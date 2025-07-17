https://ria.ru/20250717/putin-2029785651.html
Путин наградил научного директора РВИО Мягкова медалью ордена
Путин наградил научного директора РВИО Мягкова медалью ордена - РИА Новости, 17.07.2025
Путин наградил научного директора РВИО Мягкова медалью ордена
Президент России Владимир Путин своим указом наградил научного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаила Мягкова медалью ордена "За... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T19:46:00+03:00
2025-07-17T19:46:00+03:00
2025-07-17T19:46:00+03:00
общество
россия
владимир путин
российское военно-историческое общество (рвио)
российская академия наук
мгимо
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил научного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаила Мягкова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Согласно тексту указа, опубликованному в четверг, Мягков удостоен награды за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий. Михаил Мягков - специалист по истории Великой Отечественной войны, доктор исторических наук, профессор. Заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН, профессор МГИМО МИД России,
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Путин наградил научного директора РВИО Мягкова медалью ордена
Путин наградил ученого Мягкова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"