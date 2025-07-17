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В аэропорту Пулково сняли временные ограничения - РИА Новости, 17.07.2025
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07:21 17.07.2025 (обновлено: 07:52 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/pulkovo-2029612803.html
В аэропорту Пулково сняли временные ограничения
В аэропорту Пулково сняли временные ограничения - РИА Новости, 17.07.2025
В аэропорту Пулково сняли временные ограничения
В петербургском аэропорту "Пулково" полностью сняли ограничения на работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T07:21:00+03:00
2025-07-17T07:52:00+03:00
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
специальная военная операция на украине
санкт-петербург
артем кореняко
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В петербургском аэропорту "Пулково" полностью сняли ограничения на работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет", — написал он.Ограничения вводили рано утром в четверг, примерно через два часа их частично сняли, позволив осуществлять вылеты и прием самолетов по согласованию.
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пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, санкт-петербург, артем кореняко
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Санкт-Петербург, Артем Кореняко
В аэропорту Пулково сняли временные ограничения

В аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В петербургском аэропорту "Пулково" полностью сняли ограничения на работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
"Аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет", — написал он.
Ограничения вводили рано утром в четверг, примерно через два часа их частично сняли, позволив осуществлять вылеты и прием самолетов по согласованию.
Международный аэропорт Калуга - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
00:42
 
Специальная военная операция на УкраинеПулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)БезопасностьСанкт-ПетербургАртем Кореняко
 
 
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