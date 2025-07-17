https://ria.ru/20250717/putin-2029785651.html

Путин наградил научного директора РВИО Мягкова медалью ордена

Путин наградил научного директора РВИО Мягкова медалью ордена - РИА Новости, 17.07.2025

Путин наградил научного директора РВИО Мягкова медалью ордена

Президент России Владимир Путин своим указом наградил научного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаила Мягкова медалью ордена "За... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T19:46:00+03:00

2025-07-17T19:46:00+03:00

2025-07-17T19:46:00+03:00

общество

россия

владимир путин

российское военно-историческое общество (рвио)

российская академия наук

мгимо

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил научного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаила Мягкова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Согласно тексту указа, опубликованному в четверг, Мягков удостоен награды за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий. Михаил Мягков - специалист по истории Великой Отечественной войны, доктор исторических наук, профессор. Заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН, профессор МГИМО МИД России,

https://ria.ru/20250717/putin-2029783799.html

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общество, россия, владимир путин, российское военно-историческое общество (рвио), российская академия наук, мгимо