https://ria.ru/20250717/pulkovo-2029612803.html

В аэропорту Пулково сняли временные ограничения

В аэропорту Пулково сняли временные ограничения - РИА Новости, 17.07.2025

В аэропорту Пулково сняли временные ограничения

В петербургском аэропорту "Пулково" полностью сняли ограничения на работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T07:21:00+03:00

2025-07-17T07:21:00+03:00

2025-07-17T07:52:00+03:00

пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

специальная военная операция на украине

санкт-петербург

артем кореняко

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В петербургском аэропорту "Пулково" полностью сняли ограничения на работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет", — написал он.Ограничения вводили рано утром в четверг, примерно через два часа их частично сняли, позволив осуществлять вылеты и прием самолетов по согласованию.

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, санкт-петербург, артем кореняко