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Отдых на Черном море подешевел. Сколько теперь стоят туры на курорты - РИА Новости, 17.07.2025
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Туризм
 
08:00 17.07.2025 (обновлено: 08:03 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/puteshestviya-2029534561.html
Отдых на Черном море подешевел. Сколько теперь стоят туры на курорты
Отдых на Черном море подешевел. Сколько теперь стоят туры на курорты - РИА Новости, 17.07.2025
Отдых на Черном море подешевел. Сколько теперь стоят туры на курорты
Черноморские курорты остаются самым популярным у россиян летним направлением. Есть варианты: Сочи, где можно сочетать пляжный отдых с походами в горы на "Розу... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T08:00:00+03:00
2025-07-17T08:03:00+03:00
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Москва, 17 июля — РИА Новости, Мария Селиванова. Черноморские курорты остаются самым популярным у россиян летним направлением. Есть варианты: Сочи, где можно сочетать пляжный отдых с походами в горы на "Розу Хутор" и "Красную Поляну", или Анапа, известная как главный детский курорт. Востребованны также Туапсе и Геленджик, особенно последний — после новостей об открытии аэропорта. Как подобрать бюджетный тур с питанием, на что рассчитывать в плане скидок и во сколько обойдется отпуск в Краснодарском крае в конце июля — в материале РИА Новости.Время для спонтанных поездок на море"Этим летом сложилась уникальная ситуация: несмотря на пик сезона, характерного роста цен не произошло, — сообщили в пресс-службе национального туроператора "Алеан". — Это создало благоприятные условия для спонтанных поездок. В популярных отелях есть свободные места, цены привлекательные".Наиболее популярное направление — Сочи, туда отправляется 59 процентов туристов. Каждый пятый выбирает Геленджик. Анапу в этом году выбрали 13 процентов клиентов, еще шесть процентов направляются в Туапсе и три — на Азовское побережье.Июнь 2025-го туркомпании удачным не считают: уровень бронирований уступал прошлогоднему. Причины — нестабильная погода, проблемы с пляжами в Анапе и рост цен на перевозки. Также сократилась глубина бронирования — туристы стали приобретать путевки ближе к датам выезда.Скидки и акцииЦены пока соответствуют уровню 2024-го, однако действуют скидки. В Сочи и Геленджике можно найти размещение со снижением стоимости на десять-тридцать процентов по сравнению с прошлым летом. В Анапе размер скидок достигает 55 процентов.Многие отели проводят акции для семей: предлагают бесплатное размещение на дополнительном месте для детей до 12 лет, а также подарочные спа-процедуры — массаж или посещение соляного грота.Некоторые гостиницы, помимо завтрака, включают обед и снижают стоимость проживания при бронировании от двух недель.Бюджетная АнапаСамые низкие цены на размещение — в Анапе. Это связано с временным запретом на пользование пляжами, сообщает АТОР. Тем не менее альтернативу Анапе найти сложно: здесь сосредоточено большое количество отелей категорий "четыре звезды" и "пять звезд" с развитой инфраструктурой и бассейнами. Такие условия обеспечивают достойный отдых даже без доступа к морю.Хорошо бронируются отели "все включено": сеть "Мираклеон", парк-отель "Лазурный берег", Sea Breeze Resort. Стоимость недельного отдыха в трех- и четырехзвездочных отелях на полном пансионе в конце июля и начале августа стартует от 43 тысяч рублей на двоих.По данным "Алеан", за недельное проживание вдвоем в трехзвездочном отеле с системой "все включено" нужно заплатить от 44 тысяч рублей. Тур с перелетом и проживанием в гостинице той же категории обойдется от 80 тысяч, в четырехзвездочной — от 104 тысяч, добавляют в "Слетать.ру".Все хотят в СочиСочи остается самым популярным курортом, поэтому скидки предоставляются редко и касаются отдельных гостевых домов. Большинство отелей уже заполнено, отмечает Любовь Воронина, руководитель международных проектов "Слетать.ру" и управляющий директор туроператора Let's Fly.Среди наиболее популярных отелей с системой "все включено" — "Ателика Сокол", City Park Hotel Sochi, "Сочи Парк Отель", Bridge Resort, указывают в "Русском Экспрессе".Бюджетные гостиницы, работающие по системе "все включено" в Большом Сочи, находятся в Лазаревском. Неделя отдыха на полном пансионе — от 66 тысяч рублей на двоих, при выборе "все включено" — от 96 тысяч.Тур с перелетом из Москвы во второй половине июля в трехзвездочную гостиницу с полным пансионом стоит от 104 тысяч рублей на двоих. В четырехзвездочной — от 132 тысяч.Геленджику поможет аэропортНа днях после трехлетнего перерыва возобновит работу аэропорт Геленджика. Это повысит турпоток и поможет снизить стоимость путевок за счет прямых рейсов, считает Любовь Воронина.Однако на снижение цен влияет ограниченное количество мест размещения. Современных отелей с развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса значительно меньше, чем в Сочи и Анапе. "Номерной фонд курорта представлен в основном гостевыми домами и небольшими гостиницами, при этом выбор питания не назовешь широким. Как правило, предоставляются только завтраки или проживание без питания", — отмечают в "Русском Экспрессе".По данным "Алеан", неделя в трехзвездочном отеле с трехразовым питанием обойдется не менее 79 тысяч рублей, по системе "все включено" — от 95 тысяч.Тур на двоих с перелетом из Москвы в конце июля в трехзвездочный отель на полном пансионе стоит от 123 тысяч рублей, в четырехзвездочный — от 155 тысяч, уточняют в "Слетать.ру".Отдых в Туапсе"Туапсинский район — наименее развитый в плане туристической инфраструктуры в Краснодарском крае. Он уступает другим курортным зонам и по транспортной доступности", — поясняют в "Русском Экспрессе".Здесь расположены в основном ведомственные санатории, пансионаты с большой территорией и недорогие гостевые дома.Недельное проживание в трехзвездочном отеле с трехразовым питанием стоит от 80 тысяч рублей на двоих. Система "все включено" — от 104 тысяч, сообщают в "Алеан".
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Мария Селиванова
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4.7
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7 495 645-6601
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туризм, туризм-важное, отдых в россии, отдых на море, пляжи, сочи, туапсе, геленджик, анапа, отели, цены
Туризм, Туризм, Туризм-Важное, отдых в России, Отдых на море, Пляжи, Сочи, Туапсе, Геленджик, Анапа, Отели, Цены
Отдых на Черном море подешевел. Сколько теперь стоят туры на курорты

