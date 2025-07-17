https://ria.ru/20250717/pulkovo-2029612803.html
В аэропорту Пулково сняли временные ограничения
В аэропорту Пулково сняли временные ограничения - РИА Новости, 17.07.2025
В аэропорту Пулково сняли временные ограничения
В петербургском аэропорту "Пулково" полностью сняли ограничения на работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T07:21:00+03:00
2025-07-17T07:21:00+03:00
2025-07-17T07:52:00+03:00
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
специальная военная операция на украине
санкт-петербург
артем кореняко
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В петербургском аэропорту "Пулково" полностью сняли ограничения на работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет", — написал он.Ограничения вводили рано утром в четверг, примерно через два часа их частично сняли, позволив осуществлять вылеты и прием самолетов по согласованию.
https://ria.ru/20250717/kaluga-2029588583.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, санкт-петербург, артем кореняко
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Санкт-Петербург, Артем Кореняко
В аэропорту Пулково сняли временные ограничения
В аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов