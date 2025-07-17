Отдых на Черном море подешевел. Сколько теперь стоят туры на курорты

Москва, 17 июля — РИА Новости, Мария Селиванова. Черноморские курорты остаются самым популярным у россиян летним направлением. Есть варианты: Сочи, где можно сочетать пляжный отдых с походами в горы на "Розу Хутор" и "Красную Поляну", или Анапа, известная как главный детский курорт. Востребованны также Туапсе и Геленджик, особенно последний — после новостей об открытии аэропорта. Как подобрать бюджетный тур с питанием, на что рассчитывать в плане скидок и во сколько обойдется отпуск в Краснодарском крае в конце июля — в материале РИА Новости.Время для спонтанных поездок на море"Этим летом сложилась уникальная ситуация: несмотря на пик сезона, характерного роста цен не произошло, — сообщили в пресс-службе национального туроператора "Алеан". — Это создало благоприятные условия для спонтанных поездок. В популярных отелях есть свободные места, цены привлекательные".Наиболее популярное направление — Сочи, туда отправляется 59 процентов туристов. Каждый пятый выбирает Геленджик. Анапу в этом году выбрали 13 процентов клиентов, еще шесть процентов направляются в Туапсе и три — на Азовское побережье.Июнь 2025-го туркомпании удачным не считают: уровень бронирований уступал прошлогоднему. Причины — нестабильная погода, проблемы с пляжами в Анапе и рост цен на перевозки. Также сократилась глубина бронирования — туристы стали приобретать путевки ближе к датам выезда.Скидки и акцииЦены пока соответствуют уровню 2024-го, однако действуют скидки. В Сочи и Геленджике можно найти размещение со снижением стоимости на десять-тридцать процентов по сравнению с прошлым летом. В Анапе размер скидок достигает 55 процентов.Многие отели проводят акции для семей: предлагают бесплатное размещение на дополнительном месте для детей до 12 лет, а также подарочные спа-процедуры — массаж или посещение соляного грота.Некоторые гостиницы, помимо завтрака, включают обед и снижают стоимость проживания при бронировании от двух недель.Бюджетная АнапаСамые низкие цены на размещение — в Анапе. Это связано с временным запретом на пользование пляжами, сообщает АТОР. Тем не менее альтернативу Анапе найти сложно: здесь сосредоточено большое количество отелей категорий "четыре звезды" и "пять звезд" с развитой инфраструктурой и бассейнами. Такие условия обеспечивают достойный отдых даже без доступа к морю.Хорошо бронируются отели "все включено": сеть "Мираклеон", парк-отель "Лазурный берег", Sea Breeze Resort. Стоимость недельного отдыха в трех- и четырехзвездочных отелях на полном пансионе в конце июля и начале августа стартует от 43 тысяч рублей на двоих.По данным "Алеан", за недельное проживание вдвоем в трехзвездочном отеле с системой "все включено" нужно заплатить от 44 тысяч рублей. Тур с перелетом и проживанием в гостинице той же категории обойдется от 80 тысяч, в четырехзвездочной — от 104 тысяч, добавляют в "Слетать.ру".Все хотят в СочиСочи остается самым популярным курортом, поэтому скидки предоставляются редко и касаются отдельных гостевых домов. Большинство отелей уже заполнено, отмечает Любовь Воронина, руководитель международных проектов "Слетать.ру" и управляющий директор туроператора Let's Fly.Среди наиболее популярных отелей с системой "все включено" — "Ателика Сокол", City Park Hotel Sochi, "Сочи Парк Отель", Bridge Resort, указывают в "Русском Экспрессе".Бюджетные гостиницы, работающие по системе "все включено" в Большом Сочи, находятся в Лазаревском. Неделя отдыха на полном пансионе — от 66 тысяч рублей на двоих, при выборе "все включено" — от 96 тысяч.Тур с перелетом из Москвы во второй половине июля в трехзвездочную гостиницу с полным пансионом стоит от 104 тысяч рублей на двоих. В четырехзвездочной — от 132 тысяч.Геленджику поможет аэропортНа днях после трехлетнего перерыва возобновит работу аэропорт Геленджика. Это повысит турпоток и поможет снизить стоимость путевок за счет прямых рейсов, считает Любовь Воронина.Однако на снижение цен влияет ограниченное количество мест размещения. Современных отелей с развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса значительно меньше, чем в Сочи и Анапе. "Номерной фонд курорта представлен в основном гостевыми домами и небольшими гостиницами, при этом выбор питания не назовешь широким. Как правило, предоставляются только завтраки или проживание без питания", — отмечают в "Русском Экспрессе".По данным "Алеан", неделя в трехзвездочном отеле с трехразовым питанием обойдется не менее 79 тысяч рублей, по системе "все включено" — от 95 тысяч.Тур на двоих с перелетом из Москвы в конце июля в трехзвездочный отель на полном пансионе стоит от 123 тысяч рублей, в четырехзвездочный — от 155 тысяч, уточняют в "Слетать.ру".Отдых в Туапсе"Туапсинский район — наименее развитый в плане туристической инфраструктуры в Краснодарском крае. Он уступает другим курортным зонам и по транспортной доступности", — поясняют в "Русском Экспрессе".Здесь расположены в основном ведомственные санатории, пансионаты с большой территорией и недорогие гостевые дома.Недельное проживание в трехзвездочном отеле с трехразовым питанием стоит от 80 тысяч рублей на двоих. Система "все включено" — от 104 тысяч, сообщают в "Алеан".