"Алеан": отдых в Анапе со "все включено" подешевел и стоит от 44 тысяч рублей

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на набережной пляжа в Центральном районе Сочи
Отдыхающие на набережной пляжа в Центральном районе Сочи - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Отдыхающие на набережной пляжа в Центральном районе Сочи
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Москва, 17 июля — РИА Новости, Мария Селиванова. Черноморские курорты остаются самым популярным у россиян летним направлением. Есть варианты: Сочи, где можно сочетать пляжный отдых с походами в горы на "Розу Хутор" и "Красную Поляну", или Анапа, известная как главный детский курорт. Востребованны также Туапсе и Геленджик, особенно последний — после новостей об открытии аэропорта. Как подобрать бюджетный тур с питанием, на что рассчитывать в плане скидок и во сколько обойдется отпуск в Краснодарском крае в конце июля — в материале РИА Новости.

Время для спонтанных поездок на море

"Этим летом сложилась уникальная ситуация: несмотря на пик сезона, характерного роста цен не произошло, — сообщили в пресс-службе национального туроператора "Алеан". — Это создало благоприятные условия для спонтанных поездок. В популярных отелях есть свободные места, цены привлекательные".
© Getty Images / ilona titovaДевушка около Морского вокзала в Сочи
Девушка около Морского вокзала в Сочи - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Getty Images / ilona titova
Девушка около Морского вокзала в Сочи
Наиболее популярное направление — Сочи, туда отправляется 59 процентов туристов. Каждый пятый выбирает Геленджик. Анапу в этом году выбрали 13 процентов клиентов, еще шесть процентов направляются в Туапсе и три — на Азовское побережье.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Геленджике
Отдыхающие на пляже в Геленджике - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на пляже в Геленджике
Июнь 2025-го туркомпании удачным не считают: уровень бронирований уступал прошлогоднему. Причины — нестабильная погода, проблемы с пляжами в Анапе и рост цен на перевозки. Также сократилась глубина бронирования — туристы стали приобретать путевки ближе к датам выезда.

Скидки и акции

Цены пока соответствуют уровню 2024-го, однако действуют скидки. В Сочи и Геленджике можно найти размещение со снижением стоимости на десять-тридцать процентов по сравнению с прошлым летом. В Анапе размер скидок достигает 55 процентов.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкПарасейлинг в Сочи
Парасейлинг в Сочи - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Парасейлинг в Сочи
Многие отели проводят акции для семей: предлагают бесплатное размещение на дополнительном месте для детей до 12 лет, а также подарочные спа-процедуры — массаж или посещение соляного грота.
Некоторые гостиницы, помимо завтрака, включают обед и снижают стоимость проживания при бронировании от двух недель.

