https://ria.ru/20250717/putin-2029696745.html

Путин попросил главу РАПУ оценить ситуацию в отрасли

Путин попросил главу РАПУ оценить ситуацию в отрасли - РИА Новости, 17.07.2025

Путин попросил главу РАПУ оценить ситуацию в отрасли

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым попросил его оценить ситуацию в отрасли. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T14:09:00+03:00

2025-07-17T14:09:00+03:00

2025-07-17T19:24:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

андрей гурьев

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым попросил его оценить ситуацию в отрасли. Встреча состоялась в четверг в Кремле. Обсуждались в том числе вопросы экспорта минеральных удобрений. "Андрей Андреевич, Вы возглавляете ассоциацию производителей удобрений... Так что Вы прекрасно знаете ситуацию в отрасли. Какая она, по вашей оценке?", - спросил Путин главу РАПУ.Гурьев сообщил, что отрасль динамично растет: в 2024 году произведено 63 миллиона тонн удобрений, в нынешнем году в планах уже 65 миллионов тонн. По его словам, с 2013 года производство выросло в 1,6 раза. Он уточнил, что рост отмечен по всем базовым видам минеральных удобрений - и азотным, и фосфорным, и калийным.Президент поинтересовался, как складывается взаимодействие производителей с профильным министерством. "С Минсельхозом у вас полное понимание?", - спросил Путин.Гурьев подтвердил это, отметив, что РАПУ и Минсельхоз выступают как партнеры. Рост потребления удобрений со стороны российского агропромышленного комплекса и рост спроса со стороны экспорта, по его словам, создает хороший момент для продолжения инвестиций в отрасль. Вместе с тем, упомянул он, в этом году есть определенные вопросы с точки зрения роста экономики."Как и роста урожая", - уточнил Путин.Гурьев согласился, но добавил, что динамика в этой сфере хорошая и он уверен в позитивном результате.

https://ria.ru/20250717/glupost-2029694521.html

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экономика, россия, владимир путин, андрей гурьев