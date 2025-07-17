https://ria.ru/20250717/peterburg-2029815513.html
В Петербурге на Неве столкнулись два судна
В Петербурге на Неве столкнулись два судна - РИА Новости, 17.07.2025
В Петербурге на Неве столкнулись два судна
После разводки мостов в Петербурге на Неве столкнулись два судна, никто не пострадал, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T22:28:00+03:00
2025-07-17T22:28:00+03:00
2025-07-17T22:28:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
нева (река)
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. После разводки мостов в Петербурге на Неве столкнулись два судна, никто не пострадал, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 17 июля 2025 года после разводки мостов произошло столкновение теплоходов "Фиеста" и "Нева-5". В результате у второго судна разбилось стекло. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не зафиксировано", - говорится в сообщении. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.
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происшествия, санкт-петербург, нева (река), северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Санкт-Петербург, Нева (река), Северо-Западная транспортная прокуратура
В Петербурге на Неве столкнулись два судна
В Петербурге после разводки мостов на Неве столкнулись два судна