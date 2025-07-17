https://ria.ru/20250717/putin-2029800801.html

Путин наградил внучку генерала Панфилова

Путин наградил внучку генерала Панфилова - РИА Новости, 17.07.2025

Путин наградил внучку генерала Панфилова

Президент России Владимир Путин отметил почетной грамотой внучку генерала Ивана Панфилова, директора Военно-исторического музея Вооруженных сил Казахстана Алуа... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T20:28:00+03:00

2025-07-17T20:28:00+03:00

2025-07-17T20:48:00+03:00

россия

казахстан

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029802593_0:66:1271:781_1920x0_80_0_0_5ec74a606be02ff0a94609c61bd7cf6d.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил почетной грамотой внучку генерала Ивана Панфилова, директора Военно-исторического музея Вооруженных сил Казахстана Алуа Байкадамову, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов. "За заслуги в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Казахстаном наградить Почетной грамотой президента РФ Байкадамову Алуа Бахитжановну - директора Военно-исторического музея Вооруженных сил Республики Казахстан, гражданку Республики Казахстан", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250329/medal-2008155916.html

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, казахстан, владимир путин