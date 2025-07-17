https://ria.ru/20250717/rog-2029620969.html
В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 17.07.2025
В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Факты ICTV". РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T09:11:00+03:00
2025-07-17T09:11:00+03:00
2025-07-17T09:41:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Кривом Роге прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Факты ICTV". "В Кривом Роге слышны взрывы", — говорится в публикации.Чуть позднее СМИ сообщило о повторных взрывах в городе.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской, Сумской, Черкасской и Днепропетровской областях звучит сигнал воздушной опасности. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250716/spetsoperatsiya-2029370157.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги