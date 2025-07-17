https://ria.ru/20250717/telegram-2029817364.html

Дуров опубликовал пост с намеком о будущем Telegram

Дуров опубликовал пост с намеком о будущем Telegram - РИА Новости, 17.07.2025

Дуров опубликовал пост с намеком о будущем Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост после заявления Роскомнадзора о готовящемся открытии представительства сервиса в России. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T22:54:00+03:00

2025-07-17T22:54:00+03:00

2025-07-17T22:54:00+03:00

россия

британские виргинские острова

павел дуров

георгий лобушкин

владимир путин

telegram

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост после заявления Роскомнадзора о готовящемся открытии представительства сервиса в России.Дуров ответил "100%" на свое собственное сообщение от 2 июля, в котором говорится: "Возможно, что мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram".При этом в Telegram-канале бывшего пресс-секретаря Дурова Георгия Лобушкина появилось заявление, в котором говорится, что у мессенджера "нет и быть не может по многим причинам" планов по открытию офиса в России.Ранее на сайте Роскомнадзора появилось заявление, что Telegram занялся открытием представительства в России, процесс находится в стадии согласования. Мессенджер хочет создать филиал, открыть представительство или же учредить российское юридическое лицо. Сейчас компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах.До этого Telegram уже выполнил два других требования закона о "приземлении".Он действует с 2022 года. Крупные зарубежные IT-компании с аудиторией более 500 тысяч российских пользователей в сутки обязаны открыть филиал или представительство. Также они должны разместить на сайте электронную форму обратной связи с пользователями и зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с властями.В конце мая на встрече с представителями деловых кругов президент России Владимир Путин заявил, что иностранные сервисы, которые "не до конца" ушли с российского рынка и действуют против интересов страны, "надо душить, отвечать им взаимностью".

https://ria.ru/20250717/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20250623/telegram-2024962771.html

https://ria.ru/20250712/durov-2028716678.html

россия

британские виргинские острова

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россия, британские виргинские острова, павел дуров, георгий лобушкин, владимир путин, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)