https://ria.ru/20250717/rada-2029636149.html

В Раде назвали вероятного кандидата на пост посла в США

В Раде назвали вероятного кандидата на пост посла в США - РИА Новости, 17.07.2025

В Раде назвали вероятного кандидата на пост посла в США

Вероятным кандидатом на пост посла Украины в США выступает экс-вице-премьер Ольга Стефанишина, а бывший министр обороны Рустем Умеров, которого ранее называли... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T10:47:00+03:00

2025-07-17T10:47:00+03:00

2025-07-17T10:47:00+03:00

в мире

украина

сша

вашингтон (штат)

рустем умеров

ольга стефанишина

денис шмыгаль

совет национальной безопасности и обороны украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_4240fdd0fb9ee8b90d087319b47238f7.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вероятным кандидатом на пост посла Украины в США выступает экс-вице-премьер Ольга Стефанишина, а бывший министр обороны Рустем Умеров, которого ранее называли главным претендентом на пост посла, вероятно, перейдет в совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. Депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в среду сообщил, что парламент проголосовал за отставку Дениса Шмыгаля с поста премьера Украины, а также за роспуск правительства. Позднее Владимир Зеленский сообщил, что подписал и подал в Раду документы о назначении Шмыгаля министром обороны. Зеленский 10 июля сообщал, что новым послом Украины в Вашингтоне вместо действующей Оксаны Маркаровой может стать тогдашний глава минобороны страны Рустем Умеров. "По послу США очень вероятно у нас замена: пойдет не Умеров, а Стефанишина... Умеров остается на Украине, уйдет в СНБО. Правда пока неизвестно, на должность секретаря или заместителя. Ну или очередным советником (Зеленского - ред.)", - написал Железняк в своем Telegram-канале. По его словам, кандидатуру посла Украины в США еще не согласовали со стороны Вашингтона. Ранее агентство Блумберг передавало, что Зеленский обсудил с американским президентом Дональдом Трампом замену посла Украины в США, потенциальными кандидатами на этот пост являлись тогдашние премьер Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, глава минобороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщала в среду, что против Стефанишиной возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250717/ukraina-2029590734.html

https://ria.ru/20250717/ukraina-2029521345.html

украина

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, вашингтон (штат), рустем умеров, ольга стефанишина, денис шмыгаль, совет национальной безопасности и обороны украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)