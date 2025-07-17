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Россия и Китай предложили разработать принципы энергосправедливости - РИА Новости, 17.07.2025
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06:44 17.07.2025 (обновлено: 06:45 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/rossija-2029610426.html
Россия и Китай предложили разработать принципы энергосправедливости
Россия и Китай предложили разработать принципы энергосправедливости - РИА Новости, 17.07.2025
Россия и Китай предложили разработать принципы энергосправедливости
РФ и КНР выступили с инициативой о разработке принципов энергетической справедливости, которые будут регламентировать равноправное сотрудничество в области... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T06:44:00+03:00
2025-07-17T06:45:00+03:00
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ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. РФ и КНР выступили с инициативой о разработке принципов энергетической справедливости, которые будут регламентировать равноправное сотрудничество в области топливно-энергетического комплекса, заявил в четверг министр энергетики РФ Сергей Цивилев на церемонии открытия бизнес-форума ШОС. "Развивая инициативы президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина о "Силе Сибири" и "Шелковом пути", о Большом Евразийском партнёрстве и Сообществе единой судьбы Человечества об ответственности России и Китая за будущее планеты Земля, энергетическую безопасность и новый справедливый мир, мы вышли с инициативой о разработке принципов энергетической справедливости", - заявил Цивилев. Он пояснил, что "эти принципы будут регламентировать равноправное сотрудничество в области топливно-энергетического комплекса, равный доступ к энергии, механизмы справедливого ценообразования и инфраструктурное равенство".
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в мире, россия, китай, земля, сергей цивилев, си цзиньпин, шос, сила сибири — 2
В мире, Россия, Китай, Земля, Сергей Цивилев, Си Цзиньпин, ШОС, Сила Сибири — 2
Россия и Китай предложили разработать принципы энергосправедливости

Цивилев: Россия и Китай предложили разработать принципы энергосправедливости

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг с эмблемой саммита ШОС
Флаг с эмблемой саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаг с эмблемой саммита ШОС. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. РФ и КНР выступили с инициативой о разработке принципов энергетической справедливости, которые будут регламентировать равноправное сотрудничество в области топливно-энергетического комплекса, заявил в четверг министр энергетики РФ Сергей Цивилев на церемонии открытия бизнес-форума ШОС.
"Развивая инициативы президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина о "Силе Сибири" и "Шелковом пути", о Большом Евразийском партнёрстве и Сообществе единой судьбы Человечества об ответственности России и Китая за будущее планеты Земля, энергетическую безопасность и новый справедливый мир, мы вышли с инициативой о разработке принципов энергетической справедливости", - заявил Цивилев.
Он пояснил, что "эти принципы будут регламентировать равноправное сотрудничество в области топливно-энергетического комплекса, равный доступ к энергии, механизмы справедливого ценообразования и инфраструктурное равенство".
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