Бюджетная Анапа

Самые низкие цены на размещение — в Анапе. Это связано с временным запретом на пользование пляжами, сообщает АТОР. Тем не менее альтернативу Анапе найти сложно: здесь сосредоточено большое количество отелей категорий "четыре звезды" и "пять звезд" с развитой инфраструктурой и бассейнами. Такие условия обеспечивают достойный отдых даже без доступа к морю.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие фотографируются возле памятника "Белая шляпа" на главной аллее городского парка 30-летия Победы в Анапе
Отдыхающие фотографируются возле памятника Белая шляпа на главной аллее городского парка 30-летия Победы в Анапе - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Отдыхающие фотографируются возле памятника "Белая шляпа" на главной аллее городского парка 30-летия Победы в Анапе
Хорошо бронируются отели "все включено": сеть "Мираклеон", парк-отель "Лазурный берег", Sea Breeze Resort. Стоимость недельного отдыха в трех- и четырехзвездочных отелях на полном пансионе в конце июля и начале августа стартует от 43 тысяч рублей на двоих.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Мужчина с собакой на берегу Черного моря в Анапе

Мужчина с собакой на берегу Черного моря в Анапе

Мужчина с собакой на берегу Черного моря в Анапе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 4
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Шезлонги для отдыха на пляже в Анапе

Шезлонги для отдыха на пляже в Анапе

Шезлонги для отдыха на пляже в Анапе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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2 из 4
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе. Ежегодное цветение морских водорослей камка приходится на курортный сезон

Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе

Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе. Ежегодное цветение морских водорослей камка приходится на курортный сезон

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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3 из 4
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Молодые люди играют в волейбол на пляже в Анапе

Молодые люди играют в волейбол на пляже в Анапе

Молодые люди играют в волейбол на пляже в Анапе

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 4

Мужчина с собакой на берегу Черного моря в Анапе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 4

Шезлонги для отдыха на пляже в Анапе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 4

Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе. Ежегодное цветение морских водорослей камка приходится на курортный сезон

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 4

Молодые люди играют в волейбол на пляже в Анапе

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 4
По данным "Алеан", за недельное проживание вдвоем в трехзвездочном отеле с системой "все включено" нужно заплатить от 44 тысяч рублей. Тур с перелетом и проживанием в гостинице той же категории обойдется от 80 тысяч, в четырехзвездочной — от 104 тысяч, добавляют в "Слетать.ру".

Все хотят в Сочи

Сочи остается самым популярным курортом, поэтому скидки предоставляются редко и касаются отдельных гостевых домов. Большинство отелей уже заполнено, отмечает Любовь Воронина, руководитель международных проектов "Слетать.ру" и управляющий директор туроператора Let's Fly.
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Красной Поляне
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Красной Поляне - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Красной Поляне
Среди наиболее популярных отелей с системой "все включено" — "Ателика Сокол", City Park Hotel Sochi, "Сочи Парк Отель", Bridge Resort, указывают в "Русском Экспрессе".
Бюджетные гостиницы, работающие по системе "все включено" в Большом Сочи, находятся в Лазаревском. Неделя отдыха на полном пансионе — от 66 тысяч рублей на двоих, при выборе "все включено" — от 96 тысяч.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

Пляж "Маяк" в Сочи

Пляж Маяк в Сочи

Пляж "Маяк" в Сочи

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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1 из 5
© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанк

Дети в Парке развлечений "Сочи Парк"

Дети в Парке развлечений Сочи Парк

Дети в Парке развлечений "Сочи Парк"

© РИА Новости / Игорь Онучин
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2 из 5
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

Люди отдыхают на пляже в Сочи

Люди отдыхают на пляже в Сочи

Люди отдыхают на пляже в Сочи

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
3 из 5
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

Пляж "Приморский" в Сочи

Пляж Приморский в Сочи

Пляж "Приморский" в Сочи

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на канатной дороге горнолыжного курорта "Роза Хутор" в Красной Поляне

Отдыхающие на канатной дороге горнолыжного курорта Роза Хутор в Красной Поляне

Отдыхающие на канатной дороге горнолыжного курорта "Роза Хутор" в Красной Поляне

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
5 из 5

Пляж "Маяк" в Сочи

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
1 из 5

Дети в Парке развлечений "Сочи Парк"

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
2 из 5

Люди отдыхают на пляже в Сочи

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
3 из 5

Пляж "Приморский" в Сочи

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
4 из 5

Отдыхающие на канатной дороге горнолыжного курорта "Роза Хутор" в Красной Поляне

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
5 из 5
Тур с перелетом из Москвы во второй половине июля в трехзвездочную гостиницу с полным пансионом стоит от 104 тысяч рублей на двоих. В четырехзвездочной — от 132 тысяч.

