте Роскомнадзора появилось заявление, что Telegram занялся открытием представительства в России, процесс находится в стадии согласования. Мессенджер хочет создать филиал, открыть представительство или же учредить российское юридическое лицо. Сейчас компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах.До этого Telegram уже выполнил два других требования закона о "приземлении".Он действует с 2022 года. Крупные зарубежные IT-компании с аудиторией более 500 тысяч российских пользователей в сутки обязаны открыть филиал или представительство. Также они должны разместить на сайте электронную форму обратной связи с пользователями и зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с властями.В конце мая на встрече с представителями деловых кругов президент России Владимир Путин заявил, что иностранные сервисы, которые "не до конца" ушли с российского рынка и действуют против интересов страны, "надо душить, отвечать им взаимностью".
https://ria.ru/20250717/durov-1968735141.html
https://ria.ru/20250623/telegram-2024962771.html
https://ria.ru/20250712/durov-2028716678.html
россия
британские виргинские острова
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776394_0:29:1080:839_1920x0_80_0_0_d27608bd7c8eb1ad08de8dd20c1ea303.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, британские виргинские острова, павел дуров, георгий лобушкин, владимир путин, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Британские Виргинские острова, Павел Дуров, Георгий Лобушкин, Владимир Путин, Telegram, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Дуров опубликовал пост с намеком о будущем Telegram
Дуров опубликовал пост с намеком после сообщений о приземлении Telegram в РФ