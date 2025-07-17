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В Раде назвали вероятного кандидата на пост посла в США - РИА Новости, 17.07.2025
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10:47 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/rada-2029636149.html
В Раде назвали вероятного кандидата на пост посла в США
В Раде назвали вероятного кандидата на пост посла в США - РИА Новости, 17.07.2025
В Раде назвали вероятного кандидата на пост посла в США
Вероятным кандидатом на пост посла Украины в США выступает экс-вице-премьер Ольга Стефанишина, а бывший министр обороны Рустем Умеров, которого ранее называли... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:47:00+03:00
2025-07-17T10:47:00+03:00
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
рустем умеров
ольга стефанишина
денис шмыгаль
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вероятным кандидатом на пост посла Украины в США выступает экс-вице-премьер Ольга Стефанишина, а бывший министр обороны Рустем Умеров, которого ранее называли главным претендентом на пост посла, вероятно, перейдет в совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. Депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в среду сообщил, что парламент проголосовал за отставку Дениса Шмыгаля с поста премьера Украины, а также за роспуск правительства. Позднее Владимир Зеленский сообщил, что подписал и подал в Раду документы о назначении Шмыгаля министром обороны. Зеленский 10 июля сообщал, что новым послом Украины в Вашингтоне вместо действующей Оксаны Маркаровой может стать тогдашний глава минобороны страны Рустем Умеров. "По послу США очень вероятно у нас замена: пойдет не Умеров, а Стефанишина... Умеров остается на Украине, уйдет в СНБО. Правда пока неизвестно, на должность секретаря или заместителя. Ну или очередным советником (Зеленского - ред.)", - написал Железняк в своем Telegram-канале. По его словам, кандидатуру посла Украины в США еще не согласовали со стороны Вашингтона. Ранее агентство Блумберг передавало, что Зеленский обсудил с американским президентом Дональдом Трампом замену посла Украины в США, потенциальными кандидатами на этот пост являлись тогдашние премьер Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, глава минобороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщала в среду, что против Стефанишиной возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029590734.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), рустем умеров, ольга стефанишина, денис шмыгаль, совет национальной безопасности и обороны украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Рустем Умеров, Ольга Стефанишина, Денис Шмыгаль, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
В Раде назвали вероятного кандидата на пост посла в США

Железняк: кандидатом на пост посла Украины в США может стать Стефанишина

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вероятным кандидатом на пост посла Украины в США выступает экс-вице-премьер Ольга Стефанишина, а бывший министр обороны Рустем Умеров, которого ранее называли главным претендентом на пост посла, вероятно, перейдет в совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.
Депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в среду сообщил, что парламент проголосовал за отставку Дениса Шмыгаля с поста премьера Украины, а также за роспуск правительства. Позднее Владимир Зеленский сообщил, что подписал и подал в Раду документы о назначении Шмыгаля министром обороны. Зеленский 10 июля сообщал, что новым послом Украины в Вашингтоне вместо действующей Оксаны Маркаровой может стать тогдашний глава минобороны страны Рустем Умеров.
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"По послу США очень вероятно у нас замена: пойдет не Умеров, а Стефанишина... Умеров остается на Украине, уйдет в СНБО. Правда пока неизвестно, на должность секретаря или заместителя. Ну или очередным советником (Зеленского - ред.)", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
По его словам, кандидатуру посла Украины в США еще не согласовали со стороны Вашингтона.
Ранее агентство Блумберг передавало, что Зеленский обсудил с американским президентом Дональдом Трампом замену посла Украины в США, потенциальными кандидатами на этот пост являлись тогдашние премьер Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, глава минобороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщала в среду, что против Стефанишиной возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Рустем УмеровОльга СтефанишинаДенис ШмыгальСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
 
 
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