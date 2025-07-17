https://ria.ru/20250717/rog-2029620969.html

В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 17.07.2025

В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Факты ICTV". РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T09:11:00+03:00

2025-07-17T09:11:00+03:00

2025-07-17T09:41:00+03:00

в мире

кривой рог

днепропетровская область

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Кривом Роге прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Факты ICTV". "В Кривом Роге слышны взрывы", — говорится в публикации.Чуть позднее СМИ сообщило о повторных взрывах в городе.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской, Сумской, Черкасской и Днепропетровской областях звучит сигнал воздушной опасности. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250716/spetsoperatsiya-2029370157.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кривой рог

днепропетровская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины