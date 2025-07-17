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Путин наградил внучку генерала Панфилова - РИА Новости, 17.07.2025
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20:28 17.07.2025 (обновлено: 20:48 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/putin-2029800801.html
Путин наградил внучку генерала Панфилова
Путин наградил внучку генерала Панфилова - РИА Новости, 17.07.2025
Путин наградил внучку генерала Панфилова
Президент России Владимир Путин отметил почетной грамотой внучку генерала Ивана Панфилова, директора Военно-исторического музея Вооруженных сил Казахстана Алуа... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T20:28:00+03:00
2025-07-17T20:48:00+03:00
россия
казахстан
владимир путин
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил почетной грамотой внучку генерала Ивана Панфилова, директора Военно-исторического музея Вооруженных сил Казахстана Алуа Байкадамову, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов. "За заслуги в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Казахстаном наградить Почетной грамотой президента РФ Байкадамову Алуа Бахитжановну - директора Военно-исторического музея Вооруженных сил Республики Казахстан, гражданку Республики Казахстан", - говорится в документе.
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россия, казахстан, владимир путин
Россия, Казахстан, Владимир Путин
Путин наградил внучку генерала Панфилова

Путин наградил почетной грамотой внучку генерала Панфилова Алуа Байкадамову

© Sputnik / Ертай СарбасовДиректор Военно-исторического музея Вооруженных сил Казахстана Алуа Байкадамова
Директор Военно-исторического музея Вооруженных сил Казахстана Алуа Байкадамова - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Sputnik / Ертай Сарбасов
Директор Военно-исторического музея Вооруженных сил Казахстана Алуа Байкадамова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил почетной грамотой внучку генерала Ивана Панфилова, директора Военно-исторического музея Вооруженных сил Казахстана Алуа Байкадамову, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.
«
"За заслуги в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Казахстаном наградить Почетной грамотой президента РФ Байкадамову Алуа Бахитжановну - директора Военно-исторического музея Вооруженных сил Республики Казахстан, гражданку Республики Казахстан", - говорится в документе.
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