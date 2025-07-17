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Путин наградил орденом Дружбы вице-директора Института ядерных исследований
Путин наградил орденом Дружбы вице-директора Института ядерных исследований - РИА Новости, 17.07.2025
Путин наградил орденом Дружбы вице-директора Института ядерных исследований
Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы вице-директора Объединенного института ядерных исследований Сергея Дмитриева, соответствующий указ... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T23:17:00+03:00
2025-07-17T23:17:00+03:00
2025-07-17T23:17:00+03:00
россия
владимир путин
сергей дмитриев
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общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы вице-директора Объединенного института ядерных исследований Сергея Дмитриева, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Дружбы Дмитриева Сергея Николаевича - вице-директора Объединенного института ядерных исследований, Московская область", - говорится в указе.
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россия, владимир путин, сергей дмитриев, объединенный институт ядерных исследований, общество
Россия, Владимир Путин, Сергей Дмитриев, Объединенный институт ядерных исследований, Общество
Путин наградил орденом Дружбы вице-директора Института ядерных исследований
Путин наградил орденом Дружбы вице-директора ОИЯИ Дмитриева