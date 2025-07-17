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В Новосибирске студентка создала приложение для анализа тибетских текстов - РИА Новости, 17.07.2025
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09:20 17.07.2025 (обновлено: 14:16 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/tekst-2029622187.html
В Новосибирске студентка создала приложение для анализа тибетских текстов
В Новосибирске студентка создала приложение для анализа тибетских текстов - РИА Новости, 17.07.2025
В Новосибирске студентка создала приложение для анализа тибетских текстов
Студентка Новосибирского государственного университета (НГУ) создала приложение для автоматического распознавания, оцифровки и анализа классических тибетских... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T09:20:00+03:00
2025-07-17T14:16:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 17 июл — РИА Новости. Студентка Новосибирского государственного университета (НГУ) создала приложение для автоматического распознавания, оцифровки и анализа классических тибетских текстов. "Уникальная программная платформа, предназначенная для автоматизированной обработки документов на тибетском языке, будет востребована исследователями, архивными работниками и библиотекарями. Новый фреймворк должен способствовать сохранению тибетского текстового наследия, являющегося в том числе частью культурного достояния бурятского народа", — заявили в вузе. Система ориентирована на старопечатные документы на основе тибетского слогового письма, восходящего к древнеиндийскому письму брахми. Ее автором стала студентка направления "Фундаментальная и прикладная лингвистика" гуманитарного института НГУ Анна Мурашкина, работающая в Институте вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН. Она использовала изображения страниц классических тибетских текстов XVIII-XX веков из архивов. "Старопечатные документы, рукописи и ксилографы содержат уникальные сведения о философии, религии, медицине, истории и искусстве, играя ключевую роль в изучении культурных традиций региона. Эти знания передаются в Тибете из поколения в поколение. Однако со временем, под воздействием природных и антропогенных факторов, бумажные носители подвержены физическому разрушению, что ведет к утрате бесценной информации и ограничивает доступ к этим уникальным материалам. В настоящее время в Тибетском фонде Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН хранятся до 70 тысяч единиц хроники, которые рискуют быть утерянными. Один из наиболее надежных способов сохранения и систематизации исторических документов — их оцифровка", — рассказала исследовательница. Мурашкина решила построить модель с применением машинного обучения. Ее задачей было распознавать символы тибетского алфавита и переводить тексты в машиночитаемый вид, показывая при этом большую точность, чем уже существующие открытые решения. Для этого исследовательница вручную выполнила лингвистическую разметку строк тибетского текста и разработала систему оценки качества оптического распознавания символов с учетом специфики тибетской графики. Затем она сравнила существующие архитектуры и выбрала модель сверхточной нейросети, которая потребовала дообучения. В результате Мурашкина создала полный модульный алгоритм оптического распознавания символов, включающий этапы предобработки, сегментации, распознавания и постобработки. У ученых появились новые возможности оцифровки древних тибетских рукописей.
https://ria.ru/20250716/rak-2029411464.html
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Хорошие новости, Технологии, Новосибирск, Тибет, Новосибирский государственный университет, Российская академия наук, Россия
В Новосибирске студентка создала приложение для анализа тибетских текстов

Студентка НГУ создала приложение для анализа текстов на тибетском языке

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушка за компьютером
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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НОВОСИБИРСК, 17 июл — РИА Новости. Студентка Новосибирского государственного университета (НГУ) создала приложение для автоматического распознавания, оцифровки и анализа классических тибетских текстов.
"Уникальная программная платформа, предназначенная для автоматизированной обработки документов на тибетском языке, будет востребована исследователями, архивными работниками и библиотекарями. Новый фреймворк должен способствовать сохранению тибетского текстового наследия, являющегося в том числе частью культурного достояния бурятского народа", — заявили в вузе.
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Система ориентирована на старопечатные документы на основе тибетского слогового письма, восходящего к древнеиндийскому письму брахми. Ее автором стала студентка направления "Фундаментальная и прикладная лингвистика" гуманитарного института НГУ Анна Мурашкина, работающая в Институте вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН.

Она использовала изображения страниц классических тибетских текстов XVIII-XX веков из архивов.
"Старопечатные документы, рукописи и ксилографы содержат уникальные сведения о философии, религии, медицине, истории и искусстве, играя ключевую роль в изучении культурных традиций региона. Эти знания передаются в Тибете из поколения в поколение. Однако со временем, под воздействием природных и антропогенных факторов, бумажные носители подвержены физическому разрушению, что ведет к утрате бесценной информации и ограничивает доступ к этим уникальным материалам. В настоящее время в Тибетском фонде Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН хранятся до 70 тысяч единиц хроники, которые рискуют быть утерянными. Один из наиболее надежных способов сохранения и систематизации исторических документов — их оцифровка", — рассказала исследовательница.
Мурашкина решила построить модель с применением машинного обучения. Ее задачей было распознавать символы тибетского алфавита и переводить тексты в машиночитаемый вид, показывая при этом большую точность, чем уже существующие открытые решения.
Для этого исследовательница вручную выполнила лингвистическую разметку строк тибетского текста и разработала систему оценки качества оптического распознавания символов с учетом специфики тибетской графики. Затем она сравнила существующие архитектуры и выбрала модель сверхточной нейросети, которая потребовала дообучения.
В результате Мурашкина создала полный модульный алгоритм оптического распознавания символов, включающий этапы предобработки, сегментации, распознавания и постобработки. У ученых появились новые возможности оцифровки древних тибетских рукописей.
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