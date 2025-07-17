https://ria.ru/20250717/putin-2029819348.html

Путин наградил орденом Дружбы вице-директора Института ядерных исследований

Путин наградил орденом Дружбы вице-директора Института ядерных исследований - РИА Новости, 17.07.2025

Путин наградил орденом Дружбы вице-директора Института ядерных исследований

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы вице-директора Объединенного института ядерных исследований Сергея Дмитриева, соответствующий указ... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T23:17:00+03:00

2025-07-17T23:17:00+03:00

2025-07-17T23:17:00+03:00

россия

владимир путин

сергей дмитриев

объединенный институт ядерных исследований

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/74292/03/742920316_0:1110:1382:1887_1920x0_80_0_0_312d3b44edff1dda46e6e7259689f8fb.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы вице-директора Объединенного института ядерных исследований Сергея Дмитриева, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Дружбы Дмитриева Сергея Николаевича - вице-директора Объединенного института ядерных исследований, Московская область", - говорится в указе.

https://ria.ru/20250310/kononenko-2004182505.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, сергей дмитриев, объединенный институт ядерных исследований, общество