Геленджику поможет аэропорт

На днях после трехлетнего перерыва возобновит работу аэропорт Геленджика. Это повысит турпоток и поможет снизить стоимость путевок за счет прямых рейсов, считает Любовь Воронина.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАэропорт Геленджик
Аэропорт Геленджик - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Аэропорт Геленджик
Однако на снижение цен влияет ограниченное количество мест размещения. Современных отелей с развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса значительно меньше, чем в Сочи и Анапе. "Номерной фонд курорта представлен в основном гостевыми домами и небольшими гостиницами, при этом выбор питания не назовешь широким. Как правило, предоставляются только завтраки или проживание без питания", — отмечают в "Русском Экспрессе".
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДевушка на набережной Геленджика
Девушка на набережной Геленджика - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Девушка на набережной Геленджика
По данным "Алеан", неделя в трехзвездочном отеле с трехразовым питанием обойдется не менее 79 тысяч рублей, по системе "все включено" — от 95 тысяч.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на пляже в Геленджике

Отдыхающие на пляже в Геленджике

Отдыхающие на пляже в Геленджике

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 6
© РИА Новости / Анастасия МержановаГеленджикская бухта
Геленджикская бухта
Геленджикская бухта
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
2 из 6
© РИА Новости / Анастасия МержановаГеленджик
Геленджик
Геленджик
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
3 из 6
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Водные развлечения в акватории Геленджика

Водные развлечения в акватории Геленджика

Водные развлечения в акватории Геленджика

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 6
© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанк

Вид на море из кафе в городе Геленджике

Вид на море из кафе в городе Геленджик

Вид на море из кафе в городе Геленджике

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в медиабанк
5 из 6
© РИА Новости / Анастасия МержановаПляж Сосновка, Геленджик
Пляж Сосновка, Геленджик
Пляж Сосновка, Геленджик
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
6 из 6

Отдыхающие на пляже в Геленджике

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 6
Геленджикская бухта
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
2 из 6
Геленджик
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
3 из 6

Водные развлечения в акватории Геленджика

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 6

Вид на море из кафе в городе Геленджике

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в медиабанк
5 из 6
Пляж Сосновка, Геленджик
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
6 из 6
Тур на двоих с перелетом из Москвы в конце июля в трехзвездочный отель на полном пансионе стоит от 123 тысяч рублей, в четырехзвездочный — от 155 тысяч, уточняют в "Слетать.ру".

Отдых в Туапсе

"Туапсинский район — наименее развитый в плане туристической инфраструктуры в Краснодарском крае. Он уступает другим курортным зонам и по транспортной доступности", — поясняют в "Русском Экспрессе".
© РИА Новости / Сергей Карпов | Перейти в медиабанкЮная художница на берегу моря в Туапсе
Юная художница на берегу моря в Туапсе - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Сергей Карпов
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Юная художница на берегу моря в Туапсе
Здесь расположены в основном ведомственные санатории, пансионаты с большой территорией и недорогие гостевые дома.
© Getty Images / Drablenkov

Вид на город Туапсе

Вид на город Туапсе

Вид на город Туапсе

© Getty Images / Drablenkov
1 из 3
© Getty Images / Svetlana Sultanaeva

Домашний кот на набережной в Туапсе

Домашний кот на набережной в Туапсе

Домашний кот на набережной в Туапсе

© Getty Images / Svetlana Sultanaeva
2 из 3
© Getty Images / Acnakelsy

Скала Киселева в Туапсе

Скала Киселева в Туапсе

Скала Киселева в Туапсе

© Getty Images / Acnakelsy
3 из 3

Вид на город Туапсе

© Getty Images / Drablenkov
1 из 3

Домашний кот на набережной в Туапсе

© Getty Images / Svetlana Sultanaeva
2 из 3

Скала Киселева в Туапсе

© Getty Images / Acnakelsy
3 из 3
Недельное проживание в трехзвездочном отеле с трехразовым питанием стоит от 80 тысяч рублей на двоих. Система "все включено" — от 104 тысяч, сообщают в "Алеан".
Девушка в Геленджике - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
В Геленджик — теперь на самолете: рейсы, цены, отели
11 июля, 08:00
 
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