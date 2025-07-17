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В Новосибирске студентка создала приложение для анализа тибетских текстов

В Новосибирске студентка создала приложение для анализа тибетских текстов - РИА Новости, 17.07.2025

В Новосибирске студентка создала приложение для анализа тибетских текстов

Студентка Новосибирского государственного университета (НГУ) создала приложение для автоматического распознавания, оцифровки и анализа классических тибетских... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T09:20:00+03:00

2025-07-17T09:20:00+03:00

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НОВОСИБИРСК, 17 июл — РИА Новости. Студентка Новосибирского государственного университета (НГУ) создала приложение для автоматического распознавания, оцифровки и анализа классических тибетских текстов. "Уникальная программная платформа, предназначенная для автоматизированной обработки документов на тибетском языке, будет востребована исследователями, архивными работниками и библиотекарями. Новый фреймворк должен способствовать сохранению тибетского текстового наследия, являющегося в том числе частью культурного достояния бурятского народа", — заявили в вузе. Система ориентирована на старопечатные документы на основе тибетского слогового письма, восходящего к древнеиндийскому письму брахми. Ее автором стала студентка направления "Фундаментальная и прикладная лингвистика" гуманитарного института НГУ Анна Мурашкина, работающая в Институте вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН. Она использовала изображения страниц классических тибетских текстов XVIII-XX веков из архивов. "Старопечатные документы, рукописи и ксилографы содержат уникальные сведения о философии, религии, медицине, истории и искусстве, играя ключевую роль в изучении культурных традиций региона. Эти знания передаются в Тибете из поколения в поколение. Однако со временем, под воздействием природных и антропогенных факторов, бумажные носители подвержены физическому разрушению, что ведет к утрате бесценной информации и ограничивает доступ к этим уникальным материалам. В настоящее время в Тибетском фонде Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН хранятся до 70 тысяч единиц хроники, которые рискуют быть утерянными. Один из наиболее надежных способов сохранения и систематизации исторических документов — их оцифровка", — рассказала исследовательница. Мурашкина решила построить модель с применением машинного обучения. Ее задачей было распознавать символы тибетского алфавита и переводить тексты в машиночитаемый вид, показывая при этом большую точность, чем уже существующие открытые решения. Для этого исследовательница вручную выполнила лингвистическую разметку строк тибетского текста и разработала систему оценки качества оптического распознавания символов с учетом специфики тибетской графики. Затем она сравнила существующие архитектуры и выбрала модель сверхточной нейросети, которая потребовала дообучения. В результате Мурашкина создала полный модульный алгоритм оптического распознавания символов, включающий этапы предобработки, сегментации, распознавания и постобработки. У ученых появились новые возможности оцифровки древних тибетских рукописей.

https://ria.ru/20250716/rak-2029411464.html

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