https://ria.ru/20250717/peterburg-2029815513.html

В Петербурге на Неве столкнулись два судна

В Петербурге на Неве столкнулись два судна - РИА Новости, 17.07.2025

В Петербурге на Неве столкнулись два судна

После разводки мостов в Петербурге на Неве столкнулись два судна, никто не пострадал, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T22:28:00+03:00

2025-07-17T22:28:00+03:00

2025-07-17T22:28:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

нева (река)

северо-западная транспортная прокуратура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49745/18/497451816_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_4233a26b2cad6228294f7cfc54a4b350.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. После разводки мостов в Петербурге на Неве столкнулись два судна, никто не пострадал, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 17 июля 2025 года после разводки мостов произошло столкновение теплоходов "Фиеста" и "Нева-5". В результате у второго судна разбилось стекло. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не зафиксировано", - говорится в сообщении. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.

https://ria.ru/20250717/shtraf-2029788966.html

санкт-петербург

нева (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, нева (река), северо-западная транспортная прокуратура