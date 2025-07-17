https://ria.ru/20250717/putin-2029800801.html
Путин наградил внучку генерала Панфилова
Путин наградил внучку генерала Панфилова - РИА Новости, 17.07.2025
Путин наградил внучку генерала Панфилова
Президент России Владимир Путин отметил почетной грамотой внучку генерала Ивана Панфилова, директора Военно-исторического музея Вооруженных сил Казахстана Алуа... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T20:28:00+03:00
2025-07-17T20:28:00+03:00
2025-07-17T20:48:00+03:00
россия
казахстан
владимир путин
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил почетной грамотой внучку генерала Ивана Панфилова, директора Военно-исторического музея Вооруженных сил Казахстана Алуа Байкадамову, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов. "За заслуги в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Казахстаном наградить Почетной грамотой президента РФ Байкадамову Алуа Бахитжановну - директора Военно-исторического музея Вооруженных сил Республики Казахстан, гражданку Республики Казахстан", - говорится в документе.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, владимир путин
Россия, Казахстан, Владимир Путин
Путин наградил внучку генерала Панфилова
Путин наградил почетной грамотой внучку генерала Панфилова Алуа Байкадамову