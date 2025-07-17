https://ria.ru/20250717/svo-2029628035.html

Участник СВО возглавил Заволжский район Ивановской области

Участник СВО возглавил Заволжский район Ивановской области - РИА Новости, 17.07.2025

Участник СВО возглавил Заволжский район Ивановской области

Временно исполняющим полномочия главы Заволжского района Ивановской области назначен финалист региональной кадровой программы для участников и ветеранов СВО... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T09:58:00+03:00

2025-07-17T09:58:00+03:00

2025-07-17T10:21:00+03:00

заволжский район

кинешма

ивановская область

станислав воскресенский

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

ивановская область

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РЯЗАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Временно исполняющим полномочия главы Заволжского района Ивановской области назначен финалист региональной кадровой программы для участников и ветеранов СВО "Время наших" Николай Костров, сообщила пресс-служба правительства региона. "Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поддержал кандидатуру финалиста региональной кадровой программы для участников и ветеранов СВО "Время наших" Николая Кострова на пост главы Заволжского района: с 17 июля он возглавил муниципалитет", - говорится в сообщении. Уточняется, что губернатор подписал распоряжение о назначении Кострова временно исполняющим полномочия главы Заволжского района. По данным пресс-службы, Костров родился 4 марта 1980 года в городе Кинешма Ивановской области. Окончил Ивановский государственный архитектурно-строительный университет и является инженером по специальности "Водоснабжение и водоотведение", а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности "Государственное и муниципальное управление". На СВО Костров отправился добровольцем в 2022 году, служил в десантно-штурмовом полку в составе добровольческого батальона "Сокол" в Херсонской области, исполнял обязанности командира взвода. Награжден орденом Мужества и медалью Суворова, ведомственными наградами Минобороны РФ. В феврале этого года подал заявку на участие в региональной кадровой программе для ветеранов и участников СВО "Время наших", успешно прошёл все этапы и стал финалистом.

https://ria.ru/20250701/lgoty-2026423442.html

https://ria.ru/20250712/moskalkova-2028692180.html

заволжский район

кинешма

ивановская область

россия

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заволжский район, кинешма, ивановская область, станислав воскресенский, министерство обороны рф (минобороны рф), россия