https://ria.ru/20250717/rossija-2029610426.html

Россия и Китай предложили разработать принципы энергосправедливости

Россия и Китай предложили разработать принципы энергосправедливости - РИА Новости, 17.07.2025

Россия и Китай предложили разработать принципы энергосправедливости

РФ и КНР выступили с инициативой о разработке принципов энергетической справедливости, которые будут регламентировать равноправное сотрудничество в области... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T06:44:00+03:00

2025-07-17T06:44:00+03:00

2025-07-17T06:45:00+03:00

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ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. РФ и КНР выступили с инициативой о разработке принципов энергетической справедливости, которые будут регламентировать равноправное сотрудничество в области топливно-энергетического комплекса, заявил в четверг министр энергетики РФ Сергей Цивилев на церемонии открытия бизнес-форума ШОС. "Развивая инициативы президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина о "Силе Сибири" и "Шелковом пути", о Большом Евразийском партнёрстве и Сообществе единой судьбы Человечества об ответственности России и Китая за будущее планеты Земля, энергетическую безопасность и новый справедливый мир, мы вышли с инициативой о разработке принципов энергетической справедливости", - заявил Цивилев. Он пояснил, что "эти принципы будут регламентировать равноправное сотрудничество в области топливно-энергетического комплекса, равный доступ к энергии, механизмы справедливого ценообразования и инфраструктурное равенство".

https://ria.ru/20250418/kitay-2011955242.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, китай, земля, сергей цивилев, си цзиньпин, шос, сила сибири — 2