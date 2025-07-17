https://ria.ru/20250717/rossija-2029610426.html
Россия и Китай предложили разработать принципы энергосправедливости
Россия и Китай предложили разработать принципы энергосправедливости - РИА Новости, 17.07.2025
Россия и Китай предложили разработать принципы энергосправедливости
РФ и КНР выступили с инициативой о разработке принципов энергетической справедливости, которые будут регламентировать равноправное сотрудничество в области... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T06:44:00+03:00
2025-07-17T06:44:00+03:00
2025-07-17T06:45:00+03:00
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ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. РФ и КНР выступили с инициативой о разработке принципов энергетической справедливости, которые будут регламентировать равноправное сотрудничество в области топливно-энергетического комплекса, заявил в четверг министр энергетики РФ Сергей Цивилев на церемонии открытия бизнес-форума ШОС. "Развивая инициативы президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина о "Силе Сибири" и "Шелковом пути", о Большом Евразийском партнёрстве и Сообществе единой судьбы Человечества об ответственности России и Китая за будущее планеты Земля, энергетическую безопасность и новый справедливый мир, мы вышли с инициативой о разработке принципов энергетической справедливости", - заявил Цивилев. Он пояснил, что "эти принципы будут регламентировать равноправное сотрудничество в области топливно-энергетического комплекса, равный доступ к энергии, механизмы справедливого ценообразования и инфраструктурное равенство".
https://ria.ru/20250418/kitay-2011955242.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, земля, сергей цивилев, си цзиньпин, шос, сила сибири — 2
В мире, Россия, Китай, Земля, Сергей Цивилев, Си Цзиньпин, ШОС, Сила Сибири — 2
Россия и Китай предложили разработать принципы энергосправедливости
Цивилев: Россия и Китай предложили разработать принципы энергосправедливости