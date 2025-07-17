Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил орденом Дружбы вице-директора Института ядерных исследований - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/putin-2029819348.html
Путин наградил орденом Дружбы вице-директора Института ядерных исследований
Путин наградил орденом Дружбы вице-директора Института ядерных исследований - РИА Новости, 17.07.2025
Путин наградил орденом Дружбы вице-директора Института ядерных исследований
Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы вице-директора Объединенного института ядерных исследований Сергея Дмитриева, соответствующий указ... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T23:17:00+03:00
2025-07-17T23:17:00+03:00
россия
владимир путин
сергей дмитриев
объединенный институт ядерных исследований
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/74292/03/742920316_0:1110:1382:1887_1920x0_80_0_0_312d3b44edff1dda46e6e7259689f8fb.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы вице-директора Объединенного института ядерных исследований Сергея Дмитриева, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Дружбы Дмитриева Сергея Николаевича - вице-директора Объединенного института ядерных исследований, Московская область", - говорится в указе.
https://ria.ru/20250310/kononenko-2004182505.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/74292/03/742920316_0:980:1382:2017_1920x0_80_0_0_3b5c58d630fde06944e5f2556f7c029d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, сергей дмитриев, объединенный институт ядерных исследований, общество
Россия, Владимир Путин, Сергей Дмитриев, Объединенный институт ядерных исследований, Общество
Путин наградил орденом Дружбы вице-директора Института ядерных исследований

Путин наградил орденом Дружбы вице-директора ОИЯИ Дмитриева

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкОрден Дружбы
Орден Дружбы - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в медиабанк
Орден Дружбы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы вице-директора Объединенного института ядерных исследований Сергея Дмитриева, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Дружбы Дмитриева Сергея Николаевича - вице-директора Объединенного института ядерных исследований, Московская область", - говорится в указе.
Олег Кононенко - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Путин наградил космонавта-рекордсмена Кононенко за заслуги перед Отечеством
10 марта, 20:15
 
РоссияВладимир ПутинСергей ДмитриевОбъединенный институт ядерных исследованийОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала