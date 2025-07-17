https://ria.ru/20250717/putin-2029774312.html
Путин поручил создать в вузах и колледжах центры новых возможностей
Путин поручил создать в вузах и колледжах центры новых возможностей - РИА Новости, 17.07.2025
Путин поручил создать в вузах и колледжах центры новых возможностей
Президент России Владимир Путин поручил создать в 2025-2026 годах в вузах и колледжах центры новых возможностей. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:53:00+03:00
2025-07-17T18:53:00+03:00
2025-07-17T19:02:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать в 2025-2026 годах в вузах и колледжах центры новых возможностей.Перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей", утвержденный президентом РФ, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей" и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить создание в 2025-2026 годах центров новых возможностей в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, в том числе на базе центров компетенций, созданных в рамках проекта "Оценка и развитие управленческих компетенций в российских образовательных организациях", реализуемого автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей", в целях проведения мероприятий указанной автономной некоммерческой организацией", - говорится в перечне поручений.Соответствующие доклады должны быть представлен до 1 декабря 2025 года и до 1 декабря 2026 года. Ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Андрей Бетин и региональные власти.
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владимир путин, общество, россия, михаил мишустин
Владимир Путин, Общество, Россия, Михаил Мишустин
Путин поручил создать в вузах и колледжах центры новых возможностей
Путин поручил создать в вузах в 2025–2026 годах центры новых возможностей