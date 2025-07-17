https://ria.ru/20250717/rossiya-2029575158.html

На Россию натравят Индию и Китай

На Россию натравят Индию и Китай - РИА Новости, 17.07.2025

На Россию натравят Индию и Китай

Дональд Трамп синхронно выкатил сразу два глобальных ультиматума. Европу уведомили, что дальнейшая война на Украине будет вестись американским оружием, но... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T08:00:00+03:00

2025-07-17T08:00:00+03:00

2025-07-17T10:09:00+03:00

в мире

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Дональд Трамп синхронно выкатил сразу два глобальных ультиматума. Европу уведомили, что дальнейшая война на Украине будет вестись американским оружием, но платить за него будут государства еврозоны. России установлен 50-дневный дедлайн, до истечения которого Москва обязана договориться с Киевом о прекращении боевых действий. Показательно, что, невзирая на резкое охлаждение отношений Брюсселя и Вашингтона, американские требования всецело поддержал Североатлантический альянс. Правда, у достаточно стандартных и привычных уже выступлений в этот раз есть очень серьезное отличие.В бой сразу пошли крупные калибры. Сенатор-террорист Линдси Грэм* на своей странице опубликовал текст, где он открыто угрожает Москве и лично Владимиру Путину введением стопроцентных тарифов на всю экспортную российскую нефть. Как видим, дело другого американского террориста — МакКейна — живет и торжествует, так как США до сих пор свято уверены, что Россия — это не более, чем страна-бензоколонка, экономику которой можно схлопнуть, разрушив экспортные цепочки. Грэм проводит прямую параллель России с Ираном, где, по мнению вашингтонских "ястребов", им удалось провернуть такой трюк. Тегерану, впрочем, глубоко плевать на американские фантазии, он вдумчиво изучает уроки последнего ракетного спарринга с Израилем.Фестиваль угроз продолжил генсек НАТО, но сделал это в ключевой точке, обойти вниманием которую просто невозможно.И Грэм, и Рютте основную часть своего грозного спича обратили на крупнейших торговых партнеров нашей страны, также составляющих базовый костяк БРИКС. Западные "ястребы" ультимативно требуют от Китая, Индии и Бразилии перестать покупать "дешевую российскую нефть, которая питает военную машину Путина". Если национальные лидеры этих стран не вынудят российского президента сесть за стол переговоров (читай: сдаться), то Соединенные Штаты введут против них такие вторичные пошлины, что потери России на этом фоне покажутся детской шалостью.В этих двух коротких выступлениях старательно маскируемых смыслов больше, чем жемчужин под крышкой сказочного пиратского сундука.Первое. Россия всегда открыта к дипломатическому диалогу, о чем говорилось на всех мыслимых международных площадках и уровнях уже, наверное, тысячу раз. Владимир Путин и Сергей Лавров разве что листовки с вертолета не разбрасывали над штаб-квартирой Еврокомиссии с призывом восстановить каналы коммуникации. В Брюсселе и Вашингтоне на все предложения притворяются ветошью и всеми доступными способами пытаются добиться военного поражения России, а поскольку оно не просматривается даже в дальней перспективе, то хотя бы остановить наступление.Рютте и Грэм в силу рефлекторной русофобии сей факт признать не в состоянии, зато об этом на днях открыто заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. В своем телеинтервью он сказал дословно следующее: "Русские были бы глупцами, если бы сейчас согласились на прекращение огня". Так сказать, признание тех самых реалий на земле, о которых в призме потенциальных переговоров постоянно упоминает Кремль.Второе. Сам факт открытого шантажа первой, третьей и девятой экономик мира (по размеру номинального ВВП) есть прямое признание того, что экономику России согнуть не удалось ни рекордным количеством санкций, ни обвалом ресурсного экспорта на Запад, ни введением ценовых потолков. Потому западные мозговые центры решили зайти с фланга и попробовать задушить Россию чужими руками. На этот раз китайскими, индийскими и бразильскими.Третье. Нельзя не заметить, что угрозы расточаются в адрес стран — основателей БРИКС, которая максимально наглядно демонстрирует, что отношения между странами могут быть равноправными, партнерскими и взаимовыгодными, а не в форме принудительного вассалитета, как Вашингтон это сейчас проворачивает с Европой. В плане торговли БРИКС убедительно доказала, что можно выгодно и надежно торговать в национальных валютах, не поддерживая собственными ЗВР и товарами покупательную способность доллара.Неожиданно синхронная истерика "сливных бачков" Вашингтона и НАТО очень напоминает жест отчаяния. Потому как совершенно непонятно, что именно должно подвигнуть Си Цзиньпина, Нарендру Моди и Лулу да Силву резко затормозить тщательно выпестованную торговлю с Россией.Наша взаимная торговля с Китаем — это 197 миллиардов долларов (33,8 процента общего товарооборота), с Индией — 51 миллиард (8,8 процента) и 12,4 миллиарда с Бразилией, куда уходят, например, жизненно важные для местного агропромышленного сектора удобрения. Бразильский экспорт сельскохозяйственной продукции превышает 100 миллиардов долларов в год и уступает лишь американскому. При этом США не могут предложить бразильцам нужное количество азотных и прочих удобрений, так как сами покупают их у России.Если утрировать, то требования Соединенных Штатов и их карманной НАТО сводятся к тому, что Китай, Индия и Бразилия должны осознанно пойти на крупные убытки, испортить свою международную репутацию и создать долгоиграющие проблемы для ключевых отраслей своей экономики. Пряник в данной схеме не предлагается вовсе, а в роли кнута выступают все те же санкции, коих Штаты нараздавали столько, что в них путаются даже профильные аналитики.Принципиальная сложность реализации данного плана состоит в том, что в этом году Трамп уже пытался санкционным нахрапом взять Китай на испуг. И если первое торговое противостояние в 2018-м продлилось полгода, то на этот раз заградительные пошлины были сняты через пару недель, причем инициатором выступил сам Вашингтон. Там внезапно уткнулись лбом в новую реальность, где Пекин, в отличие от прошлого раза, не начал выстраивать обходные маршруты теневого экспорта в США, а стал реально сворачивать поставки. В американо-китайских геополитических гляделках первым моргнул именно Вашингтон. И это увидел весь мир.Потому, повторимся, ультимативный дуплет внешне напоминает отчаянную и неуклюжую попытку блефа. Когда кричащие знают нечто — например, что их подопечные боевики ВСУ из последних сил держат оборону и победа России на поле боя близка, как никогда прежде. Равно как осознают, что старый миропорядок расползается между пальцев, как истлевшая ткань, и приказывать они могут только бесхребетной Европе. На всех остальных окрики из-за океана уже практически не действуют.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250716/evropa-2029267714.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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в мире, китай, россия, владимир путин, нато, брикс, еврокомиссия, дональд трамп, сергей лавров, аналитика