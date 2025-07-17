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Путин наградил научного директора РВИО Мягкова медалью ордена - РИА Новости, 17.07.2025
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19:46 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/putin-2029785651.html
Путин наградил научного директора РВИО Мягкова медалью ордена
Путин наградил научного директора РВИО Мягкова медалью ордена - РИА Новости, 17.07.2025
Путин наградил научного директора РВИО Мягкова медалью ордена
Президент России Владимир Путин своим указом наградил научного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаила Мягкова медалью ордена "За... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T19:46:00+03:00
2025-07-17T19:46:00+03:00
общество
россия
владимир путин
российское военно-историческое общество (рвио)
российская академия наук
мгимо
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил научного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаила Мягкова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Согласно тексту указа, опубликованному в четверг, Мягков удостоен награды за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий. Михаил Мягков - специалист по истории Великой Отечественной войны, доктор исторических наук, профессор. Заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН, профессор МГИМО МИД России,
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общество, россия, владимир путин, российское военно-историческое общество (рвио), российская академия наук, мгимо
Общество, Россия, Владимир Путин, Российское военно-историческое общество (РВИО), Российская академия наук, МГИМО
Путин наградил научного директора РВИО Мягкова медалью ордена

Путин наградил ученого Мягкова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоктор исторических наук, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Доктор исторических наук, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Доктор исторических наук, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил научного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаила Мягкова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.
Согласно тексту указа, опубликованному в четверг, Мягков удостоен награды за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.
Михаил Мягков - специалист по истории Великой Отечественной войны, доктор исторических наук, профессор. Заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН, профессор МГИМО МИД России,
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