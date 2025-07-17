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Участник СВО возглавил Заволжский район Ивановской области - РИА Новости, 17.07.2025
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Ивановская область
 
09:58 17.07.2025 (обновлено: 10:21 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/svo-2029628035.html
Участник СВО возглавил Заволжский район Ивановской области
Участник СВО возглавил Заволжский район Ивановской области - РИА Новости, 17.07.2025
Участник СВО возглавил Заволжский район Ивановской области
Временно исполняющим полномочия главы Заволжского района Ивановской области назначен финалист региональной кадровой программы для участников и ветеранов СВО... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T09:58:00+03:00
2025-07-17T10:21:00+03:00
заволжский район
кинешма
ивановская область
станислав воскресенский
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
ивановская область
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РЯЗАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Временно исполняющим полномочия главы Заволжского района Ивановской области назначен финалист региональной кадровой программы для участников и ветеранов СВО "Время наших" Николай Костров, сообщила пресс-служба правительства региона. "Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поддержал кандидатуру финалиста региональной кадровой программы для участников и ветеранов СВО "Время наших" Николая Кострова на пост главы Заволжского района: с 17 июля он возглавил муниципалитет", - говорится в сообщении. Уточняется, что губернатор подписал распоряжение о назначении Кострова временно исполняющим полномочия главы Заволжского района. По данным пресс-службы, Костров родился 4 марта 1980 года в городе Кинешма Ивановской области. Окончил Ивановский государственный архитектурно-строительный университет и является инженером по специальности "Водоснабжение и водоотведение", а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности "Государственное и муниципальное управление". На СВО Костров отправился добровольцем в 2022 году, служил в десантно-штурмовом полку в составе добровольческого батальона "Сокол" в Херсонской области, исполнял обязанности командира взвода. Награжден орденом Мужества и медалью Суворова, ведомственными наградами Минобороны РФ. В феврале этого года подал заявку на участие в региональной кадровой программе для ветеранов и участников СВО "Время наших", успешно прошёл все этапы и стал финалистом.
https://ria.ru/20250701/lgoty-2026423442.html
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заволжский район, кинешма, ивановская область, станислав воскресенский, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Заволжский район, Кинешма, Ивановская область, Станислав Воскресенский, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Ивановская область
Участник СВО возглавил Заволжский район Ивановской области

Ветеран СВО Костров стал врип главы Заволжского района Ивановской области

© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ивановской областиНиколай Костров
Николай Костров - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ивановской области
Николай Костров
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РЯЗАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Временно исполняющим полномочия главы Заволжского района Ивановской области назначен финалист региональной кадровой программы для участников и ветеранов СВО "Время наших" Николай Костров, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поддержал кандидатуру финалиста региональной кадровой программы для участников и ветеранов СВО "Время наших" Николая Кострова на пост главы Заволжского района: с 17 июля он возглавил муниципалитет", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что губернатор подписал распоряжение о назначении Кострова временно исполняющим полномочия главы Заволжского района.
По данным пресс-службы, Костров родился 4 марта 1980 года в городе Кинешма Ивановской области. Окончил Ивановский государственный архитектурно-строительный университет и является инженером по специальности "Водоснабжение и водоотведение", а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности "Государственное и муниципальное управление".
На СВО Костров отправился добровольцем в 2022 году, служил в десантно-штурмовом полку в составе добровольческого батальона "Сокол" в Херсонской области, исполнял обязанности командира взвода. Награжден орденом Мужества и медалью Суворова, ведомственными наградами Минобороны РФ. В феврале этого года подал заявку на участие в региональной кадровой программе для ветеранов и участников СВО "Время наших", успешно прошёл все этапы и стал финалистом.
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Ивановская областьЗаволжский районКинешмаИвановская областьСтанислав ВоскресенскийМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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