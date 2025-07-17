Лидер республиканцев в сенате США призвал полностью раскрыть дело Эпштейна
Лидер республиканцев Тьюн призвал полностью раскрыть информацию по делу Эпштейна
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Лидер Республиканской партии в сенате США Джон Тьюн призвал полностью раскрыть информацию по делу обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна на фоне обвинений в адрес американского президента Дональда Трампа о связях с ним.
"Президент является лидером партии, и многие из избирателей, которые открыто желают получить больше информации, являются его сторонниками. Да, мы все заинтересованы в том, чтобы справедливость восторжествовала, чтобы было полное раскрытие информации и чтобы все было прозрачно", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.
Тьюн подчеркнул, что "в определенный момент придется принять решение" по данному вопросу.
Ранее в среду Трамп заявил, что обвинения в его предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов", а также отверг поддержку бывших сторонников, которые, по его словам, "купились" на этот обман. Кроме того, в интервью телеканалу Real America"s Voice, Трамп назвал наивными и неустойчивыми тех республиканцев, которые обвиняют его в предполагаемых связях с покойным финансистом.
ФБР и министерство юстиции США ранее выпустили совместное заявление, где утверждается, что американский финансист Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News глава минюста и генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. В начале июля Бонди заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
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