Москва, 17 июля — РИА Новости, Мария Селиванова. Черноморские курорты остаются самым популярным у россиян летним направлением. Есть варианты: Сочи, где можно сочетать пляжный отдых с походами в горы на "Розу Хутор" и "Красную Поляну", или Анапа, известная как главный детский курорт. Востребованны также Туапсе и Геленджик, особенно последний — после новостей об открытии аэропорта. Как подобрать бюджетный тур с питанием, на что рассчитывать в плане скидок и во сколько обойдется отпуск в Краснодарском крае в конце июля — в материале РИА Новости.
Время для спонтанных поездок на море
"Этим летом сложилась уникальная ситуация: несмотря на пик сезона, характерного роста цен не произошло, — сообщили в пресс-службе национального туроператора "Алеан". — Это создало благоприятные условия для спонтанных поездок. В популярных отелях есть свободные места, цены привлекательные".
Наиболее популярное направление — Сочи, туда отправляется 59 процентов туристов. Каждый пятый выбирает Геленджик. Анапу в этом году выбрали 13 процентов клиентов, еще шесть процентов направляются в Туапсе и три — на Азовское побережье.
Июнь 2025-го туркомпании удачным не считают: уровень бронирований уступал прошлогоднему. Причины — нестабильная погода, проблемы с пляжами в Анапе и рост цен на перевозки. Также сократилась глубина бронирования — туристы стали приобретать путевки ближе к датам выезда.
Скидки и акции
Цены пока соответствуют уровню 2024-го, однако действуют скидки. В Сочи и Геленджике можно найти размещение со снижением стоимости на десять-тридцать процентов по сравнению с прошлым летом. В Анапе размер скидок достигает 55 процентов.
Многие отели проводят акции для семей: предлагают бесплатное размещение на дополнительном месте для детей до 12 лет, а также подарочные спа-процедуры — массаж или посещение соляного грота.
Некоторые гостиницы, помимо завтрака, включают обед и снижают стоимость проживания при бронировании от двух недель.
Бюджетная Анапа
Самые низкие цены на размещение — в Анапе. Это связано с временным запретом на пользование пляжами, сообщает АТОР. Тем не менее альтернативу Анапе найти сложно: здесь сосредоточено большое количество отелей категорий "четыре звезды" и "пять звезд" с развитой инфраструктурой и бассейнами. Такие условия обеспечивают достойный отдых даже без доступа к морю.
Отдыхающие фотографируются возле памятника "Белая шляпа" на главной аллее городского парка 30-летия Победы в Анапе
Хорошо бронируются отели "все включено": сеть "Мираклеон", парк-отель "Лазурный берег", Sea Breeze Resort. Стоимость недельного отдыха в трех- и четырехзвездочных отелях на полном пансионе в конце июля и начале августа стартует от 43 тысяч рублей на двоих.
По данным "Алеан", за недельное проживание вдвоем в трехзвездочном отеле с системой "все включено" нужно заплатить от 44 тысяч рублей. Тур с перелетом и проживанием в гостинице той же категории обойдется от 80 тысяч, в четырехзвездочной — от 104 тысяч, добавляют в "Слетать.ру".
Все хотят в Сочи
Сочи остается самым популярным курортом, поэтому скидки предоставляются редко и касаются отдельных гостевых домов. Большинство отелей уже заполнено, отмечает Любовь Воронина, руководитель международных проектов "Слетать.ру" и управляющий директор туроператора Let's Fly.
Отдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Красной Поляне
Среди наиболее популярных отелей с системой "все включено" — "Ателика Сокол", City Park Hotel Sochi, "Сочи Парк Отель", Bridge Resort, указывают в "Русском Экспрессе".
Бюджетные гостиницы, работающие по системе "все включено" в Большом Сочи, находятся в Лазаревском. Неделя отдыха на полном пансионе — от 66 тысяч рублей на двоих, при выборе "все включено" — от 96 тысяч.
Однако на снижение цен влияет ограниченное количество мест размещения. Современных отелей с развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса значительно меньше, чем в Сочи и Анапе. "Номерной фонд курорта представлен в основном гостевыми домами и небольшими гостиницами, при этом выбор питания не назовешь широким. Как правило, предоставляются только завтраки или проживание без питания", — отмечают в "Русском Экспрессе".
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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